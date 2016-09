Foto: Jonathan Ernst/Reuters

Selbst der Inbegriff von Friedfertigkeit im Straßenverkehr ist nicht mehr vor der Bundeswehr sicher: Eine Straßenbahn in Flecktarnfarben rattert seit geraumer Zeit durch Dresden und dient der Truppe als Rekrutierungsobjekt. Nachdem so ziemlich alle Werbeflächen an Haltestellen der Republik mit Sprüchen wie »Deutschlands Freiheit wird auch im Cyberraum verteidigt« zugepflastert wurden, zündet das deutsche Militär damit die nächste Stufe seiner Werbeoffensive. Das Ziel: Frisches Blut in seine Reihen locken. Steuerfinanziert natürlich. Ein Sachse, dem die getarnte Bahn gehörig gegen den Strich geht, startete nun eine Petition gegen die martialische Tram, meldete die Sächsische Zeitung am Mittwoch. Er forderte den Stadtrat auf, die kriegslüsterne Reklame zum Abschuss freizugeben. An der Tatsache, dass die Camouflage-Straßenbahn vor dem Hintergrund von Bäumen und Büschen kaum zu erkennen ist, liegt es nicht – auf der Bahn ist unter anderem der Spruch »Mach, was wirklich zählt« zu lesen, und das empfindet der Petent als hetzerisch.

Bei André Schollbach, Linke-Fraktionsvorsitzender in Dresden, rennt er damit offene Türen ein. »Die Verkehrsbetriebe sind eine einhundertprozentige Tochter der Stadt. Sie können nicht völlig frei agieren, der Wille der Stadtratsmehrheit muss beachtet werden«, sagte dieser bereits Mitte August laut Mopo24. Auffällig aggressiv wirbt die Bundeswehr in Dresden: Im Stadion jagt ein Bundeswehr-Plakat das nächste, das Vorbereitungsturnier von Dynamo wurde kurzerhand zum »Bundeswehr-Karriere-Cup« umgewidmet und beim kürzlich veranstalteten Stadtfest war die Bundeswehr mit Panzer und Hüpfburg am Elbufer vertreten. Schollbach will das nun nicht mehr hinnehmen: »Die Bundeswehr wirbt für eine Armee im Kriegseinsatz wie für Kinderriegel«. (mme)