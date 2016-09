Gotteskriegerinnen aus dem Westen

Foto: Kay Nietfeld/dpa-Bildfunk

Überraschend viele Frauen aus Belgien zieht es als Kämpferinnen in Konfliktgebiete. 104 der 614 Belgier, die in den vergangenen Jahren im Ausland als »Foreign fighters« unterwegs sind oder waren, sollen Frauen sein. Der Altersdurchschnitt liege bei rund 20 Jahren, berichteten die belgischen Zeitungen Le Soir und DH am Mittwoch unter Berufung auf offizielle Zahlen. Mehr als zwei Dutzend dieser Personen waren demnach an Attentaten beteiligt. Laut Bericht befinden sich derzeit 266 von ihnen in Syrien oder dem Irak. Belgien gehört zu den europäischen Ländern, aus denen besonders viele Menschen als Kämpfer in Kriegsgebiete gehen.

Bereits Anfang Juni hatte Melanne Verveer, Sonderbeauftragte der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) für Genderfragen, größere Anstrengungen gefordert, um Mädchen und Frauen davon abzuhalten, in den »Heiligen Krieg« zu ziehen. Das Thema müsse viel stärker als bisher erforscht werden, sagte sie in einem Interview der Nachrichtenagentur Reuters. Experten gehen davon aus, dass etwa 20 Prozent der Rekruten der islamistischen Terrormiliz »Islamischer Staat« (IS) weiblich sind. Nach Angaben des deutschen Innenministers Thomas de Maizière steigt der Anteil von Mädchen und Frauen unter denen, die aus der BRD in den Dschihad in Syrien oder im Irak ziehen.

Verveer sagte, der IS bemühe sich sehr, über die sogenannten sozialen Medien Rekrutinnen zu gewinnen. Am erfolgreichsten seien die Anwerbeversuche jedoch, wenn die Frauen mit jemandem in Kontakt kämen, der bereits Teil der Bewegung sei. Der weitaus größte Teil der Frauen und Mädchen im Dschihad stamme aus dem Nahen Osten, nur ein kleiner Prozentsatz komme aus dem Westen.

Die Beweggründe der Frauen seien nicht abschließend erforscht, sagte Verveer. »Aber wir wissen, dass die, die sich entfremdet, an den Rand der Gesellschaft gedrängt oder nicht ernstgenommen fühlen, sich eher radikalisieren als andere.« Sie sähen es als Chance, »jemand Großes zu sein, auch wenn dies in einem ruchlosen Umfeld geschieht«, erklärte Verveer, die auch Direktorin des Instituts für Frauen, Frieden und Sicherheit an der Washingtoner Georgetown-Universität ist. Außerdem verklärten viele der jungen Frauen den Dschihad. Bei der Anwerbung werde er als Möglichkeit dargestellt, Teil einer großen Aufgabe zu sein und zugleich »eine wunderbar romantische Beziehung mit einem großen Kämpfer zu haben«. Das Töten werde dabei kaum thematisiert.

»Die Frauen werden zwar gezielt angesprochen und sind teils extrem wichtig für die Operationen, aber eigentlich schätzen die Terroristen sie nicht – egal, ob es sich um Boko Haram, den IS, Al-Qaida oder die Taliban handelt«, sagte Verveer. Dennoch wolle der IS sie in seinen Reihen haben, so die OSZE-Beauftragte. Zum Teil würden die Mädchen und Frauen auch als Planerinnen oder – wie zuletzt vor allem bei Boko Haram in Westafrika – als Selbstmordattentäterinnen eingesetzt. Ihre Hauptaufgabe bestehe jedoch darin, eine Art Familienumfeld für die Kämpfer zu schaffen, ihr Bedürfnis nach weiblicher Nähe zu befriedigen und sie so bei der Stange zu halten.

Die beste Möglichkeit, den IS zu entzaubern und die Radikalisierung junger Frauen zu verhindern, sei der persönliche Kontakt mit Aussteigerinnen, meint Verveer. »Jemand, der es aus dieser Situation herausgeschafft hat«, könne »ganz plastisch davon berichten, was das Leben im Dschihad wirklich bedeutet«. Außerdem seien die Staaten gut beraten, Instrumente wie Hotlines oder Hilfsprogramme zu schaffen, wo sich Familien Unterstützung holen könnten, wenn eine Tochter in Gefahr sei, sich Dschihadisten anzuschließen. (Reuters/jW)