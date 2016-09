Eiertanz um Armenien-Resolution beenden

Die Landessprecherin der Partei Die Linke Nordrhein-Westfalen, Özlem Alev Demirel, forderte am Freitag in einer Pressemitteilung, die Bundesregierung müsse sich klar hinter die Armenien-Resolution des Bundestages stellen:

Das Herumeiern der Bundesregierung in der Sache der vom Bundestag fast einstimmig beschlossenen Armenien-Resolution sei ein Skandal. Statt einer halb zurückgenommenen Distanzierung müsse die Bundesregierung endlich klare Worte finden. Schließlich habe Deutschland als damaliger Verbündeter und Mitwisser des Völkermordes an den Armeniern eine besondere Verantwortung.

»Bereits die Abwesenheit von Kanzlerin Merkel, Vizekanzler Gabriel und Außenminister Steinmeier in der ursprünglichen Debatte zur Armenien-Resolution war peinlich. Dass die Bundesregierung einen Beschluss des Bundestages jetzt öffentlich relativiert, ist ein Affront gegenüber dem eigenen Parlament. (…) Statt einen diplomatischen Eiertanz aufzuführen, um wieder die Soldaten in Incirlik besuchen zu können, sollte die Bundesregierung sie abziehen und das Gekungel um den menschenverachtenden Flüchtlingsdeal beenden. Menschenrechte dürfen nicht verhandelbar sein.« Außerdem sei es angesichts der Erkenntnisse über die Unterstützung von Terrorgruppen durch die türkische Regierung und des Krieges gegen die Kurden überfällig, dass die deutsche Regierung endlich die Waffenexporte und die Rüstungskooperationen mit der Türkei beendet.

ATTAC Deutschland unterstützte am Freitag in einer Pressemitteilung die Steuernachforderung der EU-Kommission an den US-Konzern Apple:

ATTAC unterstützt die Entscheidung von EU-Wettbewerbskommissarin Margarethe Vestager, vom Apple-Konzern 13 Milliarden Euro Steuernachzahlungen zu fordern und weitere Konzerne zu prüfen. Die Kritik des bayrischen Finanzministern Markus Söder an dieser Entscheidung und das Schweigen von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble sind nach Ansicht des globalisierungskritischen Netzwerkes skandalös. »Wer nach Panama-Papers, Lux-Leaks, Swiss-Leaks und so fort stets vollmundig Steuergerechtigkeit fordert und Maßnahmen gegen die aggressive Steuervermeidung von internationalen Konzernen ankündigt, kann jetzt nicht schweigen«, sagt ATTAC-Finanzexperte Karl-Martin Hentschel. »Wir fordern den Bundesfinanzminister und all seine Kolleginnen und Kollegen auf, Kommissarin Vestager in dieser Frage entschieden zu unterstützen und den Rücken zu stärken.« Dies sei um so dringlicher, als sich die US-Regierung offen auf die Seite Apples gestellt hat und Irland ankündigt, gegen die Entscheidung vorzugehen. Vestager fordert die 13 Milliarden Euro, weil das von Apple genutzte Steuermodell »Double Irish With a Dutch Sandwich« EU-rechtswidrig sei. Zur Zeit untersucht die Kommission auch McDonalds. Weitere Konzerne wie Amazon oder Google werden folgen. »Das kann aber erst der Anfang sein. Denn Kommissarin Vestager fordert nur das nach, was nach dem Dumpingsteuersatz von 12,5 Prozent in Irland fällig wäre. Die EU muss endlich eine Gesamtkonzernsteuer für Großkonzerne in Europa und Mindeststeuersätze in Europa beschließen, damit die Steuervermeidung aufhört«, sagt Hentschel. (…)