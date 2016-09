Eltern haften für ihre erwachsenen Kinder

Leben erwachsene Hartz-IV-Bezieher bis zum Alter von 25 Jahren in einem Haushalt mit ihren Eltern, werden sie als sogenannte Bedarfsgemeinschaft vom Jobcenter definiert. Die Kinder müssen sich das Einkommen ihrer Eltern mindernd auf die Höhe ihrer staatlichen Leistungen anrechnen lassen. Dies entschied das Bundesverfassungsgericht in einem am Mittwoch veröffentlichten Beschluss.

Damit wurde die Klage eines Hartz-IV-Beziehers zurückgewiesen, der mit seinem verrenteten Vater gemeinsam in einem Haushalt lebt. Der 21jährige bekam weniger Hartz IV, weil das Amt die Erwerbsunfähigkeitsrente seines Vaters zum Teil mitberücksichtigte – obwohl dieser ihm gegenüber gar nicht unterhaltspflichtig ist.

Obwohl vor Gericht vor allem Gesetze gelten sollen, ging es aus Sicht der Karlsruher Richter aber nicht um rechtliche Ansprüche, sondern um »die faktischen wirtschaftlichen Verhältnisse«. Damit bestätigten sie eine Änderung des Zweiten Sozialgesetzbuchs, das unter anderem regelt, wer zu einer »Bedarfsgemeinschaft« gehört. Kinder zählten ursprünglich nur bis zum 18. Geburtstag dazu. 2006 wurde diese Grenze aber auf 25 Jahre angehoben. Die Bundesregierung gab an, damit keine falschen Anreize für den Auszug zu setzen.

Karlsruhe bestätigte damit, dass Menschen, die zusammenleben, sich auch gegenseitig unterstützen müssen, um den gemeinsamen Lebensunterhalt zu sichern. Die Minderung der Regelleistungen auf dann 80 Prozent begründet das Sozialgesetzbuch mit Einsparungen der Betroffenen etwa bei Kosten für Unterkunft und Heizung. In dem Fall habe der Vater, der im Monat rund 615 Euro Rente bekam, über »hinreichende Mittel« verfügt, »um zur Existenzsicherung seines Sohnes beizutragen«.

Zudem könne der Gesetzgeber davon ausgehen, dass Eltern, die mit ihren erwachsenen Kindern zusammenleben, »regelmäßig den überwiegenden Teil der Kosten tragen und auf Abrechnungen verzichten«. Dafür wurde allerdings kein Beleg angeführt. Verwehren Eltern ihren Kindern diese finanzielle Unterstützung, müsse es aber ohne Nachteile bei den Hartz-IV-Leistungen möglich sein auszuziehen. (AFP/dpa/jW)