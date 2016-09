Foto: Jamiri

Das Genre Science-Fiction hat mich nie fasziniert; die einzige Ausnahme fand im Alter von sechs Jahren statt. Im Fernsehen gab es in den 1960er Jahren die »Raumpatrouille« mit Dietmar Schönherr, Eva Pflug, Wolfgang Völz und anderen Granaten, die Helden hatten Namen wie Tamara Jagellovsk, Helga Legrelle, Hasso Sigbjörnson und Atan Shubashi; diesen Siebenteiler liebte ich.

Dann kam lange nichts, und dann, tätä! tauchte Spacejamiri auf, ein Held, der kaum in der Zukunft agiert, aber knietief in der Gegenwart steckt. Er ist so schlau wie paddelig-verpeilt, so schlagfertig wie cholerisch, er weiß mit modernsten Waffen umzugehen und ist dennoch der ewige Waldorf-Schüler und Pazifist, er liegt im Krieg mit den Banalitäten des Alltags, den Zumutungen der sogenannten Normalität, er ist ein Superheld der menschlichen Schwächen – kurz: Er ist real, er ist sympathisch, er strauchelt, versagt, muss sich verspotten lassen, ist kein Role model, das zum Eskapismus einlädt wie die stahlhart langweiligen Angeber Superman oder Batman, die mich schon als Kind nur zum Gähnen brachten.

Foto: Jamiri

Und doch ist er ein Außerirdischer, ein Alien, einer, der nicht dazu geschaffen ist, ausschließlich in der wirklichen Wirklichkeit zu versauern, sondern sie mit ein paar Kniffen der Phantasie größer und erträglich macht. Spacejamiri ist das Alter ego seines Schöpfers Jamiri, mit ein paar kleinen Zuspitzungen und Änderungen, aber überhaupt nicht zwanghaft »selbstoptimiert« – ein Wahn, den weder Jamiri noch Spacejamiri jemals mitmachte oder teilte. Wenn genau das keine wahre Heldentat ist, dann weiß ich es auch nicht.