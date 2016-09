Regelmäßige Überstunden und ungünstige Arbeitszeiten machen die Ausbildung zum Koch für viele unattraktiv Foto: Jens Büttner/dpa

Die Mehrheit der Azubis ist mit ihrer Ausbildung zufrieden – zumindest vordergründig. Das geht aus dem Ausbildungsreport 2016 hervor, den der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) am Donnerstag in Berlin vorgestellt hat. Demnach sind 71,7 Prozent mit ihrer Lehre »zufrieden«. Zwischen den verschiedenen Berufen bestünden aber große Unterschiede in der Ausbildungsqualität. Generell würde aber die psychische Belastung der jungen Leute zunehmen. Grundlage der Studie ist eine Befragung von mehr als 13.000 Auszubildenden zwischen September 2015 und April 2016.

Die hohe Zufriedenheit dürfe »nicht über die bestehenden Probleme hinwegtäuschen, die schon seit Jahren bekannt sind«, sagte Florian Haggenmiller, Bundesjugendsekretär des DGB. So müsse mehr als jeder dritte Azubi Überstunden absolvieren, obwohl die in der Ausbildung nicht vorgesehen seien. Im Schnitt seien es 4,3 Stunden Extraarbeit pro Woche, die von den Jugendlichen geleistet würden. Bei Minderjährigen sehe es ähnlich aus, so Haggenmiller. Etwa jeder zehnte von ihnen reiße die gesetzlich vorgesehene Höchstarbeitsgrenze von 40 Stunden in der Woche.

Besonders auffällig seien die starken Qualitätsunterschiede bei der Ausbildung, die sich zwischen verschiedenen Branchen zeigten. Für die Studie wurden insgesamt 25 Ausbildungsberufe untersucht, sie werden in der Erhebung in drei Kategorien eingeordnet. Zu jenen Berufen mit den »besten Bewertungen« zählen demnach etwa Mechatroniker oder Bankkaufleute. Im mittleren Bereich liegen beispielsweise Friseurinnen oder Einzelhandelskauffrauen. Das Schlusslicht bilden fünf Berufe: Zahnmedizinische Fachangestellte, Köche, Maler, Hotelfachkräfte und Fachverkäuferinnen im Lebensmittelhandwerk.

Azubis in den letztgenannten Ausbildungen seien etwa »häufig langen und ungünstigen Arbeitszeiten sowie häufigen Überstunden ausgesetzt«, sagte Haggenmiller. So gaben mehr als die Hälfte der angehenden Köche an, regelmäßig Überstunden leisten zu müssen. In der Erhebung findet sich auch folgende Aussage: »Es ist erschreckend festzustellen, dass es tatsächlich Auszubildende gibt, die regelmäßig mehr als 20 Überstunden pro Woche leisten (ein Prozent).« Beklagt würden auch fachlich ungenügende Anleitungen, nicht selten gebe es etwa keinen betrieblichen Ausbildungsplan. »Es ist nicht verwunderlich, dass gerade jene Branchen ihre Ausbildungsstellen nicht besetzen können, die sich am unteren Ende des Rankings befinden«, so der Bundesjugendsekretär.

Zur Situation junger Menschen, die auf der Suche nach einer Lehrstelle sind, äußerte sich Elke Hannack, stellvertretende DGB-Vorsitzende. Im vergangenen Jahr seien 522.000 Ausbildungsverträge abgeschlossen worden. Die Zahl befinde sich auf einem »alarmierend niedrigen Niveau«, so Hannack. Nur noch jeder fünfte Betrieb in der BRD bilde noch aus. Auch deshalb blieben viele Jugendliche auf der Strecke. 282.000 bei der Bundesagentur für Arbeit gemeldete Bewerber um einen Ausbildungsplatz seien 2015 leer ausgegangen. Selbstgesetzte Ziele der Unternehmer, deutlich mehr Stellen zu schaffen, seien bisher stets unterschritten worden. Dennoch bestehe die »groteske Situation«, dass 41.000 Ausbildungsplätze unbesetzt blieben.

Hinzu kommt: »Die meisten Unternehmen betreiben weiterhin eine Bestenauslese«, sagte Hannack. Jugendliche mit einem Hauptschulabschluss werden bei der Suche nach einer Stelle häufig ausgeschlossen, nur zwei Drittel von ihnen hätten einen Lehrstelle gefunden.

Der diesjährige Bericht widmet sich besonders »psychischen Belastungen in der Ausbildung«. Der Druck auf die jungen Beschäftigten nehme zu, so Florian Haggenmiller zu den Ergebnissen der Auswertung. Die Hälfte der Azubis fühle sich durch die Arbeitsanforderungen oder schlechte Arbeitsbedingungen stark bis sehr stark belastet. Gerade ein hoher Leistungsdruck und das Gefühl, ständig erreichbar sein zu müssen, würden dazu beitragen. Folge der starken Belastung seien gesundheitliche Schwierigkeiten. Das halte die Azubis aber »nicht davon ab, krank zur Arbeit zu gehen«, kritisierte der Bundesjugendsekretär die anscheinend gängige Praxis. Etwa 60 Prozent der Befragten hätten sich derart geäußert

Um dem entgegenzuwirken, fordert der DGB mehrere Änderungen am Berufsbildungsgesetz. Notwendig sei eine Regelung, die »keine Beschäftigung über die wöchentlich vereinbarte Arbeitszeit« zulasse. Auch die Ausbildung der Ausbilder müsse überarbeitet werden, um eine höhere Qualität der Lehre zu erreichen.