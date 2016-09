Keine Raupe mehr in Belgien

Ab April soll es in Gosselies nicht mehr so aussehen Foto: EPA/STEPHANIE LECOCQ

Der weltgrößte Baumaschinenhersteller Caterpillar will seine belgische Hauptniederlassung in Gosselies bei Charleroi im kommenden April schließen. Das hat die Konzernzentrale in den USA am Freitag bekanntgegeben. Damit verliert die Region eines der größten Unternehmen, 2.200 Beschäftigte stehen dann auf der Straße. »Nach der Ankündigung haben Dutzende Arbeitnehmer die Werkhallen verlassen und mit Planierraupen eine der großen Pforten verbarrikadiert«, berichtete der flämische Sender VRT am Freitag. »Sie sind niedergeschlagen und wütend auf das Management, aber auch auf die anwesenden Medien.« Später beruhigte sich die Situation wieder.

Die Nachfrage nach Baumaschinen sei weltweit gesunken, deshalb müsse das Unternehmen sparen, erklärte Caterpillar. Andererseits rühmte sich der Konzern in seinem Jahresbericht 2015, dass seit 22 Jahren die Dividende der Aktionäre stetig steige. Bereits vor drei Jahren hatte der Konzern in Gosselies 1.400 Arbeitsplätze abgebaut. Nun verlegt er seine Produktion an den französischen Standort Grenoble und nach China. Davon betroffen ist auch das Werk im nordirischen Monkstown, wo rund 250 Menschen erwerbslos werden.

»Die Tragweite wird sich auch bei sehr vielen Zulieferbetrieben in der Wallonie, Brüssel und Flandern bemerkbar machen«, ist sich Thierry Castagne sicher, der Generaldirektor des belgischen Verbands der technologischen Industrie »Agoria«. Auf der Nachrichtenseite De Redactie schätzt er, dass dadurch noch einmal rund 1.400 Jobs in Belgien verloren gehen. Es drohe ein »soziales Blutbad«.

Die belgischen Gewerkschaften reagierten geschockt auf die Entscheidung von Caterpillar. Myriam Delmée, Generalsekretärin des sozialistischen »Syndicat des Employés, Techniciens et Cadres« sprach von der »Arroganz multinationaler Konzerne«. Der liberale Gewerkschaftsbund CGSLB zeigte sich verständnislos: »Caterpillar Gosselies ist die europäische Perle des Gruppe.«

Noch am Freitag trafen sich Gewerkschaftsvertreter mit der Regierung der Provinz Wallonien. Sie will nun prüfen, ob Caterpillar erhaltene Unterstützungsleistungen zurückzahlen muss. Es geht dem Vernehmen nach um zeitlich begrenztes Arbeitslosengeld nach der ersten Reorganisation vor drei Jahren. »Wir geben Caterpillar keine Geschenke mehr«, versprach der wallonische Ministerpräsident Paul Magnette, ein Sozialdemokrat. Die Schließung zeige ein Mangel an Respekt gegenüber den Beschäftigten, die alles getan hätten, um das Unternehmen am Laufen zu halten. Magnette fürchtet, dass in ganz Belgien insgesamt sogar 6.000 Arbeitsplätze vernichtet werden.

Für Montag waren Betriebsversammlungen geplant, auf denen die Belegschaft über den Stand der Dinge informiert wird und darüber, welche Strategie die Gewerkschaften nun fahren wollen. Bis zum Wochenende war aber nicht einmal klar, wer die Gesprächspartner sein werden. Am Freitag hielt sich offenbar der aus den USA angereiste Finanzchef von Caterpillar in Charleroi auf. Die Beschäftigtenvertreter gehen deshalb davon aus, dass die belgische Werkleitung aus dem Spiel ist und mit den Amerikanern direkt verhandelt werden muss, berichtete die Tageszeitung Het Laatste Nieuws. Die Schließung hat offenbar selbst die belgische Firmenspitze überrascht.

Premierminister Charles Michel sprach in einer ersten Reaktion von einer »brutalen Entscheidung« und einem »sozialen Drama«. Die alte Bergbauregion um Charleroi kämpft seit dem Niedergang der Steinkohle und der Stahlindustrie ohnehin schon mit einer extrem hohen offiziellen Arbeitslosigkeit – jeder vierte der 210.000 Einwohner ist hier ohne Job. Der Verfall ist im Stadtbild nicht zu übersehen: Leerstehende Ladenlokale, heruntergekommene Mietskasernen und vor sich hin rostende Industrieanlagen verleihen der Stadt die Aura des Morbiden. Am Sonnabend konnte die Stadt ihren 350. Geburtstag feiern. Das Fest hat Caterpillar gründlich verdorben, die Stimmung war sichtlich gedrückt.