»Allein dass die Kurden da sind und aufbegehren, straft die Staatsdoktrin der Türkei Lügen, und deshalb sieht sie dies als Bedrohung für ihre Existenz.« (Songül Karabulut, Exekutivrat des Kurdistan-Nationalkongresses) Foto: Ralph Orlowski/Reuters

Warum rufen Sie für den heutigen Freitag zu einer Demonstration gegen den »schmutzigen Deal mit der Türkei« auf?

Der Anlass ist der Vertrag zwischen der EU und der Türkei, der landläufig Flüchtlingspakt genannt wird. Wir prangern die Zusammenarbeit mit dem Land unter der AKP an. Des weiteren wollen wir auf die unmenschliche Flüchtlingspolitik Europas und Deutschlands hinweisen. Unsere Forderung ist, dass dieser Deal mit sofortiger Wirkung gekündigt wird.

Welche Flüchtlingspolitik wünschen Sie sich statt dessen?

Generell halten wir wenig davon, Symptome zu bekämpfen. Es muss um die Ursachen gehen. Wir können die Flüchtlingsfrage nicht losgelöst von den Kriegen der Region sehen. Aber das passiert in der Politik kaum. Es fehlen die Ansätze, Kriege und Armut zu bekämpfen. Im Gegenteil. Wir beobachten immer mehr, dass der Westen direkt oder indirekt dazu beiträgt, Regime wie das in Ankara weiterhin an der Macht zu halten, auch die Bundesregierung mischt da mit. Zum Beispiel hat sie die Kantone der kurdischen Region Rojava in keiner Weise unterstützt, weder politisch noch humanitär. Statt dessen hat sie Waffen geliefert. Das sendet die falschen Signale. Es muss darum gehen, dass die Menschen erst gar nicht gezwungen werden, ihre Heimat zu verlassen.

Es geht also nicht nur um die Frage, wie die Türkei Flüchtlinge behandelt?

Man kann dies und die generelle Politik des Landes nicht unabhängig voneinander bewerten. Der Deal wurde mit der Türkei geschlossen, in dem Wissen, dass es dort Menschenrechtsverletzungen gibt. Das Land hat den Auftrag bekommen, Flüchtlinge daran zu hindern, nach Europa einzureisen, also die Grenze dichtzumachen. Damit wird aber eine Regierung hofiert, die dschihadistische Gruppen wie den IS unterstützt, um den Krieg in Syrien anzuheizen. Dadurch müssen Menschen ihr Land verlassen. Und man darf nicht vergessen, dass sie im eigenen Land gegen Kurden kämpft, mittlerweile seit einem Jahr. Auch dadurch werden Menschen gezwungen zu fliehen.

Der Friedensprozess mit den Kurden wurde von der Türkei am 24. Juli vergangenen Jahres aufgekündigt. Welche Folgen hat der Krieg?

Zwischen dem 24. Juli 2015 und dem 24. Juli 2016 waren insgesamt 1.552 Tote zu verzeichnen. Die Mehrheit sind natürlich Einsatzkräfte und PKK-Kämpfer, aber mindestens 320 Zivilisten, darunter 75 Kinder, wurden getötet. Seitdem herrscht im kurdischen Teil ein permanenter Ausnahmezustand, der nach dem Putschversuch auf das ganze Land ausgeweitet wurde.

Man muss in dem Zusammenhang auch die Rolle Öcalans beachten. Bereits seit April vergangenen Jahres wurden jegliche Besuche bei ihm im Gefängnis untersagt. Das war ein erstes Anzeichen, dass der Staat den Friedensprozess beenden würde. Niemand hat ihn seitdem gesehen, auch seine Familie nicht. Die Anwälte dürfen bereits seit 2011 nicht auf die Gefängnisinsel Imrali. Nach dem Putschversuch wurden hochrangige Militärs festgenommen, die auf Imrali verantwortlich waren. Das hat die Sorge der Kurden natürlich verstärkt. In Diyarbakir haben am Mittwoch Vertreter verschiedener kurdischer Organisationen gemeinsam angekündigt, ununterbrochen Aktionen durchzuführen, bis jemand Kontakt zu Öcalan haben kann. Darunter befinden sich Menschen, die in den Hungerstreik getreten sind.

Warum werden die Kurden generell von Erdogan und der türkischen Regierung als so bedrohlich wahrgenommen, dass sie im Kampf gegen sie sogar einen Krieg in einem direkten Nachbarland weiter anheizen?

Die Türkei hat eine Staatsdoktrin, die das Vorhandesein unterschiedlicher ethnischer Gruppen negiert: Alle, die in der Türkei leben, sind Türken, die Landessprache ist Türkisch, es gibt eine Flagge, unter der sich alle vereinen. Das Kräfteverhältnis ist aber mittlerweile ins Wanken geraten. Allein dass die Kurden da sind und aufbegehren, straft diese Staatsdoktrin Lügen, und deshalb sieht die Türkei dies als Bedrohung für ihre Existenz.