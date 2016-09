Preußens Gloria

Im Dienst von Obrigkeit und Militär – die Garnisonkirche mit dem 1901 errichtete Denkmal für ­Friedrich II. im Vordergrund (undatierte Aufnahme) Foto: Bundesarchiv , Bild 170-119 / Baur, Max / CC-BY-SA-3.0 , via Wikimedia Commons

»Es gebe dort nichts als Himmel und Soldaten«, schrieb Heinrich Heine von Potsdam. Das stimmt nicht ganz. Denn seit 1735 besaß die Stadt auch ein Wahrzeichen: die Garnisonkirche. Damit hatte Potsdam seinen Kirchenbau, der auf alles übrige herabblickte und in dem sich die Preußen der göttlichen Mithilfe für ihre militärischen Unternehmungen versicherten. Der Protestantismus war Staatsreligion in einem Land, dessen späterer König Friedrich II. mit nüchternem Blick den Abfall seiner Vorfahren vom Katholizismus und dessen Funktion kommentierte: »Die Wundersysteme sind für das Volk gemacht. Man schafft eine lächerliche Religion ab und führt eine noch sinnlosere ein.«

200 Jahre lang beherbergte die Kirche den Sarkophag seines 1740 gestorbenen Vaters, König Friedrich Wilhelm I., sowie nach dessen Tod 1786 den von Friedrich – gegen dessen ausdrückliche Anordnung. Ein Hohn auf den Hass, mit dem Vater und Sohn sich zeitlebens begegneten, aber ein gutes Sinnbild für Preußen als dem »Land der treuen Untertanen und der treulosen Herrscher« (Franz Mehring). Vom Glockenspiel der Garnisonkirche erklangen seit 1797 die zur tiefsten Verlogenheit passenden Lieder »Üb immer Treu und Redlichkeit« sowie »Lobe den Herrn«,

Nationalen sowie Weltrum erlangte der Bau, als in ihm am 21. März 1933, am »Tag von Potsdam«, in einem »Staatsakt« die Sitzungsperiode des Deutschen Reichstags eröffnet wurde. An diesem Tag wurde die Garnisonkirche ein »Versöhnungszentrum«, sie war Schauplatz für die von den Nazipropagandisten ins Bild gesetzte Verbrüderung von Faschismus und Preußentum und wurde von den Beteiligten als Wiedererstehung des preußisch-konservativen Staatsgebildes verstanden. Der zum Reichskanzler ernannte Adolf Hitler und Reichspräsident Paul von Hindenburg besiegelten per Handschlag diesen Bund, die Kirche hielt ihre segnenden Hände darüber. Der junge Oberleutnant Henning von Tresckow führte stolz das Ehrenbataillon an den beiden Hauptakteuren vorbei. Generalsuperintendent Otto Dibelius hatte für dieses Spektakel die Garnisonkirche aufgeschlossen. Seine einzige Bedingung: keine Kommunisten. Diesen Wunsch konnten die neuen Machthaber ihm erfüllen. Von Hitlers Machtergreifung schrieb Dibelius in einem Rundbrief an sämtliche Pfarrer der Kurmark, nur wenige würden »sich dieser Wendung nicht von ganzem Herzen freuen«.

Abriss und Umbau

Zwölf Jahre später war die Freude dem Horror gewichen. Einer der letzten Angriffe der westalliierten Bomber auf Deutschland galt am 14. April 1945 dem bis dato verschonten Potsdam. Die barocke Altstadt war danach ein Trümmerfeld. Die Garnisonkirche brannte aus. Übrig blieben lediglich die Umfassungsmauern und ein Stumpf des Turmes. Zu Beginn der 60er Jahre wurde die Ruine unter Oberbürgermeisterin Brunhilde Hanke (SED) gegen Einsturz gesichert, 1968 aber schließlich auf Geheiß des Staatsratsvorsitzenden Walter Ulbricht gesprengt. An ihrer Stelle entstand 1971 das Rechenzentrum der Bezirksstadt Potsdam an der Wilhelm-Külz-Straße, heute wieder Breite Straße genannt. Die Schöpfer der nach den Maßgaben von »Marsch- und Standdemonstrationen« gestalteten »sozialistischen Magistrale« und dem darum herum enstandenen Neubaugebiet erhielten später den Nationalpreis III. Klasse. Potsdam blieb Garnisonsstadt – nun von den sowjetischen Streitkräften und der Nationalen Volksarmee genutzt. Sie sicherten eine sozialistische Friedenspolitik ab und kamen demzufolge ohne Kirchengeläut aus.

