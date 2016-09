On Air. Die nächsten Tage im Radio

Schief gewickelt: Die AfD-Berichterstattung im Rundfunk Foto: Stefanie Loos/Reuters

Bei den Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern ist es der AfD gelungen, auf Anhieb mehr als ein Fünftel der abgegeben Stimmen zu erhalten. Eines ist sicher: Jetzt erhält die AfD noch mehr mediale Präsenz als bisher schon. Das ganze Ausmaß des Elends lässt sich an der Frage erkennen, die am Montag morgen ein Interview im Deutschlandfunk mit dem stellvertretenden AfD-Bundesvorsitzenden Alexander Gauland eröffnete: »Gibt es etwas, das die anderen Parteien jetzt von der AfD lernen können?« – zahme Fragen statt Kreuzverhör im gesamten Gespräch.

Aufklärung über die neuen rechten Bewegungen in Deutschland verspricht die Sendung »Archive & Augenzeugen: Bücher, Bücher, Bücher« (Di., 14 Uhr, FSK). In dieser wird unter anderem das von Markus Liske und Manja Präkels im Verbrecherverlag herausgegebene Buch »Vorsicht Volk!« vorgestellt. »Mitakuye Oyasin« (Di., 19 Uhr, Corax) widmet sich dem indigenen Aktivisten Leonard Peltier, der seit über 40 Jahren unschuldig in den USA inhaftiert ist. Am 12. September wird er 72 Jahre alt.

Eine interessante Geschichtsstunde kann man mit »Die 40 Tage von Ossola – Besuch in einer vergessenen Partisanenrepublik« (DLF 2016; Ursendung Di., 19.15 Uhr, DLF) verbringen. Mirko Schwanitz beschäftigt sich in dem Feature mit der 1944 durch Partisanen befreiten italienischen Region an der Grenze zu den Schweizer Kantonen Tessin und Wallis. Er erinnert daran, »dass das demokratische Nachkriegsitalien seinen Ursprung in den Gesetzen und Verordnungen der Partisanenrepublik Ossola hatte«.

Eine Ursendung ist Noam Brusilovskys »Woran man einen Juden erkennen kann. Eine Untersuchung« (DLF/Schauspielschule Ernst Busch 2016; Di., 20 Uhr, DLF). Das aus dem gleichnamigen Theaterstück hervorgegangene kurzweilige und humorvolle Hörspiel setzt sich mit antisemitischen Klischees über den Körperbau von Juden auseinander.

Eine weitere Ursendung – die Sommerpause ist jetzt wirklich vorbei – ist Claudius Lünstedts »Krieger im Gelee« (DKultur 2016; Mi., 21.30 Uhr, DKultur), mit zwei Protagonisten, die sich in Lähmungszuständen befinden. Nicht verpassen sollte man die kommende Ausgabe der »Neopostdadasurrealpunkshow« (Do., 17 Uhr, FSK). Hier gibt es ein Interview mit Frank Raddatz zu seinem Buch »Republik Castorf« (Alexander-Verlag), in dem es um das Volksbühnen-Universum geht.

Noch mehr Ursendungen? Bitte sehr! In »Kurzstrecke 53« (DKultur/Autorenproduktion 2016; Fr., 0 Uhr, DKultur) gibt es wieder Neues aus der freien Hörspielszene, und Markus Metz und Georg Seeßlen demonstrieren die Henscheidsche Sprachkritikpower in »Geht in Ordnung – sowieso – genau: Eine Reise ins Land der Dummdeutschen mit Eckhard Henscheid« (DLF 2016; Fr., 20 Uhr, DLF). Empfehlenswert – wenn auch vom letzten Jahr – ist »Fern vom Ararat – eine lange Nacht über Erinnerungswelten der armenischen Diaspora« (Sa., 0 Uhr, DKultur und 23 Uhr, DLF) von Ruth Jung und Günter Liehr. Antikolonialistisch wird’s bei Christoph Goldmann mit »Der Indianer von Neuwied – eine Mythenforschung« (SWR/MDR 2016; Ursendung Sa., 12 Uhr, WDR 3, Wdh. So., 14 Uhr SWR 2 sowie So., 15 Uhr, WDR 3), und Bernd Sahling beschäftigt sich in seinem neuen Feature »In ihrer Welt« (DKultur 2016; Ursendung Sa., 18 Uhr, DKultur) mit der Innen- und Außenwahrnehmung blinder Menschen.

Und wem alles manchmal klingonisch vorkommt, hat vielleicht einfach richtig gehört, denn das ist die Sprache von Frieder Butzmanns entsprechend martialischen Oper »juHrop« (deutsch »Heimweh«; Autorenproduktion 2008; Sa., 20 Uhr, SRF 2 Kultur).