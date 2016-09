In unseren Augen ein trauriger Rückschritt (Strand westlich von Algier) Foto: Louafi Larbi/Reuters

Die Handyvideos, auf denen zu sehen ist, wie ein französischer Polizist eine bekleidete Frau per Schlagstock zwingt, sich auszuziehen, erinnerten mich daran, dass mir der berühmte Volksbühnen-Regisseur Fritz Marquardt einmal erzählte, wie er als junger Mensch mit einer Schar von FDJlern auf Geheiß des Gruppenleiters Nacktbadende an der Ostsee verprügelt hatte.

Bekanntlich war die Nacktbaderei in der DDR nicht zu unterbinden, wurde bald geduldet, schließlich von vielen praktiziert. Und Fritz Marquardt hüpfte in seinen letzten Lebensjahren sogar selbst splitternackt in einer Inszenierung von George Tabori über die Bühne des Berliner Ensembles. Den Anblick hätte man sich sparen können. Aber verbieten?

In Frankreich ist das Nacktbaden nach wie vor offiziell nicht erlaubt. Und nun darf man nach Auffassung einiger nach rechts driftender Bürgermeister auch nicht mehr angezogen am Strand sitzen? Unter diesen Umständen hätte meine Mutter, die aus Krankheitsgründen nicht baden durfte und mit Hose, Tunika und Sonnenhut am Ufer des Badesees vom Pionierpark Ernst Thälmann in Ostberlin saß, während Bademeister Länger mir Schwimmunterricht gab, gezwungen werden können, sich auszuziehen. Obwohl sie auch die Sonne nicht vertrug.

Eingedenk, dass Bademeister Länger trotz ihrer Vermummung heftig mit Mama flirtete, halte ich die Hoffnung der Islamisten, dass der Burkini die Frauen an westlichen Stränden vor Anmache schützt, für gegenstandslos. Aber in der Frage der muslimischen Frauenverhüllung, liebe Leser, gibt es keine kurzschlüssigen Antworten. Das Kopftuchverbot, das in französischen Schulen bis zur Volljährigkeit gilt, halte ich für richtig. Es sollte in ganz Europa gelten. Der pädagogische Sinn des Kopftuchs liegt in nichts anderem als darin, die aktive Entwicklung der erotischen Persönlichkeit von Mädchen zu bremsen, während sie den Jungen erlaubt ist.

Ich starte hier keine Schleichwerbung für den Burkini. Aber verbieten sollte man ihn auch nicht. Anders stellt sich das Problem bei Burka und Niqab. Deren Trägerinnen können von Sicherheitskontrollen der Sicherheitskräfte nicht ausgeschlossen werden, zumal in den islamischen Ländern viele Geschichten von Frauen und Männern bekannt sind, die unter derartigen Verhüllungen Waffen transportiert haben. Außerdem hat Allah die Musliminnen mit denselben mimischen Fähigkeiten wie die Muslime ausgestattet, die also nicht nur zur Kommunikation mit den engsten Familienmitgliedern bestimmt sind. Wir sollten schon auf unser zivilgesellschaftliches Recht pochen, in der Mimik unseres Gegenübers lesen zu dürfen. Der Burkini unterbindet das nicht und eignet sich ebensowenig zu Waffentransporten wie der Bikini.

In Algerien, wo ich in diesem Sommer mit meinem Mann regelmäßig zum Strand nach Zeralda fuhr, fand ich es keineswegs angenehm, oft als einzige Frau einen Badeanzug zu tragen. Der Burkini dominiert jetzt hier. In unseren Augen ist das ein trauriger Rückschritt. Das algerische Badeleben kenne ich seit den 70er, 80er Jahren. Damals herrschten noch ganz normale Freiluftstandards wie auch auf Algiers Straßen. So unglaublich es klingt: Die Frauen liefen scharenweie in Sommerkleidern mit Spaghettiträgern herum! Als uns auf einem Stadtspaziergang neulich fast nur Frauen im Hidschab, d. h. mit langem Gewand und Kopftuch begegneten, bemerkte mein Schwager in Erinnerung an diese Zeiten betrübt, dass die ganze Stadt freundlicher wirkte, weil die Frauen »en tout leur splendeur – in ihrer ganzen Herrlichkeit« den öffentlichen Raum erobert hatten. Das änderte sich, nachdem Islamisten Anfang der 80er Jahre auf dem Universitätsgelände einigen Studentinnen Salzsäure über das Dekolleté gegossen hatten. Nach mehreren solcher Vorfälle erschienen im Herbstsemester 1983 zwei Drittel meiner Studentinnen plötzlich im Hidschab. Obwohl ich wusste: Es sind dieselben aufgeweckten und lernbegierigen Mädchen, hat mich der Anblick zunächst erstarren lassen. Ich wusste, welche Gewalt sie dahin gebracht hatte.

In den 90er Jahren, als der sogenannte Bürgerkrieg zwischen Islamisten und Staatsmacht tobte, der in Wirklichkeit – wie heute der Syrien-Krieg – mit Geldern aus Saudi-Arabien, Katar und auch dem Iran überhaupt erst möglich gemacht wurde, erstarb in Algerien das Badeleben. Mehrfach hatten Terrorgruppen an den Stränden Blut vergossen. Dass überhaupt wieder gesonnt und gebadet wird, ist da sicher schon ein Fortschritt.

Elegante Haute-Couture-Burkinis sieht man übrigens gar nicht. Die badelustige Algerierin trägt Leggins und eine Tunika, Das Kopftuch behält sie auch im Wasser auf. Sie kann lustig im Mittelmeer herumhüpfen und planschen, aber das Schwimmen fällt ihr doch deutlich schwerer als den jungen Männern, die – wie überall auf der Welt – nur eine Badehose tragen. Textilien mindern nun mal den Auftrieb. Ein Vorteil des Burkinis dagegen ist, dass lästiges Umkleiden am Strand wegfällt: Frau lässt ihn einfach von der Sonne trocknen.

Das Strandleben in Algerien ist heute eindeutig eine Sache der Großfamilie, die ein recht matriarchales Bild abgibt. Während die Patriarchen ihrer Arbeit nachgehen, fahren sämtliche Frauen und Kinder schon frühmorgens zum Strand und mieten einen Tisch mit Sonnenschirm und Stühlen. Ja, auch die Oma wird mitgenommen, möglicherweise in der Rolle, die wir früher als »Anstandswauwau« bezeichneten. Aber es ist und bleibt schön, dass Omas und alte Tanten mit von der Partie sind.

Dass Frauen in Badekleidung am Strand alltäglich sind, hat einige dazu gebracht, in opulenter Kleidung ins Wasser zu gehen. Ein imposantes Bild bot eine Uroma, die in farbenprächtiger kabylischer Tracht – nicht mit dem Hidschab zu verwechseln – beidseitig von ihren Söhnen gestützt, langsam ins kühle Nass schritt. Ein solches Schauspiel hätte man früher nicht zu sehen bekommen.