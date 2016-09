Polizisten versuchten, die Demonstranten vom Bundesfinanzministerium fernzuhalten Foto: Willi Effenberger

Rund 1.000 Menschen demonstrierten am Freitag vormittag vor dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) gegen Armut und Ausgrenzung. Sie waren dem Aufruf des Bündnisses Blockupy gefolgt. Auf ihren Transparenten waren Aufschriften wie »Solidarität statt Prekarisierung« und »Diese Wirtschaft tötet« zu lesen.

Die Polizei setzte Schlagstöcke und Pfefferspray ein, mehrere Teilnehmer wurden von Sanitätern an den Augen behandelt. Hannah Eberle von Blockupy sprach von Dutzenden Verletzten und mehr als 50 kurzzeitig Festgenommenen. Polizisten hätten auch mit der Faust zugeschlagen und getreten, sagte Eberle. Rund 300 Aktivisten saßen mehr als eine Stunde in einem Polizeikessel vor dem Finanzministerium fest. Die Beamten hinderten sie so am Weitergehen zum Arbeitsministerium. Laut Polizei waren am Morgen im Regierungsviertel mehrfach Steine geflogen, vereinzelt habe es Angriffe auf Beamte gegeben. Die Behörde sprach dennoch selbst von weitgehend friedlichen Aktionen.

Angemeldet waren zunächst zwei stationäre Kundgebungen am Gendarmenmarkt und am Potsdamer Platz. Einen Demonstrationszug verbot die Polizei. Auch die Straße sollte nicht benutzt werden. Als sich Kleingruppen in Richtung Arbeitsministerium in Bewegung setzen wollten, versuchten Beamte, sie daran zu hindern. An Sperren wurden immer wieder tatsächliche oder vermeintliche Demonstranten aussortiert und kurzzeitig festgehalten. Anfangs drohte die Polizei mit Räumung der Blockade vor dem Arbeitsministerium. Nach langen Diskussionen und anschließender Anmeldung der Aktion ließ sie aber davon ab.

Die Polizei war mit einem riesigen Aufgebot aufgefahren. Insgesamt habe sie 1.200 Beamte, davon 140 aus anderen Bundesländern, eingesetzt. Rund um die Ministerien waren schon in der Nacht weiträumige Sperren errichtet worden. Ein Polizeihubschrauber habe »Livebilder für unseren Einsatzleiter« geliefert, twitterte die Behörde und sprach schon am frühen Morgen von einer unübersichtlichen Lage. So schafften es etwa Aktivisten, sich vom Dach des Berliner Hauptbahnhofs abzuseilen, um ein Transparent mit der Aufschrift »Gemeinsam kämpfen gegen Rassismus und Sozialabbau« zu befestigen. Die Bundespolizei entfernte es kurze Zeit später wieder.

Die Blockaden am Freitag waren Teil eines bundesweiten Aktionswochenendes gegen Rassismus, Abschottung und Ausgrenzung. »Wir lassen die soziale Frage nicht rechts liegen«, erklärte Samuel Decker von Blockupy. Das Bündnis stelle sich gegen ein neoliberales Europa, welches mit Spardiktat und Verschärfungen am Arbeitsmarkt Millionen Menschen in Armut und Unsicherheit treibe. Besonders erfreut zeigte er sich über die Teilnahme von Freunden aus Italien, Polen, Spanien, Tschechien und Frankreich. Hannah Eberle lobte es als Erfolg, dass es gelungen sei, Polizeiketten zu »durchfließen«. Damit sei der offensichtliche Einschüchterungsversuch durch das Massenaufgebot misslungen.