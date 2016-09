Vorheriges

Wer derzeit durch Wien schlendert, dem wird der Anblick einer Stadt im Wahlkampf geboten. Piefkes aus Berlin wissen, was gemeint ist: Im Abstand von anderthalb Metern folgt Plakat auf Plakat, die Straßen der Hauptstadt sind mit Köpfen geziert. Denn zum zweiten Mal binnen weniger Monate muss das Staatsoberhaupt Österreichs bestimmt werden, nachdem die erste Abstimmung, nun ja, nicht sauber verlief. Zur Wahl stehen abermals der Mann für TTIP (Name: Alexander Van der Bellen) und der Mann gegen Migranten (Name: Norbert Hofer). Die Entscheidung zwischen beiden wird dem noch Zögernden nur durch den einen Umstand erleichtert, dass sämtliche Werbeflächen zumindest auf den Namen des Kandidaten, den sie anpreisen, auch hinweisen. Andernfalls würde es wohl schwierig. Jener, der sich auf den meisten Bildern mit der rot-weiß-roten Nationalfahne umgibt und mit dem Spruch »Für unser vielgeliebtes Österreich« wirbt? Es ist der den Grünen nahestehende Kandidat. Der vergleichsweise kluge Satz »Macht braucht Kontrolle« stammt hingegen vom FPÖ-Mann Hofer.

Wer am Wochenende aber über die Wiener Jesuitenwiese stapfte, dem ward der Anblick eines Stadtteils im Wahlkampf geboten. Im Oktober vor einem Jahr wurden die Wiener Gemeinde- und Bezirksräte neu bestimmt. Doch auch diese Wahl lief, nun ja, nicht ganz sauber; die Zahl der Wahlkarten und die der abgegebenen Stimmen in Leopoldstadt passten nicht zueinander. Am 18. September wird nun wieder votiert. Auf dem Volksstimme-Fest, der großen, jährlichen Feier der Kommunistischen Partei Österreichs (KPÖ), herrschte also Wahlkampfstimmung. Schon wieder.

Bereits im vergangenen Jahr war die linke Zusammenkunft als Wahlkampfauftakt für das Bündnis »Wien anders« genutzt worden (siehe jW vom 9. September 2015). In ihm finden sich neben der KPÖ auch freie Wähler, die Grünen-Abspaltung »Echt grün« und die Piratenpartei. Mit Slogans wie »Einen Pinguin für jeden Haushalt« – eine Parodie auf die Versprechen anderer Parteien – konnte das Bündnis zwar in einigen Bezirken punkten, verfehlte aber den Einzug in den Gemeinderat deutlich. Jetzt sind die Pinguine verschwunden. Doch man wäre wohl nicht »anders«, gäbe es nicht mit dem rot-rosa Drachen Poldi einen Ersatz auf den Wahlplakaten.

Inhaltlich setzt das Bündnis bei der Leopoldstädter Wahl vor allem auf das Thema Wohnen. Der Bau neuer Gemeindewohnungen solle die Mieten senken, die durch Wohnungsspekulation in die Höhe getrieben worden seien. Und auch dieser Satz findet sich wieder in den Broschüren: »Wien anders will das bedingungslose Grundeinkommen für alle, in einer Höhe, die die Teilhabe an allen Aktivitäten der Gesellschaft möglich macht.« Wie hoch diese Höhe wäre, ist jedoch nicht leicht herauszufinden. Auch am Stand des Zusammenschlusses mag man dazu keine Aussage machen. Es werde eben noch darüber diskutiert. Ähnlich tönte das bereits vor einem Jahr.

Doch das Volksstimme-Fest erlaubt auch die Flucht vor dem Wiederwahlwahnsinn. Etliche Stände noch der kleinsten K-Gruppe laden zum Diskutieren, Bühnen zum Lauschen und Ausschänke zum Rausch ein. Bisweilen fällt das auch zusammen. Doch wehe dem, der die Genossen zu gut kennt. Der findet sich rasch hinter statt vor der Bar wieder, darf frühmorgens Stände aufbauen und in der Dunkelheit Zeltstreben wieder auseinanderreißen. Herz der Feier ist die Mischung aus Handwerkelei und Zusammenhalt alter und junger Linker. Professionell sind hier allenfalls die wenigen aufgebauten Karussells, auf denen sich tagsüber Kinder vergnügen und nachts Pärchen, die neu zueinandergefunden haben.

Wer es mit den Gesprächen gar zu arg treibt, der findet sich – wie dieser Journalist – als spontan ernannter Vertreter einer kommunistischen Organisation auf dem Treffen der »Jugend gegen Rassismus« wieder. »Aber Freunde, ihr könnt doch nicht den einzigen Deutschen zum österreichischen Bündnis jagen!« »Wieso? Aufschreiben kannst du doch. Mach mal.« Man macht also.

Im Schatten, den die größte Bühne des Fests wirft, sitzen die acht Schüler- und Schülerinnen. Und ein 27jähriger Opa, der ohnehin nur nickt. Es dauert keine halbe Stunde, da sind ein Flashmob vor dem Parlament – »Klingt besser als Demonstration, wenn wir nur wenige sind« – und eine Kundgebung beschlossen. Eine erste Aktion, die Vorführung eines Films über die Abschottung der EU-Außengrenzen, wird als Erfolg gewertet. Aufgaben werden verteilt, etwa die, sich um die notwendigen Flugblätter zu kümmern. Ohne Tisch und Tagesordnung macht Österreichs linke Jugend auf dem Volksstimme-Fest vorwärts. Und im Hintergrund, wo Kinder jüngeren Semesters einen kleinen Berg hochrennen, um wieder hinunterzurutschen, deutet sich an, dass es am Nachwuchs nicht mangeln wird.

»Wir kommen hier zusammen, reden und trinken eben«, erklärt Janosch, dessen richtiger Name zwar dem Redakteur, nicht aber Janoschs Betrieb bekannt sein darf. Der sei »oarsch«, wie es im Wiener Dialekt heißt. Das Schwimmbad, bei dem sich der Student im Sommer etwas verdient, enthält ihm bezahlten Urlaub vor. Dass Janosch nun mit seiner Sonnenbrille nicht am Beckenrand, sondern auf der Jesuitenwiese steht, ist auch ein wenig Widerstand gegen die Zumutung. Denn eigentlich müsste der junge Mann darniederliegen. Das zumindest legt sein Krankenschein nahe.