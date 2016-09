Nachschlag: Nichts besser im Westen

Foto: WDR/Frank Dicks /zero one film

Nelly reist gemeinsam mit Sohn Alexej aus der DDR aus. Aufgrund von verschiedenen Komplikationen in ihrem Familienleben, deren Ursache das nicht aufgeklärte Verschwinden ihres Ehemanns ist, kehrt sie dem sozialistischen Staat den Rücken. Im »Westen« angekommen, erwartet sie und ihren Sohn allerdings nicht das Paradies. Statt dessen ist sie Befragungen ausgesetzt und muss um einen Aufenthaltsstatus kämpfen. Vertreter der westlichen Geheimdienste wollen von Nelly wissen, was sie über die vermeintliche Verwicklung ihres Mannes in Spionagefälle weiß. Das Teilen dieses Wissens erscheint wie das Zahlen für eine Eintrittskarte in den »Westen«. Filmerisch passend inszeniert, wandert die Protagonistin durch die triste Welt des Flüchtlingslagers. Das erträumte bessere Leben bleibt vorerst Illusion, dennoch erkämpft sich Nelly mit taktischem Feingefühl Schritt für Schritt ihre Selbstbestimmung in der neuen Umgebung und überwindet Hindernisse, die ihr in den Weg gelegt werden. (hw)