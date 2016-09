»Politik ist nicht daran zu messen, wie viele an einem einzelnen Tag auf der Straße sind. Außerdem: Dass in Frankfurt selber nun mehr Aktivität als zuvor ist, liegt auch daran, dass die Blockupy-Bewegung dort vier Jahre aktiv war.« – Hannah Eberle, Blockupy Foto: Paul Zinken/dpa-Bildfunk

Blockupy ist von Frankfurt am Main nach Berlin umgezogen. Rund 1.000 protestierten am Freitag an der Spree gegen ein neoliberales Europa. Die Polizei ging gewaltsam gegen die Demonstranten vor. Was können Ihre Proteste in der Hauptstadt bewirken, was sie in Frankfurt nicht konnten?

Die deutsche CDU/CSU-SPD-Bundesregierung fährt mit ihrer Politik einen rigiden Sparkurs, der gerade auch Menschen in Südeuropa hart trifft. Deshalb sind wir vorerst von Frankfurt nach Berlin gezogen. Sie ist maßgeblich beteiligt am Abschottungssystem Europas. Und sie ist verantwortlich dafür, dass es den schmutzigen Deal mit der Türkei unter Recep Tayyip Erdogan gibt, der nach Presseberichten aktuell mit seinem Militäreinsatz ausgerechnet nahe Kobani wütet: der Stadt im Kurdengebiet Nordsy­riens, die sich mutig dem IS entgegengestellt hatte. Zudem setzt die Regierung mit ihrer Politik hierzulande auf Spaltung zwischen Geflüchteten, Migranten, Lohnabhängigen und Erwerbslosen. Die deutsche linke Bewegung steht angesichts dieser Politik weitgehend paralysiert daneben, ohne ein wirkliches Konzept des Widerstands. Deshalb haben wir am Freitag das Arbeitsministerium in Berlin blockiert und andere Aktionen durchgeführt. Es war ein entschlossener Auftakt von Blockupy in der Hauptstadt.

Kritiker aber sagen, Blockupy wäre besser in der Bankenmetropole Frankfurt geblieben, damit kürzlich erwachter Widerstand im Süden der Republik nicht wieder verschwindet. Zumal dort schon mal 20.000 auf der Straße waren; in der Hauptstadt nun nur 1.000.

Sicher war es kein massenhafter Protest in Berlin, doch auch Leute aus dem Süden der Republik waren angereist. Wir hatten diesmal auch nicht international mobilisiert; aber viele Migrantinnen aus Spanien, Italien und anderswo, die in Berlin leben, waren mit uns auf der Straße. Die Linke insgesamt ist momentan in einer schwierigen Situation: Die AfD und andere rechte Bewegungen sind im Aufwind, was die neoliberale Regierung mit ihrer Spaltung bewirkt. Zwar gibt es Willkommenskultur, aber kaum einen Funken Widerstand gegen deren Politik. Deshalb bin ich so froh, dass sich wieder was regt.

In Berlin scheint jetzt eine linksradikale Szene wieder unter sich zu sein; in Frankfurt hingegen war bei Blockupy ein breites Spektrum zusammengekommen: Schüler, Studierende, Leute von der Caritas und anderen Sozialverbänden sowie Menschen von der Gewerkschaftsbasis. Haben Sie die alle nicht einfach stehenlassen?

Nein. Wir hatten für unsere Aktionen in Berlin enge Zusammenarbeit mit Erwerbsloseninitiativen aus der ganzen Republik. Ich meine auch nicht, dass der Widerstand in Frankfurt jetzt schwindet. Dort agieren viele Initiativen weiter mit lokalen Projekten.

Was wird aus den rund 400 Aktivisten aus Stuttgart, Karlsruhe, Darmstadt, Offenbach oder Kassel, die sich in Frankfurt stets zur Vorbereitung von Blockupy-Aktionen getroffen hatten – von der Anzahl her also nahezu die Hälfte derer, die in Berlin demonstriert haben? Sie ziehen offenbar nicht mit nach Berlin um …

Trotzdem war es wichtig, direkt beim Arbeitsministerium anzugreifen – da, wo es wehtut. Politik ist nicht daran zu messen, wie viele an einem einzelnen Tag auf der Straße sind. Außerdem: Dass in Frankfurt selber nun mehr Aktivität als zuvor ist, liegt auch daran, dass die Blockupy-Bewegung dort vier Jahre aktiv war.

Aber braucht Berlin Blockupy – dort gehen doch ständig Aktivisten auf die Straße?

In Berlin wollten wir Akteure markieren, die Krisenverursacher sind. Wir hatten es so auf Vorbereitungstreffen in Frankfurt vereinbart und auch bei internationalen Treffen, wo auch immer wieder 300 Leute zusammenkommen: Wir brauchen den Auftakt in Berlin, weil dort die Regierung sitzt. Außerdem ist die Berliner Linke zersplittert. Zum Beispiel haben sie ein Problem, wenn Neonazis durch die Stadt ziehen: Wir kriegen es eben nicht hin, uns dagegen zu wehren. Insofern ist es gut, wenn Blockupy eine schwungvolle linke und auf angemessene Ziele konzentrierte Bewegung zustande bringt.