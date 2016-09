Kurden fortschrittlichste Kraft

Zu jW vom 28. August: Leserbrief »Gegen Rojava-Romantik«

Herr Kahlke spricht von »kurdischen Gewaltseparatisten« und findet selbst die einengende Sicht auf die kurdischen Bemühungen, eine humane, multiethnische Gesellschaft einzurichten, als »Aufbau autonomer Strukturen« noch romantisierend (…). Doch was die Kurden erreicht haben, ist nicht nur besser als die recht tolerante syrische Gesellschaft unter Assad (die die Kurden nicht einschloss). Sie beweisen, dass es möglich ist, sogar während schwerer Kämpfe die Ziele weiterzuverfolgen und umzusetzen. Ihre Prioritäten sind eben nicht imperialistisch, sondern gelten der Verteidigung der Menschenrechte, besonders der Frauen. Sie werden dafür auch ohne Allianz weiterkämpfen. Es geht um die Befreiung der vom IS gefangengehaltenen Bevölkerung.

Cornelia Praetorius, per E-Mail

Linkes Abgleiten

Zu jW vom 31. August: »Unwahrscheinliche Szenarien«

Beim Lesen des Artikels zur »Transformationsstrategie« fielen mir zwei große Sozialdemokraten der 1970er Jahre ein: Willy Brandt und Bruno Kreisky. Von Brandt stammt der Satz, der Sozialismus im Sinn der SPD sei keine vom Kapitalismus unterschiedene Gesellschaftsformation, sondern »eine ständige Aufgabe«. Ob das absichtlich oder unabsichtlich doppeldeutig formuliert war, ist nicht überliefert. Der Weg aber führte dann von Brandt über Schröder zu Gabriel. Das ist Antwort genug. In der SPÖ-Programmdiskussion der frühen 1970er Jahre mahnte Kreisky unnachahmlich morbide: »A bisserl Marxismus mecht scho sein!« Auch im weiteren Geschick seiner Partei sieht man, wohin das führte. Die Partei Die Linke hätte zudem das Schicksal der Grünen vor Augen, deren Fundis seinerzeit die allerlinkesten auf Erden waren und über den realen Sozialismus nur ätzend höhnen mochten. Man sieht ja jetzt, wo sie geblieben sind bzw. überall im Felde stehen. (…) Offenbar möchte die Rosa-Luxemburg-Stiftung (…) die Erfahrung unbedingt auch selber machen, (…) die Franz-Josef Degenhardt im »Wildledermantelmann« besang: »Sag mir, wie ist das Gefühl, wenn man so langsam, langsam, langsam gleitet nach rechts?« (…)

Hans Christoph Stoodt, per E-Mail

Nichtrevolutionäre Zeiten

Zu jW vom 31. August: »Unwahrscheinliche Szenarien«

(…) »Unwahrscheinliche Szenarien« sind Revolutionen, ohne dass es vorher zu extremer Verarmung und Verelendung der Volksmassen, zu äußerster Zuspitzung der Verhältnisse im Ergebnis von Kriegen (speziell verlorenen) und zur Bewaffnung des Volkes bzw. dem Zugang zu Waffen für die Revolutionäre kam. (…) Somit heißt es Revolutionär sein in nichtrevolutionären Zeiten (…). Der CDU/CSU das Staatsruder »friedlich« aus der Hand zu nehmen ist seit der letzten Bundestagswahl möglich; denn 320 von 630 Bundestagsabgeordneten bezeichnen sich und ihre Parteien als »links«. Aber sie konnten und können nicht zusammenkommen (…). Es kommt m. E. darauf an, dass Die Linke den Kurs »weg von/mit Merkel, Schäuble, Seehofer« mitgestaltet und nicht passiv »mitlatscht« in einer »Pro Merkel«- und »Alle gegen rechts«-Front »gegen Rassismus«. Der Vorwurf, dass sie »keine Revolution einleitet«, ist weltfremd. Revolutionen werden nicht gemacht, und wenn bzw. wo sie entstehen, kann man sie siegreich führen oder »bei Höchststrafmaß« verlieren. Wenn sie nicht entstehen, muss man den geordneten Rückzug antreten, etwa wie die portugiesische KP nach 1974. Die bestimmt heute das Schicksal des Landes mit, ohne in der Regierung zu sein. (…)

Volker Wirth, Berlin

Mahlstrom des Marktes

Zu jW vom 31. August: »Unwahrscheinliche Szenarien«

Dass viele Lohnabhängige sich wünschen, »vor dem Mahlstrom des Marktes und der Konkurrenz geschützt zu werden«, haben die empirischen Untersuchungen des Soziologieprofessors Klaus Dörre ergeben (jW vom 27.7.2016). Darum müsste die Linkspartei dringend zum »Motor kapitalismuskritischer Bewegungen« werden, indem sie darlegte, dass der marktwirtschaftliche »Mahlstrom« durch einen ökonomischen Paradigmenwechsel stillgestellt werden könne: Wenn der Zweck der Produk­tionsweise nicht mehr die Vermehrung des investierten Unternehmergeldes ist, sondern es darum geht, die Bevölkerung planmäßig mit Gebrauchsgegenständen zu versorgen, wird es keinen marktwirtschaftlichen Mahlstrom mehr geben. Unterlässt es die Linkspartei allerdings weiterhin, die marktwirtschaftliche Produktionsweise fundamental zu kritisieren, dann landen die vom »Mahlstrom des Marktes und der Konkurrenz« bedrohten Lohnabhängigen bei den völkischen Bewegungen namens AfD und Pegida, weil die ihnen weismachen, dass ihre Probleme »mittels Flüchtlingsabwehr« zu lösen wären (…).

Franz Anger, Neuss

Affirmative versus kritische Sicht

Zu jW vom 1. September: Leserbrief »Idealistischer Denker«

H. P. Jacobitz kritisiert den kürzlich verstorbenen Herbert Schui als einen »idealistischen Denker«, weil dieser den betriebswirtschaftlichen Begriff »Humankapital« als Unwort bezeichnet, das »den Menschen zu einer nur noch ökonomisch interessanten Größe« mache. Er sei vielmehr »ein korrekter Begriff, der einen üblen gesellschaftlichen Sachverhalt widerspiegelt«. (…) Ihm scheint nicht aufgefallen zu sein, dass es einen Unterschied ausmacht, ob Marx oder ob neoliberale BWLer sprechen: Marx’ Absicht ist analytisch-kritisch. Die BWLer beurteilen denselben Tatbestand aus affirmativer Sicht. (…) Sie wollen ausdrücken: »So wie es ist, ist es gut.« Dagegen Marx: »Die bestehenden Zustände müssen bekämpft werden.« Sein Impuls ist humanistisch, und diesen Impuls teilt Schui. (…)

Lothar Zieske, Hamburg