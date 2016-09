In etlichen kleinen Büros und am Fließband wird der »Steuerüberschuss« erwirtschaftet – profitieren sollen davon aber andere Foto: Roland Holschneider/dpa-Bildfunk

Wie bereits bekannt, rechnet der Bund in diesem Jahr mit einem »Steuereinnahmenüberschuss« von etwa 30 Milliarden Euro. Landauf, landab wird nun von der Politik über deren Verwendung diskutiert. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) spricht sich für eine Steuerentlastung der kleinen und mittleren Einkommen aus. Der Sprecher des Seeheimer Kreises der Sozialdemokraten, Johannes Kahrs, ist für eine Senkung der Sozialversicherungsbeiträge. Bremens Bürgermeister Carsten Sieling, ehemals Sprecher der Linken in der SPD, will gar keine Abgabensenkung. Die CDU-Mittelstandsvereinigung plädiert ebenfalls für eine Entlastung der unteren und mittleren Einkommen. Die Grünen betreiben konsequente Klientelpolitik und würden gerne den Spitzensteuersatz von 42 Prozent, der derzeit ab 53.000 Euro Jahreseinkommen erhoben wird, erst ab 70.000 Euro wirksam werden lassen. Die nun aufgelaufenen 30 Milliarden Euro sollen nach ihrer Meinung zur Schuldentilgung verwendet werden. Das findet selbst Carsten Schneider, haushaltspolitischer Sprecher der SPD im Bundestag, bei 0,1 Prozent Zinsen völlig daneben.

Aber was steckt hinter dem »Steuereinnahmenüberschuss«, der den Anlass für diese bunte Debatte gegeben hat? Betrachtungen könnten hier zur Unterfinanzierung von Hochschulen oder weiteren Haushaltsposten gemacht werden. Im folgenden sollen aber stellvertretend für viele weitere Beispiele die Kommunalfinanzen zur Anschauung dienen: Aufgrund der viel zu geringen Zuweisungen des Bundes an Länder, Städte und Gemeinden wurden deren Haushalte jahrzehntelang heruntergefahren. Diese so gering angenommenen Haushalte sind Grundlage des Bundeshaushaltsentwurfs. Weil die Konjunktur für die deutsche Wirtschaft nun kurzfristig etwas positiver verlaufen ist als vorher angenommen, liegen auch die aktuellen Steuereinnahmen etwas höher. Von »Überschuss« zu sprechen ist aber nur formal haushalterisch korrekt. Die herbeigeführten Lücken in den Haushalten für Städte und Gemeinden wurden und werden unabhängig vom Einkommen der Einwohner von diesen durch Gebühren, Eintritts- und Fahrpreise und kommunale Steuern ausgeglichen.

Kommunale Haushalte werden durch Privatisierungserlöse nur scheinbar entlastet, langfristig entstehen erheblich höhere Kosten. Was heute verkauft wird, muss morgen entweder durch die Kommune bei den Privaten gemietet werden, oder die Einwohner bezahlen für die Benutzung höhere Preise. So dient die Bereitstellung der notwendigen Daseinsvorsorge, zum Beispiel von Krankenhäusern oder kommunalen Wohnungen, zunehmend der Vermehrung des Vermögens der sowieso Reichen, statt dass diese entschädigungslos entsprechend ihrer ökonomischen Leistungsfähigkeit zu deren Sicherstellung aus kommunaler Hand durch Besteuerung herangezogen werden.

Steuerpolitik ist ein entscheidendes Instrument, um die Einnahmenseite des Staates zu beeinflussen und eine Umverteilung des Vermögens von oben nach unten einzuleiten. Grundsätzlich braucht es deshalb eine stärkere Gewichtung auf direkte Steuern, also auf Steuern, die einkommensabhängig erhoben werden. Kleine Einkommensbezieher sollten davon nichts oder nur wenig zahlen. Je größer die Einnahmen, desto höher die Besteuerung. Damit soll der Steuervermeidungspolitik insbesondere bei den größten Einkommen entgegengewirkt werden. Seit Jahrzehnten folgt die Politik aber der Maxime, dass gerade die stärksten Kapitale, die großen Konzerne und die höchsten Einkommen zu entlasten sind, damit sie im globalen Wettbewerb die Nase vorn haben.

Ein linkes Konzept hingegen muss dafür sorgen, dass Menschen mit niedrigen und mittleren Einkommen nicht das berechtigte Gefühl bekommen, zu stark zur Finanzierung des Gemeinwesens herangezogen zu werden. Dies macht sie schnell zu grundsätzlichen Gegnern von höherer Besteuerung, auch wenn sie nur obere Einkommensbereiche betreffen soll. Daher ist eine Steuerpolitik vonnöten, die grundlegende Eckpunkte berücksichtigt.

Keine Besteuerung des Existenzminimums von Erwerbstätigen: Niemand sollte, weil er Lohnsteuer zahlen muss, anschließend auf den Bezug von aufstockendem Arbeitslosengeld II angewiesen sein. Dies ist aber gegenwärtig oft der Fall. Außerdem findet derzeit die Progression der Einkommenssteuer besonders empfindlich spürbar im unteren Einkommensbereich statt. Beispielsweise zahlt jemand, der in Vollzeit zum Mindestlohn (8,50 Euro pro Stunde, ergibt einen Monatslohn von 1.420 Euro) arbeitet, für den Anteil seines Einkommens, der den steuerlichen Freibetrag übersteigt, schon im Mittel rund 16 Prozent Lohnsteuer, als absoluten Betrag 68 EUR im Monat, 816 EUR im Jahr. Das liegt neben dem zu niedrigen Grundfreibetrag daran, dass schon ab einem zu versteuernden Einkommen von 1.140 Euro jeder Euro darüber mit 24 Prozent besteuert wird. Diese Überbesteuerung wird zunehmend bei den mittleren Einkommen spürbar. Um gegenzusteuern, sollte die 24-Prozent-Zone erst bei einem höheren Betrag einsetzen.

Darüber hinaus müssen bei höheren und höchsten Einkommen noch weitere Progressionszonen mit deutlich höheren Steuerprozenten folgen. Angesichts der gewaltigen Vermögen der reichsten Deutschen ist hierfür noch sehr viel Luft nach oben. Auch eine wiedereinzusetzende Vermögensteuer sollte progressiv gestaltet sein, d. h. dass um so höhere Prozentsätze gefordert werden, je größer das persönliche Vermögen ist. Diesen Ansatz für die Vermögensbesteuerung bringt auf internationalem Terrain auch Thomas Piketty ins Spiel.