»Heimatwahlkampf« in Mecklenburg-Vorpommern: Am Sonntag wird abgestimmt. Erwin Sellering tritt für die SPD an, Lorenz Caffier für die CDU Foto: Jens Büttner/dpa-Bildfunk

Diesen Sonntag finden in Mecklenburg-Vorpommern Landtagswahlen statt. Rund 1,4 Millionen Wahlberechtigte dürfen entscheiden, welche von den antretenden 17 Parteien in das Schweriner Schloss einziehen dürfen. Bisher ist nur SPD, CDU, AfD und der Partei Die Linke der Einzug in den Landtag sicher, was eine Fortsetzung der großen Koalition unter Erwin Sellering (SPD) sehr wahrscheinlich macht. Nur wenn die Grünen im Landtag bleiben, böte sich ein Zusammengehen von SPD, Linker und ihnen als Alternative an, welche die Linkspartei in die, von ihrer Führung lang ersehnte, »Regierungsverantwortung« bringen könnte.

Mecklenburg-Vorpommern weist eine Armutsquote von 23,6 Prozent auf. Die öffentliche Daseinsvorsorge wird seit Jahren rigoros abgebaut. Längst schon erreicht der ÖPNV nicht mehr jede Ortschaft, und dies in einem Bundesland, in dem die Bürger teilweise 80 Kilometer und mehr zurücklegen müssen, um zum Arbeitsplatz, zur Schule oder zum Amtsgericht zu kommen. Und in dem die medizinische Versorgung in der Fläche zusammenzubrechen droht. Die Schweriner Regierung hat mit ihrem »Sparkurs« ganze Regionen sich selbst überlassen. Noch immer ziehen viele Junge weg, da es für sie in Mecklenburg-Vorpommern keine Perspektive gibt. Oder sie pendeln zum Arbeiten »in den Weste«, wenn sie in der Nähe »der Grenze« wohnen. So ergibt sich im Land ein starkes West-Ost-Gefälle mit Rekordarmutsquoten von deutlich über 40 Prozent in Teilen Vorpommerns. In diesem Bundesland gibt es für viele nur den Abstieg. Das ist der Boden, auf dem faschistisches Gedankengut Früchte tragen kann.

Der politische Diskurs hat sich in Mecklenburg-Vorpommern dementsprechend weit nach rechts verlagert. Sellerings SPD und die CDU versuchen, mit rassistischen Parolen Wähler von der AfD zurückzugewinnen. Die in Mecklenburg-Vorpommern nie stattgefundene »Flüchtlingskrise« wird zu einem Problem stilisiert, Kritik am vermeintlich asylrechtsfreundlichen Kurs von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gehört mittlerweile zum guten Ton im Wahlkampf. Die rechte Ausrichtung der Parteien funktioniert wie so oft aber nur als Werbung für das Original. So sind AfD und CDU mittlerweile gleichauf. AfD-Spitzenkandidat Leif-Erik Holm und seine Truppe träumen davon, stärkste Kraft zu werden. Allerdings betonen fast alle Parteien im Wahlkampf ihre »Heimatverbundenheit«. Auch Die Linke betont ihre »Liebe zu MV« als Antrieb ihrer Politik (jW berichtete).

Mitte August forderte die AfD den Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) dazu auf, die OSZE ins Bundesland zu holen, da sie mit Wahlbetrug zuungunsten ihrer Partei rechneten. Außerdem sei die Partei durch ständige Übergriffe in ihrem Kampf um Stimmen eingeschränkt. Nun wird die eigene Anhängerschaft aufgerufen, als Wahlbeobachter zu fungieren. Die AfD verspricht jedem, der Beweise für mögliche Ungereimtheiten liefern kann, eine Prämie von 100 Euro. So dringend sei der Tatverdacht.

Der Kovorsitzende der AfD, Jörg Meuthen kündigte zudem am Mittwoch an, dass sich seine Partei nicht dem »Schweriner Weg« anschließen werde, falls die NPD erneut in den Landtag einziehen würde. Der »Schweriner Weg« ist ein Abkommen der Parteien im Landtag, dem zufolge alle demokratischen Parteien grundsätzlich gegen Anträge der NPD stimmen. Nach dem darauf folgenden Rauschen im Blätterwald machte Meuthen am Donnerstag im Interview mit Deutschlandfunk allerdings teilweise einen Rückzieher, hielt sich aber gleichzeitig eine Hintertür offen. Ein Einzug der NPD in den Landtag sei schließlich nicht zu erwarten, insofern handele es sich um eine »Geisterdebatte«, sagte Meuthen. Die Wahl am kommenden Sonntag wird zeigen, wie tief der braune Sumpf in Mecklenburg-Vorpommern mittlerweile geworden ist – und auch, ob es neben der AfD nicht auch Platz für die deutlich rechtere NPD im Parlament gibt.