Der Porsche »Macan«, der kleine Bruder des »Cayenne« - die 400-PS-Ausführung dürfte so viel Gift in die Luft blasen wie ein kleines Kraftwerk Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Bildfunk

Als Konsequenz aus dem VW-Skandal kommen nun auch die Abgasnachbesserungen für bis zu 630.000 Autos deutscher Hersteller in Gang. Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hat als erstes die Umrüstung des Geländewagens »Macan« von Porsche freigegeben, wie die dpa am Montag aus dem Bundesverkehrsministerium erfuhr. Betroffen sind 10.500 zugelassene Dieselfahrzeuge. Mit der Umrüstung soll die Abgasreinigung bereits ab fünf Grad Außentemperatur in vollem Umfang arbeiten – und nicht erst wie bisher bei über 17 Grad.

Nach Bekanntwerden des VW-Skandals in der Öffentlichkeit hatte Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) Tests an weiteren Dieselautos angeordnet. Bei 22 Modellen maßen die Prüfer hohe Emissionen an gesundheitsschädlichem Stickoxid und stellten fest, dass die Reinigung der Abgase bei niedrigen Außentemperaturen zurückgefahren wird. Sie forderten die Hersteller daher auf, das Problem zu beseitigen. Als erstes ist nun der »Macan« für die Umrüstung vorgesehen. Betroffen sind insgesamt rund 630.000 Autos von Volkswagen, Porsche, Audi, Opel und Mercedes. Die Hersteller haben deren Rückruf für Ende April angekündigt. Der Autoelektronik werde beim nächsten Inspektionstermin von der Fachwerkstatt eine neue Software aufgespielt, sagte ein Sprecher von Porsche. Laut Verkehrsministerium wird allein die »Macan«-Umrüstung pro Jahr 32 Tonnen Stickoxid einsparen.

Porsche ist nicht der einzige deutsche Hersteller, der vom KBA aufgefordert wurde, die Abgasreinigung zu verbessern. Mit einer »freiwilligen Serviceaktion« hatten sich Ende April auch VW, Audi, Opel und Mercedes verpflichtet, bei ihren in Deutschland zugelassenen Fahrzeugen nachzubessern.

Unabhängig davon hat das KBA Volkswagen zu einem bereits gestarteten Rückruf von 2,4 Millionen Dieselfahrzeugen verpflichtet. Dabei muss eine verbotene Software entfernt werden, die Abgaswerte manipuliert.

In einem ARD-Interview sagte dazu der frühere Abteilungsleiter im Umweltbundesministerium, Axel Friedrich, seit mindestens acht Jahren habe man in seiner Behörde gewusst, »dass die Emissionen um den Faktor zehn zu hoch sind«. Versuche, das zu ändern, seien meist nach einem Anruf aus der Regierung unterbunden worden. Mit den jetzt angeordneten Nachbesserungen sei »im Grunde gar nichts passiert«. (AFP/dpa/jW)