Die Pfarrei der nach Kriegsende in Heilig-Kreuz-Gemeinde umbenannten Garnisonkirche wurde in die Kiezstraße »umgesiedelt«. Sie bekam ein neues Gemeindezentrum, in edler Lage unweit des Havelufers, und behelligte – im Gegenzug – den Staat nicht mit Wiederaufbauforderungen. Zumal in Potsdam auch nach dem Krieg Kirchenraum nicht gefehlt hat. Nachdem selbst die SED Geld für den Bau bzw. die Renovierung von drei Kirchenräumen in der Stadt spendiert hatte (das genannte Gemeindezentrum in der Kiezstraße, die Nikolaikirche und das Gemeindezentrum Stern), liegt also kein Mangel an sakralem Raum vor.

Der Konsens, auf die Garnisonkirche verzichten zu können, existierte noch einige Jahre nach dem Ende der DDR, aber wurde in dem Maße brüchiger, wie der Einfluss der Westdeutschen in Potsdam größer wurde. Vor allem von dieser Seite wurde der Wiederaufbau der Kirche ins Gespräch gebracht und betrieben. Dem neuen Geldadel war es darum zu tun, Potsdam als preußisch-deutsche Puppenstube herauszuputzen. Fleischgeworden ist der Gedanke im Traditionsverein »Lange Kerls«, einer Trachtentruppe, die um die Häuser und zum zweifelhaften Ruhme Potsdams in die Welt zieht. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) rühmt sich seiner Ehrenmitgliedschaft. Die Landesregierung wurde nicht müde, von Preußen zu behaupten, es sei »tolerant« gewesen. Das war dieser Staat niemals, jedenfalls nicht in dem Sinne, in dem wir dieses Wort heute verwenden. Es spreizt sich seither die naive Preußenseeligkeit eines hedonistischen Gemeinwesens der Reichen, Schönen und Verbeamteten, das zwischen dem Genuss zweier Leckerlis die Fahne der »preußischen Tugenden« hochhält.

Von der Tragödie zur Farce

Karl Marx wusste, dass sich alles bedeutende historische Geschehen zunächst als Tragödie vollzieht, um dann als Farce wiederzukehren. Preußens Tragödie endete spätestens 1947, als die Alliierten den Staat endgültig auflösten. Was seit 1990 in Potsdam aufgeführt wird, ist die Farce.

Eine Farce muss aber nicht zwingend lustig sein. Denn immer offensichtlicher wird das Streben, eine von Faschismus und Sozialismus bereinigte Potsdamer Stadtgeschichte anzubieten. Und es ist für die Verantwortlichen dabei kein Widerspruch, die DDR der »Kulturbarbarei« zu bezichtigen, weil sie Kriegsruinen aus dem Potsdamer Stadtbild entfernt hatte, aber selbst ein völlig intaktes Gebäude nach dem anderen abzureißen, weil es aus der DDR-Zeit stammt. Ein Landtagsbau entstand in Form des alten Potsdamer Stadtschlosses. Noch steht in relativ geringer Entfernung das in den 60er Jahren errichtete Mercure-Hotel als Dominante. Ein Dorn im Auge aller Preußenfans, dem schwer beizukommen ist. Da muss dann eine Garnisonkirche für die optische Schwerpunktverlagerung sorgen, denn ihr Turm würde das 1991 umgebaute »Mercure«-Hochhaus um 20 Meter überragen.

Die Potsdamer Schickeria findet in diesem Streben weltweit Unterstützung. Zu den Ziegelspendern zählt neben Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (beide CDU) auch die britische Königin Elisabeth II. Jüngst hat sich auch die Publizistin Lea Rosh für den Wiederaufbau ausgesprochen. Eine provisorische Kapelle dient bisher als Platzhalter. In einem großen Käfig – zum Schutz vor potentiellen Gegnern – sind (noch) die goldfunkelnden Insignien der Preußenmacht eingesperrt: Krone, Adler, Kreuz. Der Sicherheitskäfig bedroht gleichsam das dem Abriss geweihte Rechenzentrum mit dem von Fritz Eisel entworfenen Mosaikflies »Der Mensch bezwingt den Kosmos«. Auf dem Flur der SPD-Landtagsfraktion hängt in diesem Sommer eine Karikatur mit der Botschaft: Wer gegen den Wiederaufbau der Garnisonkirche sei, der betreibe im Grunde Hitlers Geschäft. Andererseits: Der im Dezember 2015 verstorbene Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, Klaus Ness, meinte, dieses Gebäude werde den Makel des »Tages von Potsdam« niemals los. Mit dieser Kirche ist es demnach wie mit dem Deutschlandlied. Man kann das »Deutschland, Deutschland über alles« weglassen wie man will – »der unschuldigen Melodie sind diese Worte eingeprägt wie einer Drehorgelwalze«, schrieb Heinrich Böll.

