Im letzten Jahr waren die US Open noch eine große Baustelle. In diesem Jahr präsentiert sich die größte Tennisanlage der Welt, das Billie Jean King National Tennis Center im New Yorker Stadtteil Queens, erstmals mit dem neuen mobilen Dach über dem nach Arthur Ashe benannten Hauptplatz. Das Major hat endlich wieder einen passend modernistisch-stählernen Anstrich bekommen.

Das erste Match unter geschlossenem Dach spielte in der Nachtsession des dritten Tages dann schließlich Rafael Nadal. Diese dank des Regens notwendig gewordene verspätete Einweihung war schon das Bemerkenswerteste an diesem Zweitrundenmatch, das der an vier gesetzte zweifache US-Open-Sieger (2010 und 2013) ziemlich problemlos 6:0, 7:5, 6:1 gegen den Italiener Andreas Seppi gewann. Von einem lädierten Handgelenk war bei Nadal kaum mehr eine Spur. Wie so oft scheint er nach halbwegs ausgeheilten Verletzungen plötzlich stärker denn je. Nadal bleibt ein sportmedizinisches Mirakel.

Direkt zuvor hatte es auf Arthur Ashe bei noch geöffnetem Dach die bisher größte Überraschung des Turniers gegeben. Sie betraf die an drei gesetzte aktuelle French-Open-Siegerin Garbiñe Muguruza aus Spanien. Deren Zweitrundenpartie gegen Anastasija Sevastova schien zunächst ganz nach Plan zu verlaufen. Muguruza servierte bei 5:4 zum Gewinn des ersten Satzes und führte 30:0. Danach verlor sie vier Punkte in Folge. Nur wenig später stand es dann 7:5, 5:1, 40:15 für Sevastova , die jedoch beide Matchbälle sichtbar nervös verschlug. Muguruza kam noch einmal bis auf 4:5 heran und servierte zum 5:5, gab dieses letzte Aufschlagspiel aber leichtfertig her, ohne einen einzigen Punkt abzugeben. Sevastova verwandelte ihren dritten Matchball mit einem sehenswerten Vorhandgewinnschlag cross court zum 7:5, 6:4. Bei nun insgesamt vier Teilnahmen ist die 22jährige Muguruza bei beiden US Open bisher noch nie über die zweite Runde hinausgekommen. Auch für Sevastova ist das Erreichen der dritten Runde das bisher beste US-Open-Ergebnis ihrer Karriere. Allerdings vor einem denkbar anderen Hintergrund. Vor drei Jahren hatte die mittlerweile 26jährige Lettin ihre Profikarriere wegen diverser Verletzungen und psychischer Probleme zwischenzeitlich beendet. Um einen neuen Anlauf zu nehmen, zog sie nach Wien. Anfang letzten Jahres war sie die Nummer 885 der Weltrangliste, mittlerweile steht sie auf Rang 48.

Sie trifft heute auf die Ukrainerin Kateryna Bondarenko. Deren Zweitrundenpartie gegen die Chinesin Saisai Zheng gehörte mit genau drei Stunden Spielzeit und zahlreichen schier endlosen Ballwechseln zu den zähesten Begegnungen dieser US Open. Zugleich war es die bislang bizarrste. Das lag nicht nur an Zhengs eigenwilligem Spielstil – »Junkballing«, wie es im Buch steht, Mondbälle, ungewöhnliche Spins, ständige Tempowechsel usw. –, Bondarenko half fleißig mit. Bei 5:7, 5:6 hatte Bondarenko drei Matchbälle abwehren können, gewann danach den Tie-Break des zweiten Satzes und hatte im dritten bei 5:4, 40:30 ihrerseits ihren ersten Matchball. Allerdings hatte sie in jenem Game von der Vorteilsseite bereits zwei Doppelfehler serviert und entschied sich spontan dazu, diesen entscheidenden zweiten Aufschlag aus der Hand »von unten« zu servieren. Der Ball landete – im Aus. Ein weiterer Doppelfehler. Maximalstrafe, maximale Bizarrerie. Dieser ließ sie noch zwei leichte Vorhandfehler folgen. Es stand wieder 5:5. Die Qual ging weiter. Wie durch ein Wunder gewann Bondarenko schließlich doch noch 5:7, 7:6, 7:5.

Durchaus seltsam war auch die Vorstellung der an 13 gesetzten Johanna Konta in ihrer zweiten Runde gegen Tswetana Pironkowa. Im zweiten Satz hatte sie 5:6 Satzball gegen sich, brach vor ihrem zweiten Aufschlag mit einem Kreislaufkollaps zusammen und lag in Krämpfen am Boden. Es kam zu einer fast 20minütigen Behandlungspause. Konta servierte danach brav einen Doppelfehler und zog sich noch einmal für eine gut zwanzigminütige Toilettenpause zurück. Wundersamerweise neu erfrischt, gewann sie dann den entscheidenden dritten Satz klar zum 6:2, 5:7, 6:2. Sie hatte die Schlupflöcher im Regelwerk bis zur Schmerzgrenze ausgenutzt. Pironkowa klagte danach in der Pressekonferenz: »Es wurde zwar keine Regel gebrochen, aber ich kann nicht behaupten, dass ich über dieses Regelwerk besonders glücklich bin.« Ihr ist recht zu geben. Die endlosen Verletzungs- und Toilettenpausen im Profitennis nähern sich mittlerweile einer Farce.

Als Farce zu bezeichnen sind auch die Aussagen von Serena Williams, die analog zu Michael Phelps bei Olympia, nach ihrer siegreichen Erstrundenpartie gegen Jekaterina Makarowa von der wundersamen Wirkkraft chinesischer Natureilkunde schwärmte. Trotz einer angeblichen Schulterverletzung im Vorfeld der US-Open servierte Williams plötzlich wieder so unreturnierbar wie Ivo Karlovic. Ein Triumph der reinen Naturheilkunde?