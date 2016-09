Nach dem Bombenanschlag in Davao erklärte die philippinische Regierung den Ausnahmezustand und setzt Militär im Inneren ein Foto: Lean Daval Jr/Reuters

In der südphilippinischen Metropole Davao City, der Heimatstadt des seit dem 30. Juni amtierenden philippinischen Präsidenten Rodrigo R. Duterte, sind am späten Freitagabend auf dem belebten Roxas-Nachtmarkt vierzehn Menschen bei einem Bombenattentat ums Leben gekommen. Knapp 70 Menschen wurden in die umliegenden Krankenhäuser gebracht, viele schwer verletzt.

Zu dem Anschlag hat sich die in der Region aktive islamistische Terrororganisation Abu Sayyaf bekannt. Ihren Sprecher Muammar Askali ali as Abu Rami zitierte der Fernsehsender ABS-CBN am Samstag mit den Worten: Dieses Attentat »ist ein Aufruf zur Einheit aller heiligen Krieger (Mudschaheddin) im Lande«. Gleichzeitig drohte er mit weiteren Anschlägen. Präsident Duterte, der den Unglücksort bereits wenige Stunden später besuchte, erklärte den Ausnahmezustand. »Dies«, so Duterte, »sind außergewöhnliche Zeiten. Ich kann jetzt Soldaten einsetzen.« Landesweit wurden die Sicherheitskräfte in Alarmbereitschaft versetzt, an den Flughäfen und zahlreichen öffentlichen Gebäuden Kontrollen verschärft und teils militärische Checkpoints eingerichtet.

Nach Einschätzung des philippinischen Verteidigungsministers Delfin Lorenzana handelt es sich bei dem tödlichen Anschlag am Freitag abend um eine »Vergeltungsmaßnahme« der Abu Sayyaf. Etwa 9.000 Soldaten sind momentan auf den südlichen Inseln Basilan und Jolo im Großeinsatz, wo allein in der vergangenen Woche nach Armeeangaben 30 muslimische Extremisten und 15 Regierungssoldaten den Tod fanden.

Ähnliche Offensiven unter Beteiligung von Heer, Marine und Luftwaffe und selbst US-befehligte Kommandoaktionen von Spezialeinheiten vermochten es in der Vergangenheit nicht, der Abu Sayyaf beziehungsweise den unter diesem Namen operierenden Gruppen das Rückgrat zu brechen. Deren Kämpfer und Sympathisanten genießen meist starken Rückhalt in ihren jeweiligen Dorfgemeinschaften, die in unterschiedlicher Weise von gezahlten Lösegeldern für die Freilassung zuvor gekidnappter Geiseln profitieren. Derzeit werden noch immer 20 zumeist ausländische Geiseln festgehalten. Drei Gefangene, für deren Freilassung hohe Summen von Lösegeldern verlangt, aber nicht rechtzeitig gezahlt worden waren, wurden von ihren Entführern enthauptet.

Seit den Philippinen im Juli 1946 von der einstigen Kolonialmacht USA die Unabhängigkeit gewährt wurde, waren die verschiedenen Regierungen in Manila meist nur mit Uniformierten in der Region präsent. Bildungseinrichtungen, Krankenhäuser, Schulen und andere soziale Einrichtungen wurden kaum aufgebaut oder befinden sich mittlerweile allesamt in einem maroden Zustand. Armut, Elend und Perspektivlosigkeit bestimmen vor allem den Alltag von Jugendlichen. Für viele ist es eine willkommene Chance, in den Rängen der Abu Sayyaf wenigstens ausreichend versorgt und buchstäblich mit der Waffe in der Hand anerkannt zu werden.

Seit Sommer 2014 haben Abu-Sayyaf-Gruppen einen Treueeid (Baja) auf den »Islamischen Staat« (IS) geschworen. Der 50jährige Isnilon Totoni Hapilon sei, so der dem IS nahestehende wöchentliche Nachrichtendienst Al-Naba, bereits im April auf Basilan zum Emir auserwählt worden. Hapilon gilt als Nummer eins der Abu Sayyaf auf Basilan, während Radullan Sahiron diese Position auf der weiter südlich gelegenen Insel Jolo einnimmt. Für die Ergreifung beider hat das amerikanische FBI ein Kopfgeld von fünf Millionen beziehungsweise einer Million Dollar ausgesetzt.