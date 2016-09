Waffenruhe im Donbass

Im Konflikt in der Ostukraine schweigen derzeit die Waffen Foto: Gleb Garanich/Reuters

Zum Schuljahresbeginn haben die Konfliktparteien in der Ostukraine einen neuen Anlauf für eine umfassende Waffenruhe genommen. »An der Front wird nicht geschossen«, sagte der ukrainische Präsident Petro Poroschenko nach Angaben der Agentur Unian am Donnerstag vor Studenten in Kiew. Das Präsidialamt bestätigte am Nachmittag, die Feuerpause halte weiter.

Die ersten zwölf Stunden des Tages sei die Feuerpause eingehalten worden. Verteidigungsminister Stepan Poltorak äußerte sich »freudig überrascht« über die Waffenruhe. Auch nach Darstellung der Aufständischen in Donezk kehrte an der Front zunächst Ruhe ein. Nur im Gebiet Lugansk habe es vereinzelte Angriffe der Regierungstruppen gegeben. Die Führung in Kiew teilte nach einer Videokonferenz der Ukraine-Kontaktgruppe mit, beide Seiten hätten sich auf eine länger anhaltende Waffenruhe geeinigt. Noch am Vortag war nach Angaben der Armee ein Soldat getötet worden.

Eine ähnliche Initiative zum Schulanfang am 1. September hatte im vergangenen Jahr zu mehreren Tagen Kampfpause in dem blutigen Konflikt geführt. Eigentlich sollen die Waffen jedoch schon seit dem Minsker Abkommen von Februar 2015 schweigen. Doch die vereinbarte Feuerpause blieb brüchig. Zahlreiche Punkte des Friedensplans sind noch nicht umgesetzt.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow schloss eine Anpassung des Friedensplans nicht aus. In einer Rede an einer Moskauer Universität sagte er, einige Punkte ließen sich ändern. »Doch das muss im direkten Dialog mit den Vertretern der Volksrepubliken geschehen«, forderte er. Poroschenko lehnt allerdings Gespräche mit ihnen ab. Zugleich dringt er auf Verhandlungen mit Kremlchef Wladimir Putin, Kanzlerin Angela Merkel und dem französischen Präsidenten François Hollande. Putin hatte dies zuletzt abgelehnt.

Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) rief die ukrainischen Regierungstruppen und die Separatisten zur Einhaltung der Feuerpause auf. »Die Befolgung (der Waffenruhe) kann zu einer Stabilisierung und Normalisierung führen, die die Menschen im Donbass und besonders die Kinder so dringend brauchen«, sagte der Chef der OSZE-Mission in Kiew, Ertugrul Apakan. (dpa/jW)