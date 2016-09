Dynamik des Unvorhersehbaren

Uruguays Herberger: Oscar Washington Tabárez Foto: Andres Stapff/Reuters

Während die europäische Qualifikation für die WM-Endrunde 2018 in Russland gerade erst begonnen hat, wurden in Südamerika bereits sieben der 18 Spieltage absolviert. Bei Bolivien, Brasilien, Argentinien und Paraguay debütierten Ende letzter Woche neue Trainer – allesamt erfolgreich. Angeführt wird das Teilnehmerfeld der Conmebol nun erstmals vom Vizeweltmeister und Weltranglistenersten Argentinien. Aufgrund des besseren Torverhältnisses gegenüber der Auswahl Paraguays verbesserte sich Olympiasieger Brasilien auf den fünften Rang (von zehn), der immerhin noch Play-off-Spiele gegen den Sieger der Ozeanien-Qualifikation einbringt, der wahrscheinlich Neuseeland sein dürfte. Venezuela, Peru und Bolivien sind wohl ohne Chancen.

Im Stadion Hernando Siles von La Paz trafen in 3.650 m Höhe und vor einer verschneiten Bergkulisse die Teams von Bolivien und Peru aufeinander. Für beide handelte es sich aufgrund ihrer Tabellensituationen gewissermaßen um ein Endspiel. Hier zählte nur noch der Sieg. Auf der Bank Boli­viens debütierte als Nationalcoach der Argentinier Ángel Guillermo Hoyos, der Anfang der 80er in der Reserve von Real Madrid aktiv und später Jugendtrainer beim FC Barcelona war. Eine halbe Stunde lang geschah beinahe nichts. Bei Peru konnte sich nur Angreifer Raúl Ruidíaz auszeichnen. In Minute 37 war es dann Pablo Escobar, der einen von der rechten Strafraumkante mit links getretenem Freistoß für Bolivien in den kurzen Winkel zum 1:0 versenkte. Zugute kam ihm dabei die schlechte Abstimmung der Drei-Mann-Mauer des Gegners. Tormann Pedro Gallese konnte nur noch Staunen. Nach der Pause kontrollierte Bolivien das Spiel aus einer stabilen Abwehr heraus und versuchte den einen und anderen Konter. Kurz vor Schluss gelang das 2:0, wiederum nach einer Standardsituation. Eckball Arce von der linken Seite und vom Elfmeterpunkt bedankte sich der Routinier und Innenverteidiger Ronald Raldes mit einem wuchtigen Kopfball. Peru hat seit 27 Spielen (25 Niederlagen!) in der WM-Qualifikation Südamerikas nicht mehr auswärts gewonnen, das letzte Mal war vor mehr als zwölf Jahren. Dass die kommenden beiden Heimspiele gegen Ecuador und Argentinien gewonnen werden, ist unwahrscheinlich. Für Bolivien sieht es nicht besser aus: Die nächsten Spiele sind auswärts – in Chile und Brasilien.

Brasilien musste im Stadion Olímpico Atahualpa in Quito gegen Ecuador antreten. Ein Blick auf die Tabelle legte nahe, dass man Russland abschreiben kann, doch da war schließlich der neue Trainer Adenor Leonardo Bacchi, besser bekannt unter dem Pseudonym »Tite«. 2012 gewann er mit Corinthians São Paulo erst die Copa Libertadores und dann die Klub-WM in Yokohama gegen das Chelsea von Rafael Benítez. Für den Weltfußball war das eigentlich ein Super-GAU, denn Chelsea und Corinthians waren spielerisch nahezu identisch und standen rein und klar für das Hässliche im Sport des Balltretens. Um es zu vereinfachen: Es war das Gegenteil von Schönheit. Resultatgeschacher.

Doch Tite wagt nun anscheinend, was sein Vorgänger, der ehemalige Stuttgarter Carlos Dunga, nie hinbekam: den Schnitt. Sieben der Spieler in seinem Aufgebot für den Doppelspieltag der Eliminatorias sind frischgebackene Olympiasieger – der einzige Titel, der Brasilien bis dato in seinen Vitrinen gefehlt hatte. Das Ergebnis hätte mit 3:0 nicht besser sein können. Die erste Halbzeit war heiß umkämpft. Brasi­lien spielte ein scheinbar konservatives 4-4- 2. Nur sind Marcelo und Dani Alves als Tandem freilich die offensivsten Außenverteidiger der Welt. Und Willian ist ein großartiger Flügelstürmer. Renato Augusto zeigte im Mittelfeld eine hervorragende Leistung, wie ja eigentlich immer. Die Ecuadorianer waren auf den Außenbahnen überlegen, doch nach der Halbzeit erzielte Neymar Jr. die Führung für die Gäste. Das war Dynamik pur. Die Dynamik des Unvorhersehbaren.

In Minute 70 trickste Gabriel Jesús erst Mina aus und wurde dann von Tormann Domínguez gefällt. Ein Strafstoß war die Folge, Neymar verwandelte sicher. In den Schlussminuten war es dann Gabriel Jesús vorbehalten, um zwei Treffer zu erhöhen, erst per Absatzkick, dann mit einem Schmuckstück vom Sechzehner. Die Brasilianer scheinen endlich nach so vielen Jahren ihren Neuner gefunden zu haben. In Ecuador zu gewinnen ist beinahe unmöglich, zumindest undenkbar.

Argentinien spielte im Stadion Malvinas Argentinas in Mendoza gegen das Team von Uruguay unter Maestro Oscar Washington Tabárez, der sich mittlerweile wegen neurologischer Muskelprobleme nur noch mit Krücken oder im Rollstuhl bewegen kann. Mit dem Spiel gegen Argentinien hat er Sepp Herberger eingeholt, kein Nationaltrainer hat jemals mehr Spiele dirigiert. Argentinien gewann das erste Match der Ära Bauza (wie in der jW vorausgesagt) mit einem Treffer von Messi 1:0, vor allem weil Emanuel Más auf der linken Außenbahn immer wieder wichtige Vorstöße unternahm. Innenverteidiger Ramiro Funes Mori verteidigte gegen Uruguays Weltklassestürmer Luis Suárez hervorragend, und Mascherano tat im Mittelfeld, was er am besten kann: den Ball aus der Abwehr nach vorne tragen. Stürmer Lucas Pratto erfüllte alle taktischen Vorgaben, auch wenn das freilich nicht schön anzusehen war. Doch bei einem tiefstehenden Gegner wie Uruguay ist Schönheit nahezu unmöglich. Paulo Dybala spielte als falscher Neuner, wurde allerdings kurz vor der Pause vom Platz gestellt. Sein Platzverweis (Gelb-Rot) erinnerte stark an den von Lionel Messi bei dessen Debüt für die Albiceleste am 17. August 2005 gegen Ungarn. Damals war Messi nur Sekunden auf dem Platz und wurde sogleich wegen einer »Tätlichkeit« desselben verwiesen. Argentinien gewann aber auch ohne Dybala souverän, trotz Überzahl erspielte sich Uruguay in der zweiten Halbzeit nicht eine Torchance. Noch so eine Schande.