Foto: Sven Hoppe/dpa-Bildfunk

Im Münchner Prozess gegen die vier Führungsmitglieder der neofaschistischen »Oldschool Society« (OSS) geht heute die Sommerpause zu Ende. Unter den Zeugen, die für den Monat September bereits geladen sind, ist neben Polizeibeamten und mutmaßlichen Gruppenmitgliedern, die bisher nicht angeklagt sind, auch der forensische Psychiater Norbert Leygraf. Er soll die Einsichts- und Steuerungsfähigkeit zumindest einer Angeklagten bewerten. Die 23jährige »Schriftführerin« der mutmaßlichen Terrorgruppe, Denise Vanessa G., sprach in der Einlassung zu ihren persönlichen Verhältnissen über zeitweise sehr intensiven Alkohol- und Drogenkonsum. In einem Jugendstrafverfahren wegen Diebstahls war verminderte Schuldfähigkeit festgestellt worden – damit argumentiert ihre Verteidigung auch in diesem Prozess.

Die Bundesanwaltschaft wirft den Angeklagten vor, eine terroristische Vereinigung gegründet zu haben, um Geflüchtete, Muslime und politische Gegner anzugreifen. Ein Anschlag auf eine bewohnte Unterkunft für Asylsuchende wurde demnach konkret vorbereitet. Denise Vanessa G. ist die einzige Frau und mit Abstand die Jüngste auf der Anklagebank.

In dieser Woche sollen aber zunächst ehemalige Mitglieder der »Oldschool Society« als Zeugen vernommen werden, die nach Einschätzung der Ankläger nicht zum harten Kern gehörten. Der wahrscheinliche Mitgliedsstatus ließ sich aber aufgrund des wenig konspirativen Verhaltens der Gruppe leicht ermitteln. Die OSS trat bei Facebook auf, hetzte dort gegen Asylsuchende, Juden und Antifaschisten und verbreitete Parolen wie »Eine Kugel reicht nicht«. Der Auftritt hatte zuletzt über 3.000 Li kes. Intern organisierte sich die OSS zunächst über Whatsapp, dann über den vermeintlich sicheren Telegram-Messenger. Auch diese Kommunikation überwachte das Bundeskriminalamt – allerdings könnte es im Prozess noch zum Streit über die Legalität dieser Maßnahme kommen. Rechtsanwalt Michael Rosenthal, der den »Präsidenten« der Gruppe, Andreas Hafemann, verteidigt, hat dies in Zweifel gezogen. Diese Einschätzung wird von außenstehenden Juristen geteilt (jW berichtete).

Die Rolle so mancher Person aus dem Umfeld der Angeklagten, die diese Woche als Zeuge geladen ist, ist bisher ungeklärt. Ein Zeuge soll in der Gruppe mit Fachwissen über Schusswaffen geprotzt haben, als über die Ausrüstung für deren Aktionen diskutiert wurde. Am 15. November 2014 fand laut Anklage das erste Gruppentreffen der bundesweit verstreuten OSS-Mitglieder in einer Kleingartenanlage bei Borna in Sachsen statt, erörtert wurden der »bewaffnete Kampf gegen Salafisten«, die Herstellung von Sprengstoff, ein gewaltsames Vorgehen gegen »Asylanten« und »wer bereit wäre, auch in den Knast zu gehen«.

Ein weiterer Zeuge, der im September gehört werden soll, ist Beschuldigter in einem abgetrennten Verfahren gegen einen Teil der Restgruppe. Interessanterweise soll er zeitweise von deren »Geheimrat« als »Vollstrecker« zur Umsetzung von Strafen und »Eintreibung« von »Bußgeldern« eingesetzt worden sein. Ob unter diesen Umständen brauchbare Aussagen von den Zeugen zu erwarten sind, ist zweifelhaft. Ob die bisher angesetzten Verhandlungstermine bis zum 22. November reichen werden, ebenfalls.