So was kommt von so was – die Garnisonkirche nach dem alliierten Bombardement Potsdams am 14.4.1945 Foto: Bundesarchiv , Bild 183-J31422 / CC-BY-SA-3.0 , via Wikimedia Commons

Rechter Hintergrund

In Westdeutschland wurde der Tempel der preußischen Hausmacht niemals vergessen. Eine Fallschirmspringer-Einheit der Bundeswehr in Iserlohn ließ in den 80er Jahren das Glockenspiel der Kirche neu anfertigen und bei sich in der Kaserne aufstellen. Selbstverständlich fehlten die Wappen der deutschen Ostgebiete nicht auf diesen Klangkörpern. Am 14. April 1991, 46 Jahre nach Zerstörung der Kirche, wurde das Glockenspiel nach Potsdam überführt und dort unweit des alten Standortes wiederaufgebaut. »Üb immer Treu und Redlichkeit«. Es konnte kein Zweifel daran bestehen, welcher Geist mit diesem Geläute nun wieder nach Potsdam kam. Der Taufpate der Wiederaufbauidee der Garnisonkirche, der ehemalige Bundeswehr-Oberstleutnant und Vorsitzende des revisionistischen Verbands deutscher Soldaten, Max Klaar, vertritt denn auch Geschichtsthesen, in denen der Berliner Rechtsextremismusforscher Hajo Funke die »Propaganda der Nationalsozialisten« wiedererkannte.

In der neuen Fördergesellschaft für den Wiederaufbau der Garnisonkirche ist Max Klaar nach längerem internen Streit zwar nicht mehr aktiv, doch zeigt sich in einem auf »Sichtachsen« penibel achtenden Potsdam noch immer diese Traditionslinie. In diesem Sommer hat die Bürgerinitiative »Für ein Potsdam ohne Garnisonkirche« Postings der von der Fördergesellschaft betrieben Facebook-Seite »Potsdam mit Garnisonkirche« zehn Tage lang ausgewertet. Von 87 einsehbaren Profilen seien 59 der von ihnen gelikten Facebook-Seiten eindeutig zu verorten. 26 davon hätten rechtspopulistische, nationalistische oder rechtsradikale Facebook-Seiten mit einem »Gefällt mir« versehen oder abonniert. Die »braunen Wurzeln des Wiederaufbauprojektes« sind »lebendiger denn je«, erklärte die Initiative.

Ungeachtet dessen gewährt eine Mehrheit im Stadtparlament den Aufbaubefürwortern seit Jahren Schützenhilfe. Die Baugenehmigung lag 2013 vor. Zunächst war von Baukosten in Höhe von 80 Millionen Euro die Rede, aber die notwendigen Spenden kamen nicht annähernd zusammen. Wenn die Stiftung Garnisonkirche Potsdam im kommenden Jahr mit dem Wiederaufbau des knapp 90 Meter hohen barocken Kirchturms beginnen will – zunächst in einer abgespeckten Form ohne Turmhelm, Glockenspiel und Skulpturenschmuck – werden 26,1 Millionen Euro benötigt. Derzeit klafft in der Finanzierung noch eine Lücke von 1,65 Millionen Euro. Und die Zeit wird knapp, weil die Baugenehmigung Ende 2019 ausläuft und das Gebäude laut Bauordnung ein Jahr später fertiggestellt sein muss. Nachfragen hinsichtlich der exorbitant gestiegenen Baukosten im Land Brandenburg beantwortet die Stiftung ausweichend. Bei den Planungen seien fünf Millionen Euro Puffer eingebaut worden.

Die Linke im Stadtrat wandte sich zunächst dagegen. Als vor zwei Jahren die Bürgerinitiative »Für ein Potsdam ohne Garnisonkirche« das Stadtparlament zur Stellungnahme zwang, stimmten Die Linke und die unabhängige Wählergruppe »Die Ande re« gegen den Wiederaufbau, der die Mehrheit stellende Rest enthielt sich. So entstand die seltsame Lage, dass es einen Parlamentsbeschluss sowohl für als auch gegen das Bauwerk gibt. Die Hoffnung eines der Initiatoren der Bürgerinitiative, Simon Wohlfahrt, »dass sich die Stadt aus diesem Projekt herauszieht«, erfüllte sich nicht. Inzwischen toleriert Die Linke das Projekt unter der Maßgabe, dass »keine öffentlichen Gelder« in den Bau fließen, so Fraktionschef Hans-Jürgen Scharfenberg.

