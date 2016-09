Pferde im Vollrausch

Zwischen Selbsthass, Selbstmitleid und zahlreichen Affären: BoJack Horseman hat's nicht leicht. Foto: Netflix/BoJack Horseman

Totale Verfügungsgewalt über die anderen Spezies zu haben gehört zum Selbstverständnis des Menschen. Tiere werden wahlweise geknuddelt oder gegessen. Angesichts dieses etablierten Machtgefälles scheint ein gleichberechtigtes Zusammenleben von Tier und Mensch pure Utopie zu sein.

Für die Cartoonserie »BoJack Horseman« ist dieses Miteinander auf Augenhöhe grundlegend. Das betrifft nicht nur die Größenverhältnisse. Ob Katze, Elefant oder Hamster, sie alle haben zwar Tierköpfe, aber mehr oder weniger menschliche Körper – ein bisschen wie die alten ägyptischen Götter. Zudem sind die Comictiere sprachbegabt, bekleidet, leben in festen Behausungen und gehen normalen Berufen nach. Allerdings werden die Tiere nicht vollständig ihres natürlichen Daseins enthoben. So kann ein Vogel etwa fliegen, obwohl er einen Anzug trägt. Auch für Gags wird gerne auf instinkthaftes Tierverhalten zurückgegriffen. Die Katze freut sich über zusammengeknülltes Papier als Geschenk, der Hund dreht beim Tennisschauen durch, weil niemand den Ball fängt und der Specht beginnt nach einer Tasse Kaffee mit dem Schnabel auf der Tischplatte zu hämmern. Trotz dieser kleinen Witze auf ihre Kosten sind Tiere in »BoJack Horseman« den Menschen ebenbürtige Protagonisten.

Der Titelheld ist ein Pferd, von Beruf Schauspieler und lebt in Beverly Hills. Seinen größten Erfolg hatte er in den Neunzigern mit der Sitcom »Horsin‘Around« über ein Pferd, das drei Waisenkinder aufzieht. Seit dem Ende der Show verbringt BoJack seine Tage wie der prototypische gewesene Star zwischen Selbsthass und Selbstmitleid mit extremem Alkohol- und Drogenkonsum und zahlreichen Affären. BoJacks engstes Umfeld besteht aus seiner Agentin, der pinkfarbenen Katze Princess Carolyn und dem dauerhaft auf BoJacks Sofa übernachtenden menschlichen Mittzwanziger Todd Chavez. Wichtige Rollen spielen auch der Labrador Mr. Peanutbutter, ein stets nervtötend gut gelaunter Schauspielerkollege, und die mit ihm liierte menschliche Ghostwriterin Diane Nguyen.

In der 2014 erschienen ersten Staffel hatte BoJack im Vollrausch und in einem plötzlichen Anflug von Liebesgefühlen für Diane das »D« vom berühmten Hollywood-Schriftzug gestohlen. Ihre Hochzeit mit Mr. Peanutbutter konnte er damit nicht verhindern. Da der Riesenbuchstabe jedoch beim beabsichtigten Rücktransport zerstört und nicht ersetzt wurde, spielt die Serie seitdem kurzerhand in »Hollywoo«. Diese konsequent durchgezogene Namensänderung gibt einen Hinweis darauf, dass bei »BoJack Horseman« nicht nach jedem Abspann der Reset-Knopf gedrückt und das reguläre Setting wiederhergestellt wird. Bei den »Simpsons« oder bei »Family Guy« ist jede Folge eine in sich geschlossene Geschichte, ohne Bezug zu vorangegangen oder nachfolgenden Episoden. BoJack hingegen kann den Auswirkungen seines destruktiven Verhaltens nicht entkommen.

Die dramatische Handlung wird über eine gesamte Staffel erzählt und in den folgenden fortgesetzt. Dadurch werden interessante Charakterentwicklungen ermöglicht. Die Erzählform wird aber auch teilweise durch die Distributionsart von »BoJack Horseman« bedingt. Es handelt sich um eine Produktion von Tornante für den Streaminganbieter Netflix. Diesen Sommer wurde die dritte Staffel veröffentlicht, alle zwölf Folgen auf einmal, wie für Netflix üblich. Da bietet es sich natürlich an, eine episodenübergreifende Geschichte zu erzählen.

In der dritten Staffel der von Raphael Bob-Waksberg kreierten und federführend von Lisa Hanawalt animierten Serie reitet BoJack zunächst auf einer Erfolgswelle. Er geht auf Publicity-Tour für ein Biopic über den Langstreckenläufer Secretariat (ebenfalls ein Pferd) und macht sich sogar Hoffnungen auf einen Oscar. Um den konkurriert er mit namhaften Kollegen wie Bread Poot, Lernernerner DiCapricorn, Mitt Dermon oder Jurj Clooners, die bis auf Frisur und Bartschnitt alle gleich aussehen – ein Seitenhieb auf die rassistisch konnotierten Oscar-Nominierungen in der Realität.

Neben der durchgängigen Handlung gibt es auch episodisch abgehandelte Themen. Eine Folge etwa widmet sich dem Recht Schwangerer auf Abtreibung; eine andere spielt bei einem Filmfestival in einer pazifischen Unterwasserstadt und stellt den Taucherglocke tragenden BoJack als Geburtshelfer eines männlichen Seepferdchens auf die Probe; wieder eine andere folgt BoJack von Blackout zu Blackout bei seinen Versuchen sich im Vollrausch für zerstörte Beziehungen zu entschuldigen.

»BoJack Horseman« ist Drama, Mediensatire und Comedy in einem – eine Serie für Tierrechtsaktivisten, Cartoonfans, für Liebhaber düsterer Comedy und alle anderen, eine unvoreingenommene Einstellung vorausgesetzt. Auf die Fortsetzung kann man sich schon jetzt freuen, Netflix hat eine vierte Staffel bestellt.