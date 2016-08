Die Einführung des Mindestlohns hat die Kinderarmut in der Bundesrepublik offenbar nicht spürbar vermindert. Die Zahl der Minderjährigen in sogenannten Aufstockerfamilien ist zwölf Monate nach Einführung der Lohnuntergrenzen praktisch konstant geblieben. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Grünen-Fraktion hervor, über die die Frankfurter Rundschau am Mittwoch berichtete.

»Aufstockerfamilien« sind Haushalte mit mindestens einem Erwerbstätigen, der zusätzlich zu seinem geringen Gehalt noch Hartz-IV-Leistungen beantragen muss. Bei Einführung des Mindestlohns im Januar 2015 lebten dem Bericht zufolge 861.022 Kinder unter 18 Jahren in solchen Haushalten. Ein Jahr später seien es 861.539 gewesen. Auch der Anteil dieser Kinder an der Gesamtheit ihrer Altersgenossen, die auf Arbeitslosengeld II angewiesen waren, bleib bei 45 Prozent konstant. Insgesamt lebten in der BRD demnach rund 1,9 Millionen Kinder in Hartz-IV-Haushalten.

Die Grünen werteten die Zahlen als Beleg, dass der Mindestlohn als sozialpolitische Maßnahme zur Armutsvermeidung nicht ausreiche. »Es ist ein Skandal, wenn fast 900.000 Kinder, obwohl ihre Eltern arbeiten, von Hartz-IV-Leistungen abhängig und damit massiv von Armut bedroht sind«, sagte Wolfgang Strengmann-Kuhn, der sozialpolitische Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion, der Frankfurter Rundschau. Dieser Zustand sei inakzeptabel.

»Der Mindestlohn geht an den Familien vorbei«, so der Abgeordnete. Um die wirklich Bedürftigen zu erreichen, müssten Erwerbstätige über einen Steuerzuschuss ein Garantieeinkommen erhalten, forderte Strengmann-Kuhn. Außerdem müsse eine Kindergrundsicherung eingeführt werden.

Zu vermuten steht allerdings, dass die Höhe des Mindestlohns schlicht zu tief angesetzt ist, um vor Armut zu schützen. Mit der Einführung des Mindestlohns wurde 2015 eine untere Grenze von lediglich 8,50 Euro pro Stunde festgesetzt. Sie gilt noch immer. Erst im kommenden Jahr soll der Betrag geringfügig steigen auf dann 8,84 Euro pro Stunde. (AFP/jW)