Dominiert von Zuma

Mitglieder der ANC-Jugendliga protestieren gegen innerparteiliche Kritiker Foto: EPA/Kim Ludbrook/dpa-Bildfunk

Gelbe T-Shirts des »African National Congress« (ANC) auf der einen Seite, die gleichen gelben Hemden auf der anderen Seite, dazwischen Polizisten: Was sich am Montag in Südafrikas größter Stadt Johannesburg abspielte, lieferte einen weiteren Beleg für den traurigen Zustand der Regierungspartei. Vor Monatsfrist hatte sie schwere Verluste bei den landesweiten Kommunalwahlen hinnehmen müssen. Während die Führung um Staatspräsident Jacob Zuma trotzdem auf ein »Weiter-wie-bisher« setzt, fordern Teile der Basis personelle Konsequenzen. Sie wollten ihre Partei retten und ihr wieder zu alter Größe verhelfen, proklamierten die Aktivisten der Bewegung »Occupy Luthuli House«. Doch die mit etwa 300 Enttäuschten recht kleine Gruppe wurde von Veteranen der einstigen Befreiungsarmee »Umkhonto we Sizwe« sowie Mitgliedern der Frauen- und Jugendliga abgedrängt; zur Besetzung kam es nicht. Letztendlich übergaben die Parteirebellen lediglich ein Referendum an Generalsekretär Gwede Mantashe. Zuma solle zurücktreten, fordern sie darin, und mit ihm die gesamte Parteiführung.

Es ist wenig wahrscheinlich, dass diese Initiative mehr als ein bisschen mediale Aufmerksamkeit bekommen wird, zu gering ist das Mobilisierungspotential an der Basis, zu geschlossen der Zirkel von Anhängern um Zuma. Der einstige Chef des internen Geheimdienstes des ANC zu Zeiten des Anti-Apartheid-Kampfes ist ein cleverer Machtpolitiker, dem nicht einmal ein Bruch der Verfassung etwas anhaben konnte. Und parteiintern scheint er ebenso kaum angreifbar zu sein, was man daran sieht, dass das desaströse Ergebnis bei den Kommunalwahlen (jW berichtete) ihn nicht anficht. Bei der nächsten Präsidentenwahl 2019 darf er nach zwei Amtszeiten ohnehin nicht mehr kandidieren.

Der Schwarze Peter liegt damit beim ANC – und in der Partei gibt es derzeit keinen einzigen einflussreichen Politiker, der den Versuch wagen würde, Zuma aus dem Amt zu jagen. Zu groß ist die Gefahr, durch ein Vorpreschen zum jetzigen Zeitpunkt im Rennen um dessen Nachfolge ausgebootet zu werden. Zwar greifen Südafrikas Medien derzeit begierig jede kritische Äußerung von aufs Abstellgleis geratenen Karrieristen und enttäuschten Veteranen des Befreiungskampfes auf, doch eine wirkliche Front gegen Zuma wird daraus kaum erwachsen. Zu unterschiedlich sind die machtpolitischen Interessen.

Da ist zum einen der alte Wirtschaftsflügel des ANC, dessen Protagonisten es unter Zumas Vorgänger Thabo Mbeki zu Einfluss und lukrativen Positionen in großen Konzernen brachten. Ein Vertreter dieser Klasse, Sipho Mila Pityana, einst Direktor für Auslandsbeziehungen in Pretoria und inzwischen unter anderem im Aufsichtsrat beim Bergbaugiganten AngloGold Ashanti sowie Vorstandsvorsitzender der Investmentfirma Izingwe Capital, nutzte vor zwei Wochen seine Rede auf der Beerdigung des ehemaligen Sportministers und südafrikanischen Botschafters in Berlin, Makhenkesi Stofile, zum Frontalangriff auf Zuma. Am vergangenen Sonntag legte er in der in Johannesburg erscheinenden Sunday Times nach: Die Wirtschaftslobby des Landes sollte Zumas Rücktritt zur Bedingung machen, um sich gegen eine Herabstufung des Kreditrankings des Landes einzusetzen, forderte er. Die Drohung des Kapitals könnte offener nicht sein: »Die Stimme der Wirtschaft, die der Regierung sagt ›Das ist es, was passieren muss‹, ist eine sehr mächtige Stimme«, erklärte Pityana.

Doch auch einstige Helden des Anti-Apartheid-Kampfes wie Denis Goldberg weisen seit langer Zeit auf die fatalen Folgen von Zumas Präsidentschaft hin. Durch dessen Skandale verliert der ANC an Vertrauen in der Bevölkerung, durch seine Verbindungen zu Geschäftsleuten höhlt er den Staat aus. Dass diese eher dem BRICS-Flügel des Kapitals, also indischen und chinesischen Konzernen und nicht dem alten westlichen Wirtschaftsestablishment, zuzurechnen sind, erklärt die Empörung von Pityana und anderen, macht die Sache aber nicht besser. Einig sind sich die Zuma-Gegner in der Forderung nach einer Vorverlegung des für Dezember 2017 geplanten ANC-Wahlparteitags. »Wir müssen unser Haus aufräumen, von oben bis unten«, forderte Goldberg Mitte August im Interview mit dem Regionalsender Cape Town TV.