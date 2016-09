Schon Lewis erster Roman handelte von den letzten noch lebenden Mayas Foto: Jorge Lopez/Reuters

Die meisten Biographien bzw. Tätigkeitsberichte von Missionaren kann man nicht lesen. Anders ist das Buch »Missionare« (1991) des reisenden Sozialforschers Norman Lewis (1908–2003). Es handelt von dem unseligen Wirken der Missionare in Südamerika, wo sie – hauptsächlich amerikanische Evangelikale – als Speerspitze der CIA und der lokalen Machthaber ganze indigene Völker ausgerottet haben. »Dies waren Dinge, die noch nicht bekannt waren«, schrieb der Guardian, »Lewis’ langer Artikel darüber in der Sunday Times führte zu Gesetzesänderungen in Brasilien.« Norman Lewis stehe in einer langen Tradition englischer Reiseliteraten, »wobei er seine Recherchen nicht mehr als Repräsentant des alten Empires, sondern aus Abenteuerlust durchführt«.

Deutlich wurde das bereits in seinem ersten »Bericht« »Die Vulkane über uns«, in dem es um die heute noch lebenden Mayas geht, aber auch um die Aktivitäten der CIA in der »Dritte Welt«. Allein in der UdSSR wurde sein Buch sechsmillionenmal verkauft. Dieser Bericht war ein »Roman«. Doch danach hörte er auf, sich etwas auszudenken, behauptete er. Laut seinem ehemaligen Verlagslektor sei auch in seinen späteren Büchern immer noch ein klein wenig Verschönerung dabeigewesen. Er blieb ein Geschichtenerzähler.

Egal, nach Lektüre seines Buches möchte man diese Gottesmänner am liebsten, nach einem Wort von Horst Tomayer, alle an die Wand stellen – und da stehen lassen. Systematisch trieben sie mit der Unterstützung der CIA und korrupter lokaler Eliten Indianerstämme ins Unglück.

In der gerade auf Deutsch erschienenen Recherche »Das Schachbrett des Teufels« des US-Journalisten David Talbot über die CIA und einen ihrer Gründer Allen Dulles, erfährt man dazu Näheres. Allerdings werden die Tätigkeiten der CIA speziell in Südamerika zugunsten einer Konzentra­tion auf die Aktivitäten von CIA-Chef Dulles vom Autor etwas vernachlässigt. Der unselige Dulles verhandelte während des Zweiten Weltkrieges in der Schweiz mit hochrangigen Nazis, später half er vielen nach Südamerika zu entkommen. Ihm und seinem Bruder, dem Außenminister John Foster Dulles (beides zuvor einflussreiche Wirtschaftsanwälte), war im und nach dem Krieg daran gelegen, dass die Beziehungen zwischen deutschem und amerikanischem Kapital nicht vom heißen und später auch nicht vom kalten Krieg allzu sehr gestört wurden.

Vom politischen Engagement des deutschen Kapitals in Südamerika während des deutschen Faschismus handelt Norman Lewis’ Roman »The German Company« (1979). Über die Verbindungen der CIA zur Mafia, mit deren Hilfe sie die alliierte Invasion Siziliens durchführten (anschließend wurden dort alle Bürgermeisterposten mit Mafiosi besetzt und kommunistische Gewerkschaftsführer reihenweise erschossen), hatte er fünf Jahre zuvor den Roman »The Sicilian Specialist« (»Der Sizilianer«, 1977) veröffentlicht. Auch sein 1978 erschienener Bericht »Naples ’44« (»Neapel ’44«, 1996) handelt von der Mafia, mit der er es damals als englischer Geheimdienstoffizier in Neapel und Umgebung ständig zu tun bekommen hatte. Später heiratete er eine Sizilianerin, deren Vater ein Mafiosi war.