»Am Ende kommt CDU-Politik dabei raus«

»Motto der Grünen: Was stört mich mein Geschwätz von gestern, wenn ich erst mal in der Regierung angekommen bin.« – Ulrich Wilken, rechtspolitischer Sprecher der Fraktion Die Linke im Hessischen Landtag Foto: Britta Pedersen/dpa-Bildfunk

Die Fraktion Die Linke im hessischen Landtag kritisiert, dass ausgerechnet die Landesregierung aus CDU und Grünen weiterhin auf repressiven Umgang in der Drogenpolitik setzt, statt die Legalisierung von Cannabis voranzutreiben – wie es von den Grünen angesichts ihrer Wahlversprechen zu erwarten gewesen wäre. Was wurde im Rechtsausschuss des Landtags am Mittwoch diskutiert und beschlossen?

Um den Regierungsfraktionen einen Kompromiss abzuringen, der eine weitere Liberalisierung zumindest als Option nicht vollständig ausschließt, ist dieses Thema monatelang immer wieder verschoben worden. Am Mittwoch haben nun die CDU, genauso wie die Grünen erklärt, dass es eine solche Option mit ihnen nicht gibt. Damit verlassen die Grünen in der hessischen Regierungskoalition fortschrittliche Positionen in der Drogenpolitik, die sie in ihrem Wahlprogramm propagiert hatten. Motto: Was stört mich mein Geschwätz von gestern, wenn ich erst mal in der Regierung angekommen bin.

Welche Folgen hat deren Politik aus Ihrer Sicht?

Mit den derzeit bestehenden repressiven Regelungen in Bezug auf Cannabis ist Suchtprävention unmöglich. Die Kriminalisierung gefährdet und schädigt Konsumenten, denn auf dem Schwarzmarkt gibt es weder Qualitätskontrollen des Stoffs, noch einen Verbraucherschutz. Hinzu kommt: Wer Cannabis etwa im Handschuhfach mitnimmt, und durch die Republik reist, ist zu Recht verunsichert. Wieviel Gramm Eigenbedarf erlaubt ist, ist in jedem Bundesland anders geregelt.

Die Konsequenzen der bisherigen Drogenpolitik sind gefährlicher als die Drogen selbst. All dies ist in einer umfangreichen Expertenanhörung im Landtag deutlich geworden: Selbst die Mehrheit der Strafrechtler sowie die Gewerkschaft der Polizei fordern Entkriminalisierung beim Konsum. Jeder weiß: Der strafrechtlich geprägte Umgang mit Cannabiskonsum ist gescheitert. Er führt aktuell nur zur Frustration bei Beamtinnen und Beamten, weil sie genau wissen, dass ihre Anzeigenaufnahme für den Papierkorb gefertigt wird. Ergo muss der Gesetzgeber das Recht der veränderten gesellschaftlichen Situation anpassen und Rechtssicherheit für die Konsumentinnen und Konsumenten herstellen. Den Grünen ist all dies bekannt, sie ziehen aber keine Schlüsse daraus.

In weiteren Politikfeldern geht es ähnlich zu. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann hatte dort die Wahlen gewonnen, weil er gegen den Bau des Stuttgarter Tiefbahnhofs war: S21 wird gebaut. Grünes Anliegen ist Flüchtlingsschutz; Kretschmann stimmt im Bundesrat dagegen.

In Hessen ist das Einknicken der Grünen in allen Politikfeldern offenkundig. Trotz aller Proteste gegen den Lärm und die Umweltzerstörung treiben sie den weiteren Ausbau des Frankfurter Flughafens voran. Den grünen Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir ficht das nicht an. Die Grünen verteidigen inzwischen gar Skandale der CDU-Vorgängerregierungen – zum Beispiel die Abschaltung des Kernkraftwerks Biblis. Diese geschah formal rechtswidrig, was den Steuerzahler nun viel Geld kosten wird. Zunehmend reibe ich mir verwundert die Augen, weil man nicht mehr weiß, ob gerade ein Grüner oder ein CDUler redet.

Kommenden Sonntag sind Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern, am darauffolgenden Kommunalwahlen in Niedersachsen, eine Woche später werden die Vertreter des Abgeordnetenhauses in Berlin neu gewählt. Auf was müssen sich Menschen, die typischerweise ihr Kreuz bei den Grünen machen, weil sie auf eine soziale und ökologische Umwelt setzen, dort möglicherweise gefasst machen?

Wer grün wählt, darf sich nicht wundern, wenn CDU-Politik rauskommt!

Ist unter diesen Umstände eine Koalition aus SPD, den Grünen und der Partei Die Linke überhaupt noch eine Option?

Wir brauchen einen Aufbruch in dieser Gesellschaft und müssen einen grundlegenden Politikwechsel vorbereiten. Nur dann ändern sich Positionen der politischen und parlamentarischen Vertretung. Im Moment ist festzustellen: Außerparlamentarisches Engagement für einen solchen grundlegenden Aufbruch aus SPD und Grünen ist so gut wie nicht existent.