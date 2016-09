Das Dogma Mitregieren

Schwerin, 2. September: Gregor Gysi (Die Linke) spricht. Die Losung am Pult tut das für sich Foto: Axel Heimken/dpa-Bildfunk

Von 1998 bis 2006 regierte die SPD in einer Koalition mit der PDS Mecklenburg-Vorpommern (MV). Dann war etwa die Hälfte der PDS-Wähler verschwunden, es hätte nur knapp für eine Mehrheit im Schweriner Landtag gereicht, und die SPD holte die CDU ins Regierungsboot. Die Frage, ob linke Regierungsbeteiligung rechte Parteien stärken kann, ob sie bei besonders untertänigem Verhalten am Kabinettstisch die rechten Demagogen sogar fördert, war damals im Grunde beantwortet. Wie auch sonst in »Neufünfland« liebäugeln die Christdemokraten im Nordosten stets mit dem rechten Rand. Zudem zog nach diesen acht Jahren die NPD mit 7,3 Prozent erstmals in den Landtag ein. Kein Zusammenhang? In ihrem Beitrag zur PDS-Regierungsbilanz in dem nordöstlichen Bundesland für den Sammelband »Nach Goldschätzen graben, Regenwürmer finden. Die Linke und das Regieren« (der Titel ist einem Satz Rosa Luxemburgs entnommen) fragt Edeltraut Felfe, Mitglied im Ältestenrat der Linken, ob der »Durchbruch rechtsextremer, neonazistischer Gesinnungen und Strukturen in MV in diesen Jahren etwas mit dem Verlust an linker Kapitalismuskritik, antikapitalistischem Protestpotential und echten Alternativen zu tun« habe. Die Frage dürfte jeder mit Ja beantworten, der insbesondere die in diesem Band zusammengestellten sachkundigen und sachlichen Analysen zu Erfahrungen von PDS und Linkspartei mit Tolerierungen oder Koalitionen von Nordrhein-Westfalen bis Berlin und Thüringen studiert hat. So hält z. B. der Vorsitzende des Marxistischen Forums Sachsen in der Linken, Ekkehard Lieberam, unter dem Titel: »›Rot-Rot-Grün‹ im Bund: Eine politische Großkatastrophe« fest: »Nirgendwo ist es unter dem Einfluss der PDS oder der Linken in einer Landesregierung auch nur zu Ansätzen eines Kurswechsels gegen Neoliberalismus bzw. zu einem sozial-ökologischen Richtungswechsel gekommen.« Es habe Frust unter den Anhängern, Abwanderung von Wählern und statt »Aufbruchstimmung von links« mehr »allgemeine Ratlosigkeit« gegeben. Und, wäre hinzuzufügen, das in einem Land, das durch SPD und Grüne seit deren Koalition von 1998 bis 2005 politisch massiv nach rechts rutschte.

Der von Thies Gleiss, Inge Höger, Lucy Redler und Sascha Stanicic herausgegebene Band stellt mit seinen 26 Beiträgen und einem Auszug aus dem Aufruf der »Antikapitalistischen Linken« vom November 2013 »Mittendrin im Widerstand« so etwas wie eine geballte Debattenladung dar, wie es sie so in der Linkspartei noch nicht gegeben hat. Das Thema ist für die Partei existentiell, bekam aber, wie Edeltraut Felfe richtig konstatiert, »im Rahmen einer parlamentarisch-reformerischen Strategie etwas Dogmatisches«. Das drückte sich auch darin aus, dass die Forderung nach an den Interessen der Bervölkerungsmehrheit orientierten Wahlkämpfen höhnisch als »gestrig« oder »politikunfähig« stets zurückgewiesen wurde. Statt dessen gab und gibt es wie gerade in MV und Berlin inhaltsleere, begriffslose Parolen, die vielen nur stinkefingermäßig vermitteln: Eure Probleme kotzen uns an.

Letzteres weist auf ein Zusatzproblem hin, das Edeltraut Felfe in ihrem zweiten Beitrag zu linken Regierungsbeteiligungen in skandinavischen Ländern so benennt: Die schlechten Erfahrungen »lösen kaum politikwirksame Lernprozesse oder gar Mobilisierungseffekte von unten, sondern eher Resignation und Anpassung aus«. Auch dort gilt: Von schlechten Wahlergebnissen ließen sich linke Spitzenpolitiker beim »Weiter so« nie verdrießen, nur die Rechten erstarkten.

Dieses zuletzt genannte Resultat, und das ist einer der wenigen kritischen Punkte, der zu diesem Band anzumerken ist, spielt in den Beiträgen leider zumeist keine Rolle. Sie werden in vier Abschnitten (Blick in die Geschichte, jüngere internationale Erfahrungen, PDS und die Linke in der Praxis, Stellungnahmen) dargeboten, wovon die Analysen anderer Länder (Großbritannien, Frankreich, Brasilien, Italien, Griechenland und, wie erwähnt, Skandinavien) zum Teil auch positive Erfahrungen vermitteln. Bernd Riexinger fordert in seinem Beitrag, »in der Regierungsfrage müssen wir die Treibenden, nicht die Getriebenen« sein. Fast alle Autorinnen und Autoren unterbreiten dafür auch gute, praktikable Vorschläge, die allerdings voraussetzen, dem Thema den dogmatischen, oft geradezu fetischistischen Charakter zu nehmen. Skepsis bleibt, ob das in der Partei durchsetzbar ist – im Sinne Brechts, den Edeltraut Felfe zitiert: Auf die Dauer fällt es schwer, angesichts eines fallenden Steins zu behaupten, dass er nicht fällt.

Thies Gleiss/Inge Höger/Lucy Redler/Sascha Stanicic (Hg.): Nach Goldschätzen graben, Regenwürmer finden. Die Linke und das Regieren. Papyrossa-Verlag, Köln 2016, 256 Seiten, 14,90 Euro

