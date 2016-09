Weichei des Tages: Sebastian Wippel

Foto: Sebastian Kahnert/dpa

Nazis konnten noch nie Deutsch, die AfD ist auf dem Weg dahin, vorerst ist verbales Ausrutschen Parteisport. Oberste Pflicht: tipptoppe Klamotten, aber irgendwas mit Erschießen und Sprengen auch. Das besorgten bislang glitschige Computermäuse. Am Mittwoch legte sich der sächsische AfD-Landtagsabgeordnete Sebastian Wippel mal selbst eine Schleimspur. Er schlitterte – selbstverständlich mit verrutschtem Krawattenknoten – im Dresdner Parlament bei einem Redeauftritt zur »inneren Sicherheit« durch die Grammatik und an einer Straftat vorbei. Der Mann ist aber Polizeikommissar und genießt daher im Freistaat doppelte oder dreifache Immunität. Das lehren die vergangenen 25 Jahre »Sachsensumpf«. Also verkündete er, die »Anschläge in Bayern und Baden-Württemberg« seien »die Quittung« für die US-geführten Kriege mit deutscher Beteiligung im Nahen Osten. Seine Forderung war allerdings nicht, Staatsterrorismus sofort zu beenden, sondern eine Art Patientenmitteilung über Halluzinationen: »Wir haben die Kontrolle über Deutschland abgegeben«, es gebe Tausende »kampfbereite Islamisten«, die den »Tod einkalkuliert« hätten. Die Anschläge in Bayern und Baden-Württemberg seien dafür »die Quittung«. »Leider« habe es nicht »die Verantwortlichen dieser Politik getroffen«. Es dauerte etwas, bis die übrigen Abgeordneten den Satz verstanden. Die Empörung blieb gemäßigt, wie das bei rechtem Terror im Freistaat üblich ist. Rechte Gewaltaufrufe gab es da ohnehin nie, nur linke ohne Ende. Niemand wies im Plenum darauf hin, dass der Amokläufer von München um sich schoss, weil er ungefähr das Weltbild der AfD hatte. Wippel, das Weichei, stammelte dennoch etwas von »falschem Zungenschlag«, nur Frauke Petry blieb hart und berief sich auf den Verfassungsschutz, der vor 5.000 islamistischen Gefährdern im Lande warne. Schön, dass die »Isch hab Polizei«-AfD einen Geheimdienst im Rücken hat, wenn’s rutscht. (asc)