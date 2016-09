Teilerfolg für einen »Rädelsführer«

Karl Weber (l.) und sein Verteidiger Friedrich Karl Kaul 1967 in Stuttgart Foto: jW Archiv

Am 1. September 1966, zehn Jahre nach dem KPD-Verbot, legte der Generalbundesanwalt seine Anklageschrift gegen Karl Weber vor. Der Vorwurf lautete, Weber habe »als Rädelsführer« den organisatorischen Zusammenhalt der KPD aufrechterhalten und die Verfassungsgrundsätze der BRD untergraben wollen. Weiter hieß es:

Der jetzt 61 Jahre alte Angeschuldigte Karl Weber ist in Stuttgart geboren. Dort besuchte er sieben Jahre die Volksschule und drei Jahre die Gewerbeschule. Anschließend durchlief er eine vierjährige Lehre als Maschinenschlosser. Er ist seit 1923 Mitglied der KPD. 1929 gab er seinen Beruf auf und trat als Volontär bei der Süddeutschen Arbeiterzeitung der KPD ein. (…) Im Mai 1935 wurde er von der Gestapo verhaftet und 1936 zu einer Zuchthausstrafe von zwei Jahren und zehn Monaten verurteilt. Nach der Strafverbüßung wurde er in das Konzentrationslager Welzheim eingeliefert und später in die Konzentrationslager Dachau und Flossenbürg überführt, wo er bis Mai 1945 festgehalten wurde. Während seiner KZ-Haft wurde seine Ehe 1940 mit der Begründung geschieden, dass mit seiner Rückkehr nicht mehr zu rechnen sei.

Nach seiner Befreiung aus dem Konzentrationslager arbeitete der Angeschuldigte zunächst vorübergehend beim Polizeipräsidium in Stuttgart (tatsächlich war Karl Weber zwei Jahre Mitglied des »Politischen Beirats beim Ministerium für politische Befreiung«, jW) und betätigte sich von Februar 1946 bis zum Verbot der KPD wieder hauptamtlich für diese Partei. Er war Mitglied der Landesleitung der KPD für Württemberg-Baden und wurde 1951 »1. Sekretär der Landesleitung«. (…) Unmittelbar nach dem Verbot der KPD eröffnete der Angeschuldigte mit seiner jetzigen Ehefrau einen ambulanten Handel mit Wäsche, Bettwäsche, Kaffee, Tee, Kakao und Süßwaren; außerdem übernahm er die Ausführung von Strickarbeiten. (…)

Der Angeschuldigte nahm am 23. und 24. Oktober 1965 an einer geheimen Wochenendtagung der Kreisorganisationen Ravensburg und Tettnang der KPD auf einer Hütte in Schetteregg (…) teil. (…) Der Angeschuldigte hat (…) sich seit mindestens Dezember 1962 an der gegen die verfassungsmäßige Ordnung der Bundesrepublik gerichteten Untergrundarbeit der KPD maßgeblich beteiligt. (…) Dabei kam es ihm darauf an, die staatsgefährdenden Bestrebungen der KPD zu fördern.

Auszug aus dem Plädoyer des Verteidigers von Karl Weber, Prof. Dr. Friedrich Karl Kaul, während der Verhandlung vor dem Stuttgarter Landgericht im Dezember 1967:

Ich beantrage, das Verfahren gegen Karl Weber auszusetzen. Begründung: Die Aussetzung des Verfahrens ist bei dem – mir erst jetzt im einzelnen bekanntgewordenen – Stand der parlamentarischen Vorbehandlung des 8. Strafrechtsänderungsgesetzes aus Gründen der Achtung der Menschenwürde, der Gerechtigkeit, der Humanität und der Prozessökonomie geboten. (…)

Im In- und Ausland wächst die Besorgnis über die Entwicklung des Neonazismus und der NPD in der Bundesrepublik. Die Sowjetunion hat vergangene Woche in einer Note an die Bundesregierung vor dieser Entwicklung gewarnt und die Duldung dieser Umtriebe als Verletzung des Potsdamer Abkommens bezeichnet. Andererseits aber wird das KPD-Verbot, das heißt das Verbot der Partei, die im Kampf gegen das Hitlerregime die größten Blutopfer gebracht hat, aufrechterhalten. (…) Es ist bekannt, dass ich seit Jahren Verfahrensbeteiligter in Prozessen gegen Personen bin, die vor dem Mai 1945 an Massenmorden des Hitlerregimes beteiligt und selbst oft tausendfache Verbrechen begangen haben. Wenn – was durch die entschiedene Haltung des In- und Auslandes verhindert wurde – für diese Verbrechen eine Amnestie bevorstände, dann bin ich gewiss, dass schon in einem sehr frühen Stadium die Verfahren ausgesetzt würden. Demgegenüber wurde gegen meinen Freund Weber, der in Konzentrationslagern unter Einsatz seiner Person vielen seiner Mithäftlinge das Leben rettete, ungeachtet der bevorstehenden Verabschiedung des 8. Strafrechtsänderungsgesetzes das Verfahren weitergeführt.

Die Strafkammer folgte überaschend dem Antrag und setzte die Hauptverhandlung aus. Am 29. Mai 1968 verabschiedete der Bundestag das 8. Strafrechtsänderungsgesetz und am 28. Juni 1968 ein Straffreiheitsgesetz. Auf Antrag Kauls, der sich auf beide stützte, stellte die Kammer das Verfahren gegen Karl Weber am 18. Oktober 1968 ein und hob den Haftbefehl gegen ihn auf. Er selbst bezeichnete das als einen »Teilerfolg« der demokratischen Kräfte. Die Tätigkeit von politischer Polizei, Verfassungsschutz und den politischen Justizorganen sei nicht eingeschränkt, das KPD-Verbot bestehe als Drohung weiter.