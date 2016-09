Stets zu brav angelegt: Servus, Basti Foto: Ina Fassbender/dpa-Bildfunk

Sind Fußballweltmeister, die eben erst im EM-Halbfinale ausgeschieden sind, überhaupt unterklassentauglich? Aber sicher doch. Zumal wenn das zeitgenössische Update des urigen Alpensepps, auch bekannt unter dem Namen Thomas Müller, endlich wieder die Hütte traf und damit also seine über Monate gleichermaßen weggelächelte wie weggewitzelte Krise im Nationaltrikot beendet hat.

Zweimal traf der Münchner beim 3:0-Sieg der DFB-Auswahl am Sonntag in Norwegen. Nach dem Auftakt der Qualifikation für die WM in Russland gab Müller gewohnt nassforsch Auskunft: »Bei unserer Qualität ist immer Luft nach oben«, kombinierte er in seinem Statement einmal mehr mit traumwandlerischer Sicherheit bierzelttauglichen bajuwarischen Mia-san-Mia-Größenwahn mit einem für mich stets etwas grün-ökologisch eingefärbten jugendlichen Modernismus. »Laptop und Lederhose« – diesem einstigen Slogan Edmund Stoibers scheint die trotz aller Improvisationselemente perfekt durchästhetisierte Medienfigur Thomas Müller heute weiter verpflichtet.

Bastian Schweinsteiger, das zweite zentrale Gesicht des FC Bayern der zehner Jahre, war demgegenüber stets zu brav angelegt. In der zweiten Hälfte seiner Karriere verlegte er sich zunehmend auf einen staatstragenden Gestus, der sich in all seiner bräsigen Oliver-Bierhoff-Fanclub-Nationalmannschaft-haftigkeit noch einmal auf abstoßende Art und Weise beim Abschied vom DFB-Trikot in der vergangenen Woche offenbarte. Zu wenig Laptop gewissermaßen. Bleibt schließlich mit Philipp Lahm der dritte im Bunde. Auch die mediale Figur Lahm entspricht fraglos der »Laptop und Lederhose«-Programmatik, verkörpert diese jedoch eher in ihrer streberhaft-konservativen Ausprägung. Der kleine süße Philipp war stets kühler Machtmensch. Unvergessen wie er einst in der DFB-Auswahl am Putsch gegen Michael Ballack mitwirkte, als dieser geschwächt und die Gelegenheit günstig war.

Echte Typen des Weltfußballs stehen üblicherweise auch im Tor der italienischen Fußballnationalmannschaft. Wer diesen Platz einmal erobert hat, gibt ihn so schnell nicht mehr her. Nachdem in den 70er und 80er Jahren Dino Zoff einige Generationen zwischen den Pfosten überdauerte, steht dort inzwischen auch schon wieder seit Äonen der Nationalhymnengröler Gianluigi Buffon. Stramm auf die 40 geht er zu, doch für das Langzeitprojekt »italienischer Nationalkeeper« steht bereits ein Nachfolger bereit, der dann wohl bis ins Jahr 2035 amtieren wird. Gianluigi Donnarumma heißt der erst 17jährige, der in der vergangenen Woche beim Freundschaftsspiel gegen Frankreich erstmals für die Squadra Azzura auflief. Bei seinem Club AC Mailand eroberte Donnarumma schon im Alter von 16 Jahren seinen Stammplatz.