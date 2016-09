Spionagestation Bad Aibling, südlich von München: Früher spitzelte hier die NSA im Rahmen ihres »Echelon«-Programmes, heute hat der BND übernommen Foto: Michael Dalder /Reuters

Der Bundesnachrichtendienst (BND), der Auslandsgeheimdienst der BRD, tut das, wozu er geschaffen ist: Er spioniert die Welt aus. Auch mit dem – gesetzlich verbrieften – Schutz der Bundesbürger vor Ausspähung durch den Dienst ist es nicht allzuweit her.

Das alles ist wenig überraschend. Erstaunlicher ist, dass Andrea Voßhoff, Datenschutzbeauftragte der Bundesregierung, in einem am Freitag von netzpolitik.org veröffentlichten Gutachten dem BND deshalb schwere Vorwürfe macht. Als CDU-Bundestagsabgeordnete hatte Voßhoff einst für Vorratsdatenspeicherung, Internetsperren und sogenannte Onlinedurchsuchungen des BKA gestimmt. Die informationelle Selbstbestimmung gehört also kaum zu den Herzensthemen der Regierungsbeauftragten. Wenn sie nun zu dem Schluss kommt, dass der BND »entgegen seiner ausdrücklichen gesetzlichen Verpflichtung (…) Dateien ohne Dateianordnungen errichtet, (langjährig) genutzt und damit grundlegende Rechtmäßigkeitsvoraussetzungen nicht beachtet« habe, deutet dies auf politische Widersprüche innerhalb der Bundesregierung hin.

Der Standort Bad Aibling, den Voßhoff für ihr auf den März 2016 datiertes geheimes Gutachten untersucht hatte, diente früher dem US-Abhörsystem »Echelon« als Basis, wurde 2004 geschlossen und dann vom BND übernommen. Im Rahmen einer Geheimdienstzusammenarbeit nutzen US-Dienste wie die NSA die Erkenntnisse der deutschen Spione teilweise mit. Der Streit um die sogenannten Selektoren, also Suchkriterien wie beispielsweise Telefonnummern oder Mailadressen, mit denen gezielt Datenbanken durchforstet werden können, kreiste nicht zuletzt um die Möglichkeit der US-Stellen, mit eigenen Suchbegriffen auf die deutsche Spionageausbeute zuzugreifen. Das Geheimdienstkontrollgremium des Bundestages (PKGr) hatte bemängelt, der BND habe eine Vielzahl an Zielen in EU- und NATO-Staaten ausgeforscht, diplomatische Vertretungen ins Visier genommen und auch vor Staats- und Regierungschefs nicht Halt gemacht.

Voßhoff wirft dem Auslandsgeheimdienst in ihrem Gutachten schwerwiegende Rechtsverstöße vor. Unter anderem beanstandet sie, der BND habe ihre Kontrolle »rechtswidrig mehrfach massiv beschränkt«. Insbesondere bei der Prüfung der sogenannten Selektorenlisten habe der BND ihre Arbeit blockiert. Er habe ohne Rechtsgrundlage personenbezogene Daten erhoben und weiterverwendet sowie ohne Erlaubnis Dateien eingerichtet. »Eine umfassende, effiziente Kontrolle war mir daher nicht möglich«, so Voßhoff.

Die Eingriffe verletzten das Grundrecht unbescholtener Bürger auf informationelle Selbstbestimmung, bilanzierte Voßhoff. Die Datenschutzbeauftragte wollte sich laut dpa am Freitag nicht zu dem Gutachten äußern. Auch der BND kommentierte den Bericht nicht. Der Grünen-Obmann im NSA-Untersuchungsausschuss, Konstantin von Notz, sagte im Deutschlandfunk, der BND habe eklatant gegen das Grundgesetz verstoßen. Der deutsche Auslandsgeheimdienst müsse sich von der Massenüberwachung verabschieden und auf den Kreis der Verdächtigen konzentrieren. Die Linke-Geheimdienstexpertin Martina Renner nannte Voßhoffs Befunde »erschreckend«.

Regierungssprecher Steffen Seibert wollte sich am Freitag zu dem Vorgang nicht öffentlich äußern. Bei der strategischen Fernmeldeaufklärung habe es schon früher »unterschiedliche Rechtsauffassungen« gegeben, gibt ihn die Nachrichtenagentur dpa wieder. Derzeit befindet sich ein neues BND-Gesetz im Parlament in Vorbereitung. netzpolitik.org hatte bereits im Juni festgestellt, dass die geplante Reform dem Geheimdienst deutlich mehr Macht geben werde.