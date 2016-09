Gefährliches Vertrauen

Zu jW vom 6. August: »Valparaíso ist einfach kaputt-schön«

Wir kennen aus der Geschichte genügend Beispiele dafür, dass Kapitalisten, wenn es der Stabilisierung oder Ausweitung ihrer Macht dient, eine Militär- oder faschistische Diktatur (…) errichten lassen (heute gibt es noch ein Parlament, morgen wird es aufgrund von Notverordnungen wegen angeblicher Terrorgefahr entmachtet). Deutschland 1933 und Spanien 1936 sind nur die zwei bekanntesten. Deshalb zeugt es für mich von großer Naivität, wenn Rodrigo González sagt, dass im September 1973 in Chile mit der Gefahr des Faschismus »kein Mensch gerechnet habe«. Es gibt immer klare Vorboten dieser Gefahr. Wer wie Allende gezielt die Lage der Armen verbessert, wird zu allen Zeiten den Profitgeiern ein Dorn im Auge sein. Aber das blinde Vertrauen von ihm und seinen Anhängern darauf, dass er als gewählter Präsident von der Verfassung jederzeit geschützt sei, musste zwangsläufig zum 11. September 1973 führen! Für Kapitalisten ist die Verfassung nur ein Fetzen Papier, und »plausible« Gründe für ihre »vorübergehende« Außerkraftsetzung lassen sich stets finden, ganz egal, ob wir hier von 1933 oder 1973 oder von einem zukünftigen Zeitpunkt reden!

Thomas Klinger, per E-Mail

Zu viele schwere Fehler

Zu jW vom 27./28. August: »Showdown in Brasília«

War die Arbeiterpartei (PT) wirklich an der Macht, oder hat man sie einfach 14 Jahre lang nur – eine zweifellos kreative und erfolgreiche – Sozialpolitik und etwas Wirtschaftspolitik machen lassen? Die Eliten profitierten ja auch von dem wachsenden Binnenmarkt. Und in der Finanzpolitik war die PT brav und mehr oder weniger neoliberal. Der springende Punkt war die Wiederwahl von Dilma Rousseff und die Gefahr, dass das Experiment der PT sich vertiefen könnte. Das wurde den hinter der PSDB stehenden Unternehmerkreisen 2013/14 bewusst, und man arbeitete (…) massiv in den Hinterzimmern. Die Gefahr lag (…) in der Herausbildung eines linken Machtblocks in Lateinamerika und in einer starken Gruppe der BRICS. Diese wurde vorerst beseitigt. Was man der PT vor allem vorwerfen muss (…): Man stellte den Verteidigungsminister, aber das brasilianische Heer und die Geheimdienste werden von der Rechten kontrolliert. Das gilt auch für die Polizei. Und man hat die Justiz unterschätzt und diese Bastion der PMDB überlassen. Die Versuche, das Medienmonopol der Rede Globo zu unterlaufen, waren zu zaghaft. Man hätte auch eher auf andere demokratische Kräfte zugehen sollen. Fehler werden immer gemacht, wenn man an der Macht ist. Es kommt auf ihre Summe und Schwere an! Und die Summe der Fehler war zu groß und noch mehr die Schwere! (…)

Achim Lippmann, per E-Mail

Mehr Freude am Leben

Zu jW vom 27./28. August: »Burkini-Verbote in Frankreich gekippt«

(…) Ich stimme (…) Erwin Teufel zu, der (…) gesagt hatte: »Es ist nicht wichtig, was jemand auf dem Kopf trägt, sondern was im Kopf ist.« (…) Ich freue mich, wenn Musliminnen wenigstens ebenso wie alle anderen Menschen auch schwimmen gehen können – und so mehr Freude am Leben haben.

Reinhard Moysich, per E-Mail

Kritisches Theater vernichtet

Zu jW vom 29. August: »Am kürzeren Hebel«

(…) Durch das zerstörerische »Schwarze-Null-System« wird den nächsten Generationen nicht nur die »Freiheit der Kunst« (Heinrich Böll) entzogen, sondern auch die frühe Gewöhnung an »lebendiges Bühnengeschehen« verwehrt. So wurde in Wuppertal 2014 ein rasantes Sprechtheaterensemble nebst der Operntruppe nach starker Neuzuschauergewinnung wie die Intendanz entlassen. »Kritisches Theater« wurde aus »Sparzwang« vernichtet (von einer großen Koalition aus CDU und SPD). Der Aufruf unseres vom OB mit Sprechverbot bei »Protestkundgebungen« belegten Schauspielintendanten von Treskow »Darum brauchen wir das Stadttheater« sollte bundesweit als Weckruf verstanden werden! Eine generelle Finanzierung z. B. pro Kopf und Fläche, konjunkturunabhängig wie bei Schulen, Feuerwehr etc., ist für eine demokratische Entwicklung (…) unerlässlich.

Wolfgang Richel, Wuppertal

Mythos moderate Rebellen

Zu jW vom 30. August: »Befreier unter Beschuss«

(…) In den Medien wird wieder vermehrt vom »Islamischen Staat« einerseits und den »Rebellen« andererseits berichtet. Damit wird so getan, als bestünden die Rebellen in der Mehrzahl aus Oppositionsgruppen oder gar aus demokratischen Oppositionsgruppen. Tatsächlich aber handelt es sich bei der Mehrzahl der in Aleppo kämpfenden Rebellen um Islamisten von Al-Qaida oder von anderen extremistischen Gruppen (…). Das ist misslich. Deshalb hat sich Dschabha Al-Nusra, der syrische Zweig von Al-Qaida, vor kurzem (…) offiziell von Al-Qaida getrennt und sich einen neuen Namen gegeben (Dschabha Fatah Al-Scham). Man darf diese »Trennung« allerdings nicht als Zerwürfnis verstehen. Ihre Bekanntgabe erfolgte einvernehmlich durch Abu Mohammed Al-Dscholani, den alten und neuen Chef von Nusra/Fatah Al-Scham, und einen hohen Vertrauten von Aiman Al-Sawahiri, dem Führer von Al-Qaida. (…) Die sogenannte Freie Syrische Armee ist ein Kunstgebilde, unter dem alle möglichen Gruppen subsumiert werden. Ganz abgesehen davon, dass auch sie ein Werkzeug in den Händen höherer Mächte ist. Und die »moderaten Rebellen« sind im Norden Syriens, zumal in und um Aleppo, seit Jahren völlig bedeutungslos. Hier hat die russische Intervention dafür gesorgt, dass die »Rebellen« ihre Verbindungs- und Versorgungslinie zur Türkei zu verlieren drohen. Sie stehen damit vor der Niederlage und mit ihnen die gesamte NATO-Strategie für Syrien. Dies ist neben dem Krieg gegen die Kurden ein wesentlicher Grund für das türkische Eingreifen »gegen den IS«. (…)

Stefan Schmitt, Gleichen