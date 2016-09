Zu viele Schulabbrecher

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft äußerte sich am Montag zur hohen Zahl von Schulabbrechern:

Wir brauchen einfach eine bessere Grundausstattung an allen Schulen. Diese hilft auch, individuelle Problemlagen von Kindern, Jugendlichen oder Familien frühzeitiger zu erkennen und differenzierte Unterstützungsmaßnahmen anzubieten und einzuleiten. Es ist ein Armutszeugnis für die Politik, eine seit Jahren auf hohem Niveau liegende Abbrecherquote nicht zu senken. Sie sollte den Verantwortlichen die Schamesröte ins Gesicht treiben. Diese Jugendlichen sind auch Ausdruck einer rigiden Kürzungspolitik, die im Bildungsbereich seit vielen Jahren greift. (…) Eine nicht an Notwendigkeiten orientierte Ausstattung im Bildungsbereich, gerade in einem Bundesland mit hoher Armutsquote, führt zu einer hohen Zahl von Bildungsverlierern. Not- und Sonderprogramme kommen häufig zu spät. Bevor ein Papiertiger wie die Jugendberufsagentur greift, müssen vor Ort, an den Schulen, Ressourcen vorhanden sein, individuell ausgerichtete Maßnahmen zu treffen. Hierfür brauchen Schulen und Kollegen aber entsprechende Ressourcen. Das Erkennen und Begleiten von Problemlagen von Schülern muss erkennbarer Bestandteil ihrer Arbeit sein und damit auch mit Arbeitszeit hinterlegt werden.

Das Jugendnetzwerk für politische Aktionen (JunepA) und die Arbeitsgemeinschaft Frieden (AGF) riefen am Montag zur Blockade des Atomwaffenstandorts Büchel auf:

Am Montag, den 12. September, werden Aktivisten die Zufahrtswege des Fliegerhorstes und Militärstützpunkts Büchel (Rheinland-Pfalz) blockieren, welches der letzte Atomwaffenstandort in Deutschland ist. Initiiert wurde die Aktion vom Jungendnetzwerk für politische Aktionen (JunepA). Mit unserer Blockade machen wir auf US-amerikanische Atomwaffen in Deutschland aufmerksam und setzen uns für die weltweite atomare Abrüstung ein (…).

Auf dem Stützpunkt in Büchel werden laut Tagesspiegel immer noch 20 Atombomben aus dem Kalten Krieg gelagert, welche nun sogar modernisiert bzw. aufgerüstet werden sollen. Die Atomwaffen lagern in einem Teilbereich des Fliegerhorstes und stehen dort unter der Kontrolle von US-amerikanischen Soldaten, während der übrige Bereich des Fliegerhorstes ein Bundeswehr-Stützpunkt ist. Im Falle eines Einsatzbefehls würden die Atombomben von deutschen Soldaten zu ihrem Ziel gebracht werden (»nukleare Teilhabe«). Büchel ist somit ein wichtiger Standort der militärischen Zusammenarbeit zwischen Deutschland und den USA und damit auch Teil der fortschreitenden Militarisierung der Gesellschaft, gegen die die Aktivisten sich einsetzen.

Rund um die Aktion wird es vom 9. bis 14. September ein Camp geben, mit Raum für inhaltliche Workshops und Aktionsvorbereitung. Bisher gab es in Büchel zwei von JunepA initiierte Blockaden, bei denen der Betrieb des Fliegerhorstes erheblich gestört wurde. An diesen Erfolg soll bei der kommenden Aktion erneut angeknüpft werden. Die AG Frieden Trier unterstützt die Aktion von JunepA.