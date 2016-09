Pol & Pott. Crostini mit Fenchel

»Wie höflich die Menschen doch sind, wenn man tot ist«, heißt es am Ende des Films »Boulevard der Dämmerung« (USA 1950) von Billy Wilder. Ein eleganter und pessimistischer Satz, ganz so wie der Film insgesamt. Er rechnet mit der Hollywood-Branche ab, speziell mit den Allüren von Stars, die gealterte Filmdiva Norma Desmond (Gloria Swanson) muss dafür herhalten. Zunächst treffen wir die Dame in einer düsteren, verfallenen Prunkvilla, in die sie sich mit ihrem Diener Max (Erich von Strohheim) zurückgezogen hat. Joe Gillies (William Holden), ein erfolgloser Drehbuchautor in den 30ern, kommt hier zufällig vorbei, um sein geliehenes Auto, dessen Raten er nicht mehr bezahlen kann, vor den Gehilfen des Autohändlers zu verstecken. Norma bietet ihm Kost, Logis und weitere Annehmlichkeiten. Dafür muss er an ihrem Manuskript arbeiten. Der mittellose Mann nimmt an und wird der Liebhaber der etwa 20 Jahre älteren Frau.

Wenig später aber lernt er die junge Sekretärin Betty Schaefer (Nancy Olson) kennen, die sich gerade zur Drehbuchautorin mausert und deshalb auch mit Joe arbeiten will. Die beiden verlieben sich, und das ergibt natürlich Probleme. Denn Norma ist als einst so berühmter Stummfilmstar nicht nur realitätsfern und größenwahnsinnig, sondern auch höchst eifersüchtig. Der Satz am Anfang der Kolumne und am Ende des Films wird von Joe ausgesprochen, beziehungsweise von Joes Stimme. Denn als er ihn sagt, liegt er bereits tot im Swimmingpool von Normas Anwesen, rücklings erschossen von ihr. Der letzte große Auftritt der ehemaligen Grande Dame erfolgt im Scheinwerferlicht der Pressefotografen, die anreisen, als sie vom spektakulären Mord hören. Düsternis, Vergeblichkeit und Tod. Es herrscht ungefähr die Stimmung, die man nach dem Urlaub, kurz vor Arbeitsbeginn hat. Also der passende Film am Ende des Sommers.

Natürlich kann man von Stars und Drehbuchautoren nicht erwarten, dass sie sich vernünftig ernähren. Außer Champagner und Kaviar scheinen Norma und Joe nichts zu sich zu nehmen. Mit Betty Schaefer isst er wenigstens mal einen Apfel. Happen wie der folgende wären das Mindeste gewesen:

Crostini mit Fenchel, Mozzarella und Salbei: Zwei große Fenchelknollen putzen, waschen, halbieren, den harten Strunk entfernen. Fenchelgrün abzupfen, fein hacken. Knollen in ein Zentimeter dicke Spalten schneiden. Mit Salz, Pfeffer, einem TL Zucker würzen, etwa 20 Minuten ziehen lassen. Fenchel trocken tupfen. In einer Grillpfanne in einem EL Olivenöl rundum bei mittlerer Hitze fünf Minuten braten. Vier große Scheiben italienisches Weißbrot in einer weiteren Pfanne in einem EL Olivenöl auf beiden Seiten goldbraun rösten, mit Knoblauch einreiben. Zwei rote Peperoni entkernen, waschen, in Stücke schneiden. Im Mörser mit einem halben TL grobem Meersalz zerreiben. Ein EL Zitronensaft, ein EL Honig, zwei EL Olivenöl unterrühren. Fenchel auf den Brotscheiben verteilen. Vier Büffelmozzarella (à 125 g) zerpflücken, daraufsetzen. Mit Marinade beträufeln, Fenchelgrün darüberstreuen. Nach Belieben mit Kapern und frittierten Salbeiblättern garnieren.