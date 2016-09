Nach der Präsidentenwahl in Gabun griffen Armee und Polizei das Gebäude der Opposition an Foto: Life Africa TV/Handout via Reuters

Nach der Wiederwahl von Gabuns Präsident Ali Bongo Ondimba ist es zu schweren Ausschreitungen gekommen. Bei einem Angriff der Streitkräfte auf die Parteizentrale der Opposition wurden in der Nacht zum Donnerstag mindestens zwei Menschen getötet und mehrere weitere verletzt, wie Oppositionsführer Jean Ping sagte. Ein Hubschrauber habe das Gebäude bombardiert, am Boden griffen Präsidentengarde und Polizei an, sagte Ping dem französischen Auslandsradiosender RFI. Zuvor hatten Sicherheitskräfte in der Hauptstadt demnach Tränengas und Wasserwerfer eingesetzt, um Proteste der Opposition, die das offizielle Wahlergebnis anzweifelt, im Keim zu ersticken.

Regierungssprecher Alain-Claude Bilie By Nze rechtfertigte das Vorgehen der Sicherheitskräfte. In der Oppositionszentrale hätten sich Bewaffnete verschanzt, die zuvor das Parlament angezündet hätten, sagte er gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Zudem würden sich dort »Hunderte Kriminelle und Ganoven« verstecken. »Das sind keine politischen Demonstranten, sondern Verbrecher«, so Bilie By Nze.

Verärgerte Anhänger der Opposition waren am Mittwoch abend in den Hof des Parlaments eingedrungen und hatten dort Feuer gelegt, wie RFI weiter berichtete. Auch das Wohnhaus des stellvertretenden Ministerpräsidenten Paul Biyoghe Mba sei angezündet worden. Zudem wurden Geschäfte verwüstet.

Die Unruhen begannen kurz nach der Verkündung des hauchdünnen Wahlsiegs des 57jährigen Bongo am Mittwoch. Nach offiziellen Angaben gewann er die Präsidentschaftswahl mit einem Vorsprung von nur einigen tausend Stimmen. Damit wird sich die seit 49 Jahren andauernde Herrschaft seiner Familie über das ölreiche westafrikanische Land ins sechste Jahrzehnt hinein verlängern.

Die Familie von Gabuns Präsidenten, Ali Bongo Ondimba, hält die Geschicke des Landes schon fast 50 Jahre in den Händen. Bongo darf nun weitere sieben Jahre regieren Foto: Gerauds Wilfried Obangome/Reuters

Der Wahlsieg sichert Bongo eine zweite siebenjährige Amtszeit. Er übernahm das Amt 2009 von seinem Vater Omar Bongo, der die ehemalige französische Kolonie von 1967 bis zu seinem Tod 2009 regiert hatte. Sein Herausforderer Ping (73) ist einer von dessen früheren Weggefährten. Er diente als Diplomat, Präsident der UN-Vollversammlung und Chef der Afrikanischen Union.

Bongo erklärte nach dem Wahlsieg, er wolle die »politische Vielfalt des Landes respektieren«. Die Opposition hingegen sprach angesichts der um einen Tag verzögerten Bekanntgabe der Ergebnisse von Wahlbetrug. Bongo gewann laut Wahlkommission 49,8 Prozent der Stimmen, der Oppositionskandidat Jean Ping kam auf 48,2 Prozent. Die EU-Wahlbeobachter und das US-Außenministerium forderten eine Bekanntgabe der Ergebnisse aller Wahllokale, um Transparenz und Vertrauen in das Ergebnis herzustellen.

Die Wahlbeteiligung hatte bei der Abstimmung vom Samstag der Wahlkommission zufolge bei rund 60 Prozent gelegen. Stimmberechtigt waren rund 630.000 der knapp zwei Millionen Einwohner.

Die frühere Kolonialmacht Frankreich forderte ein rasches Ende der Gewalt in dem westafrikanischen Staat. »Die Konfrontation muss so schnell wie möglich enden, und die Sicherheit der Menschen muss gewährleistet sein«, erklärte Außenminister Jean-Marc Ayrault am Donnerstag in Paris. Eine Anfechtung der Wahlen müsse »über juristische Wege« laufen. Notwendig sei ein »transparentes und unparteiisches Verfahren«. Auch die USA zeigten sich besorgt. »Wir fordern alle Sicherheitskräfte auf, sowohl zurückhaltend als auch mit Respekt für die Menschenrechte der Bürger von Gabun zu handeln«, erklärte das Außenministerium in Washington.(AFP/dpa/jW)