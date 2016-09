30.000 gegen Erdogan

Rund 30.000 Menschen, überwiegend Kurdinnen und Kurden, haben am Samstag in Köln friedlich, aber bestimmt gegen die Politik des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan demonstriert. Sie forderten die Freilassung von Abdullah Öcalan, dem in der Türkei inhaftierten Gründer der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK), und die Aufhebung des Verbots der Partei auch in Deutschland. Nur unter Einbindung der PKK und Öcalans könne eine Friedenslösung für die Türkei gefunden werden, betonten Kundgebungsredner. (jW)