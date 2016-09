Sacha Baron Cohen ist General Aladeen, das Oberhaupt von Wadiya: »Der Diktator« Foto: Wolfgang Rattay/Reuters

Die Prinzessin auf der Erbse

Den heutigen Tag erklären wir zu einem des »guilty pleasure«, des heimlichen Vergnügens, also einem, an dem man sich dem eigenen schlechten Geschmack hingibt. Am Anfang steht dieses Lieblingsmärchen, verfilmt für die Reihe »Sechs auf einen Streich«, vergraben im Nachmittagsprogramm. Ein Kinderfilm, sollte man meinen. Es geht um eine Nervzicke, die Königin werden soll, bis dann eine … Ach, das berühmte Andersen-Märchen, kennt man doch! Oder doch nicht? Dann gucken! Mit Iris Berben als Schwester des Königs. Regie: Bodo Fürneisen, D 2010.

WDR, 13.30 Uhr

Bad Teacher

Vom Schulstoff direkt zurück zur Schule: Cameron Diaz ist als Lehrerin eigentlich nur wegen der Kohle dabei. Ansonsten ist sie faul, ungehobelt und lässt keine Party aus. Auftritt Scott: Der fleißige und biedere Aushilfslehrer hat ziemlich Kohle im Hintergrund, was ihn für Elizabeth (so der Figurenname) also irgendwie interessant macht. Eine Nebenbuhlerin gibt es allerdings auch. Im Vergleich zu »Fuck You Göte« die lahmere Nummer, zum Hirnausschalten aber so gut wie jeder Erdkundeunterricht. USA 2011, Regie: Jake Kasdan.

Pro7, 20.15 Uhr

Der Diktator

Gleich im Anschluss: Der dritte oder vierte Film aus der Werkstatt des Sacha Baron Cohen. Nicht zu verwechseln mit Charlie Chaplins großer Hitler-Parodie. Aber von Gestus und Thema her ähnlich: Ein despotischer Admiral, der sich an die Spitze seines afrikanischen Kleinstaats geputscht hat, wird zur UNO bestellt. Doch unterwegs wird er entführt und durch einen sanftmütigen Kleingeist ersetzt. Grenzwertiger Humor, diesmal leider weniger subversiv als im großen Hit »Borat«, aber immer noch schön hart am Rand. USA 2012, Regie: Larry Charles.

Pro7, 22 Uhr

Knallerfrauen

»Sketch History«? »Neo Magazin Royale«? Nein, bleiben wir lieber old school und schauen die oft sehr guten Sketche der genauso grenzwertigen Martina Hill. Doppelfolge.

Sat.1, 23.15 Uhr

Snatch

Spät in der Nacht noch der eine der zwei guten Filme von Guy Ritchie, der, bevor er später Madonna heiratete, einmal als Nachwuchs-Tarantino Großbritanniens galt und ein vielversprechender Autor und Regisseur war. Hier schafft er es sogar, Brad Pitt und Benicio del Toro lange Leine zu geben. GB 2000.

RTL 2, 0.50 Uhr