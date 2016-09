Foto: Stefan Sauer/dpa-Bildfunk

Unter dem Titel »Das passiv-aggressive Land« veröffentlichte Spiegel-online-Redakteurin Annett Meiritz am Freitag einen Text über Mecklenburg-Vorpommern (MV). Er beginnt mit einer Beschreibung von »Wendetrümmern«, »Geistergebäuden«, in denen sich »früher Punks, dann Neonazis« trafen: »Inzwischen trifft sich dort niemand mehr.« Die Autorin empfindet »eine Spur Scham«, wenn sie erzählt, woher sie kommt: Seit zehn Jahren NPD im Landtag, höchste Jugendarbeitslosenquote der Bundesrepublik, rund 28.000 Menschen dauerhaft ohne Job. Nie würden sich Joachim Gauck, der ebenfalls aus Mecklenburg kommt, oder Angela Merkel, die in Vorpommern ihren Wahlkreis hat, von dem Land schwärmen. Meiritz: »Man kann es ihnen nicht verübeln.« MV – eine gute Kulisse für eine Neuauflage von »Spiel mir das Lied vom Tod«. Gegen's Klischee hilft aber Küchenpsychologie: Es gebe einen »Hohlraum in der Identität«, »einen kollektiven Minderwertigkeitskomplex«. Aufgeben dürfe man das Land »trotz allem nicht«.

Nun besteht kein Anlass anzunehmen, dass sich die Einwohner groß darum kümmern, ob Spiegel online oder Frau Meiritz sie von der Bettkante stoßen oder knuddeln. Die Erlöserattitüde hat die Redakteurin beim Spiegel offenbar schnell gelernt, sie ist das einzige, was der für den Osten übrig hat. Bloß kein Selbstbewusstsein bitte und erst recht keine genaue Erinnerung an 1990 ff. Gab es da nicht einen CDU-Ministerpräsidenten, der die neue Zeit mit einem Flammenwerfer feiern wollte? Mit dem wollte er alle Linken ausräuchern. Auf jeden Fall sorgte er für Vertriebene. Wie der Kultusminister Oswald Wutzke, der z. B. den in Chicago wie in Bologna lehrenden Dialysespezialisten Horst Klinkmann, den Präsidenten der DDR-Akademie der Wissenschaften, 1992 in die Wüste schickte. Nebst vielen anderen Wissenschaftlern. Der Fisch stinkt vom Kopf her. Deswegen erinnert das, was im bundesdeutschen Leitmedium Spiegel steht, an strengen Geruch. (asc)