Finanzierung durch den Staat

Natürlich ist das, um hier im Bilde zu bleiben, nicht mehr als ein frommer Wunsch. Die Stadt erwarb den Baugrund und schenkte ihn der Wiederaufbaustiftung. Das Land Brandenburg stellte zwei Millionen Euro für den Bau der Garnisonkirche zur Verfügung – sinnigerweise wurde diese Summe abgezweigt aus dem Vermögen der Parteien und Massenorganisationen der DDR. Die Bundesregierung hat gar zwölf Millionen Euro in Aussicht gestellt. Wer also glaubt, dass in Deutschland der Staat keine Kirchen baut, der sieht sich hier eines Besseren belehrt. Ohnehin ist das nur ein Bruchteil der Summe, mit der in den vergangenen zweieinhalb Jahrzehnten in Brandenburg mit Steuergeldern die Sanierung und Rekonstruktion von Kirchen unterstützt wurde.

Offen blieb lange Zeit die Frage, ob die Kirche selbst überhaupt Geld für den Bau bereitstellt. Am Ende entschied sich schließlich die Frühjahrssynode der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz für die Zurverfügungstellung eines Darlehens in Höhe von 3,25 Millionen Euro für den zunächst geplanten Wiederaufbau des Turms der Garnisonkirche. Von der evangelischen Kirche in Deutschland sollen noch einmal 1,5 Millionen kommen. Der rechtzeitige Baustart vor Ablauf der Baugenehmigung 2018 soll damit abgesichert werden.

Ein unnötiger Kirchenraum, eine belastete Vergangenheit, fragwürdige Finanzierungsvorgänge – die Befürworter des Wiederaufbaus mussten ihr Konzept sorgfältig begründen. Sie fanden die Idee vom »Versöhnungszentrum«. Das unterstützte auch Die Linke. Hans-Jürgen Scharfenberg hob mehrfach lobend hervor, dass in diesem Gedenkstättenkonzept schließlich auch vorgesehen sei, an den kommunistischen Widerstand gegen Hitler zu erinnern.

Wie man die Beteiligten kennt, wird das bestenfalls auf eine weitere Widerstandsgedenkstätte westdeutschen Typs hinauslaufen. Seit 25 Jahren wird den Ostdeutschen das Offizierskorps von Hitlers Wehrmacht einzig unter dem Aspekt des Widerstands gegen Hitler serviert. Potsdam, die Garnison des legendären Infanterieregiments Nr. 9, ein Hort des Widerstands? In diesem Regiment gab es 1939 keinen Hauptmann, der es im Verlauf des Zweiten Weltkriegs nicht zum General gebracht hätte. Ein Hitler, der solche »Feinde« hatte, konnte auf Freunde verzichten.

Insignien preußischer Macht, vorerst hinter Gittern – aber nur zum Schutz vor Gegnern des Kirchenneubaus (Mai 2014) Foto: Ralf Hirschberger/dpa

Mahnmal gegen den Krieg

Nein, Brandenburg braucht nicht noch ein Widerstandsmuseum à la Bendlerblock, sondern das, was ihm wirklich fehlt und was es nirgends in Deutschland gibt: einen Platz, an dem die Ermordung von 27 Millionen Bürgern der Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg eingestanden und dafür um Verzeihung gebeten wird. Wichtig wäre das auch und vor allem, weil in der Potsdamer Gedenkstätte Leistikowstraße (dem ehemligen sowjetischen Untersuchungsgefängnis) ein neudeutsches Gedenkstättenkonzept eigenwilligster Art umgesetzt wird. Dort wird gezeigt, wie barbarisch »der Russe« zwischen 1945 und 1953 mit inhaftierten Deutschen umgegangen war. Nicht ein Wort findet sich hier dazu, wie »die Russen« nach Potsdam gelangt waren, was sich davor abgespielt hat, wie Deutsche sich in der Sowjetunion verhielten. Kein Eingeständnis: Wenn es jemals einen gerechten Hass auf der Welt gegeben hat, dann den Hass »der Russen« 1945 auf die Deutschen. Endlich ein Gegengewicht zu diesem antirussischen Kulturzentrum zu bilden, wäre stadtpolitisch verantwortungsvoll.

