Durchschnittlich 33.000 Elefanten werden jedes Jahr wegen ihres Elfenbeins getötet – einer alle 15 Minuten: »Der letzte Raubzug« Foto: Russell Gienapp/ZDF

Haben wir’s geschafft?

Deutschland und die Flüchtlinge

So, weiter geht’s. Die einen helfen oder nehmen jedenfalls keinen Anstoß, die anderen wählen eben Nazis. Und »Wir schaffen das« bezieht sich heute nicht mehr auf die Flüchtlinge, sondern auf die Landsleute, die in bemerkenswerter Kontinuität wieder mal Bräunliches wählen.

ZDF, 20.15

Die Anstalt

Politsatire mit Max Uthoff und Claus von Wagner

Endlich! Max Uthoff und Claus von Wagner klären auch nach der Sommerpause wieder über die Themen auf, die die Nation bewegen. Gemeinsam mit den Gästen Lisa Politt, Fatih Cevikkollu und Nico Semsrott wollen sie »Stimme sein für Ungehörtes und Unerhörtes«.

ZDF, 22.15

Der letzte Raubzug

Das Geschäft mit der Ausrottung

Es ändert sich halt doch was in der Welt. Tiere, die wir als Kinder noch in der Serengeti nicht sterben sahen, sterben jetzt aus. Weltweit nimmt der illegale Handel mit bedrohten Tieren wie Elefanten, Nashörnern oder Tigern zu. Die Preisbildung folgt einem einfachen Prinzip: Je größer die Gefahr, dass eine Art ausstirbt, desto höher die Gewinnaussichten. Diese erschreckende Logik hat dramatische Folgen für den Bestand der Lebewesen. Mittlerweile ist der illegale Handel mit Wildtieren nach dem Drogen- und Waffenhandel zu einem der lukrativsten illegalen Wirtschaftszweige geworden. Geschätzter Jahresumsatz: 20 Milliarden US-Dollar. Die Nachfrage nach seltenen Tieren ist in den letzten Jahren förmlich explodiert. Grund dafür sind vor allem die wachsenden Einkommen im boomenden China und Südostasien, wo Tierteile in der traditionellen Medizin verwendet werden. Sie werden jedoch auch zunehmend als Luxusgüter und lukrative Anlageobjekte erworben.

Arte, 22.40

Leschs Kosmos

Fleischeslust – Genuss ohne Reue?

In sogenannten Feedlots – Mastbetrieben – werden in den USA bis zu 225.000 Rinder gehalten. Normalerweise brauchen die Tiere auf Weiden bis zu drei Jahre, um schlachtreif zu werden. Hier gelingt es innerhalb weniger Monate – dank einer speziellen Diät, die auch Hormone und Antibiotika einschließt. In Deutschland ist die Mast mit solchen Zusatzstoffen verboten. Auch die Einfuhr von hormonhaltigem Fleisch ist nicht erlaubt – wir haben unsere ganz eigenen Großfleischexportschweinereien.

