Verteidigungsministerium und Bundesagentur für Arbeit wollen Kriegsflüchtlinge durch die Bundeswehr ausbilden lassen. »Wir fangen hier mit 50 syrischen Flüchtlingen an«, sagte Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen am Donnerstag in Ingoldstadt. Die Kurse haben am Montag begonnen und finden an sechs Standorten in Bayern, Niedersachsen und Berlin statt. Eigentlich sollten bis zu 120 Flüchtlinge teilnehmen, es fanden sich jedoch nicht genügend »geeignete Interessenten«, so Arbeitsagenturchef Frank-Jürgen Weise. (dpa/jW)