Das aber würde nicht mit einem weiteren Stück poliertem Neopreußen in Retortenbarock funktionieren, sondern einzig mit einer Wunde im Stadtbild. Eine Wunde, wie dies die Ruine der Frauenkirche war, bevor der 1996 begonnene Wiederaufbau der »fetten Henne von Dresden« (Tucholsky) das wichtigste Antikriegsdenkmal beseitigte, über das Ostdeutschland verfügte.

Wenn also schon eine Nachbildung der Garnisonkirche, dann als Ruine. Das wäre die Wunde im Stadtbild, die dem Rechnung tragen würde. Aufzubauen wäre also genau das im von Hitlerdeutschland ausgelösten Krieg zerstörte Symbol des Militarismus, das Walter Ulbricht 1968 sprengen ließ. Das würde die gebotene Demut zum Ausdruck bringen und die Botschaft ehrlichen Bereuens in die Welt hinaustragen.

Nun ist es ja nicht so, dass die »Macher« nicht dazugelernt hätten. Sie wollen nicht nur von Versöhnung reden, sondern sie auch praktizieren. Wenn allein, so die Argumentation von dieser Seite, der Turm errichtet würde, dann könnte das DDR-Rechenzentrum daneben – es beherbergt seit anderthalb Jahren eine Art Künstlerkolonie – durchaus stehenbleiben. Die Geldnot der Befürworter des Wiederaufbaus ist groß, aber doch nicht so groß, dass sie die 6,3 Millionen Euro annehmen würden, die die von Max Klaar, dem ursprünglichen Initiator des Wiederaufbaus, gegründete Stiftung Preußisches Kulturerbe eingeworben hat. Mit dem »konservativen Aktivisten« will man nichts mehr zu tun haben. Welch Glück, dass jüngst ein anonymer Spender der Stiftung 1,5 Millionen Euro zukommen ließ.

Als vor drei Jahren in Potsdam die 80. Wiederkehr des »Tages von Potsdam« begangen wurde, war es Altbischof Wolfgang Huber, dessen Rede deutlich machte, in welchem Maße vor allem die Potsdamer Geistlichkeit Anlass hätte, sich kritisch mit ihrer Vergangenheit zu beschäftigen. Huber zufolge müssten in der Weimarer Republik 80 Prozent der Pfarrer als deutschnational bewertet werden, und von dort sei es »kein so weiter Schritt« hin zur Hitlerbewegung gewesen. Angesichts der »ungeheuren Zahl« begeisterter Menschen am »Tag von Potsdam« und der großen Zahl auch evangelischer Christen unter ihnen, die den Staatsakt von Hitler und Hindenburg feierten, müsse das »Maß der Kontinuität« herausgearbeitet werden.

Wie aber auf jene reagieren, die einzig »ästhetisch« argumentieren? Auf Menschen, welche den Wiederaufbau ausschließlich des »städtischen Ensembles wegen« wollen, die in dem Bau nichts als das barocke Kunstwerk höchster Qualität sehen?

Antworten soll hier die französische Schriftstellerin George Sand, die, als sie vor den Trümmerhaufen des von der bürgerlichen Revolution niedergerissenen Palastes der Inquisition in Palma de Mallorca stand, äußerte: »Viele Bauten, die für die Kunsthistoriker von unschätzbarem Wert sind, haben kein anderes Verdienst als an Taten zu erinnern, um deretwillen sie errichtet worden waren. Oft genug waren jene Taten ruchlos und kindisch.« Und was den Tempel der Inquisition selbst betraf, meinte Sand weiter: »Er wurde einst ein Musterwerk genannt, und seine Reste, die Fragmente herrlicher Mosaike und einige schlanke, noch stehende Bögen, die sich wie Skelette in den leeren Raum erheben, künden noch von seiner damaligen Größe. (…) Vor zehn Jahren hätte auch mich der Vandalismus dieser Zerstörung vielleicht mehr beeindruckt als ihr historischer Aspekt. Aber ich gestehe heute, dass ich beim Anblick jener Ruinen ein anderes Gefühl empfand als das der Traurigkeit. Vielmehr glaube ich, dass mit dem ersten Stein, der aus der Spitze dieser Kuppel herausgerissen wurde, auch das Herz des Volkes von einem Gefühl der Furcht und der Demut befreit wurde.«