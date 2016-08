Konsequentes Positionsspiel: Pep Guardiola Foto: Carl Recine Livepic/Reuters

In keiner der anderen großen europäischen Ligen haben die Trainer soviel Macht wie in der englischen Premier League. Die neue Saison steht daher laut dem Magazin Four Four Two im Zeichen der »Super gaffers«. Neue Coaches wie Pep Guardiola oder José Mourinho haben ihre Vereine schon fest in der Hand, während Arsène Wenger bei Arsenal mittlerweile seit 20 Jahren das Sagen hat. Ihre Vorstellungen von gutem und erfolgreichem Fußball sind dabei sehr unterschiedlich.

Liverpools Jürgen Klopp hat wie in seiner Zeit bei Borussia Dortmund auch beim englischen Traditionsverein das Gegenpressing und Umschaltspiel zu obersten Maxime erklärt. Bei Ballbesitz des Gegners pressen bereits die Stürmer auf dessen Aufbauspieler und versuchen so, das Spielgerät früh zu erobern und dann in rasendem Tempo umzuschalten. Auch bei Ballverlust setzt die Mannschaft sofort nach, um ihn gleich zurückzuerobern und den Gegner dann schnell zu überrumpeln. Liverpool verfügt im Angriff etwa mit Sadio Mané oder Roberto Firmino zwar über die richtigen Spieler für das Umschaltspiel, im Mittelfeld fehlt gegen tiefstehende Gegner aber ein Stratege und Ballverteiler. Jordan Henderson, der diese Position eigentlich einnehmen soll, scheint dafür ungeeignet. Liverpool ist weiterhin zu instabil. Die Bilanz zum Saisonstart fällt daher mit vier Punkten aus drei Spielen durchwachsen aus.

Der neue starke Mann bei Manchester United, der Portugiese José Mourinho, gilt nicht als großer taktischer Innovator. Der »Special one« vertraut auf biederen Ergebnisfußball, der vor allem defensiv ausgerichtet, aber in den besten Phasen so effizient organisiert ist, dass selbst die versiertesten Trainer große Probleme haben, gegen ihn anzukommen. Das Angriffsspiel ist dabei recht simpel arrangiert: Im Mittelfeld agiert ein dynamischer und passsicherer Spieler (z. B. Frank Lampard bei Chelsea, jetzt Paul Pogba oder Wayne Rooney), der schnell auf Angriff umschaltet. Im letzten Drittel lauert meist ein körperlich starker Mittelstürmer (ehemals Didier Drogba, jetzt Zlatan Ibrahimovic), der die Zuspiele behauptet und auf die schnell nachrückenden Mittelfeldspieler ablegt. Seit Jahren ist Mourinhos Arbeitsweise sehr umstritten, was bei vielen United-Anhängern die Befürchtung nährt, ihr Klub könne durch dessen oft flegelhaftes Verhalten ernsthaft Schaden nehmen. Erfolg hatte er jedoch bei all seinen bisherigen Stationen, zumindest für eine gewisse Zeit. Bei den Red Devils scheint sich dies zunächst fortzusetzen, konnte sein Team bisher doch alle drei Spiele gewinnen – wenn auch entsprechend glanzlos.

Pep Guardiola vom Lokalrivalen Manchester City ist im Vergleich zu seinem Erzrivalen Mourinho ein echter Taktikgelehrter und ein Verfechter des »Juego bonito«, des schönen Spiels. Guardiola überlässt nichts dem Zufall. Vielmehr versucht er, diesen durch konsequentes Positionsspiel und detailversessen einstudierte Spielzüge so weit wie möglich aus dem Spiel zu verbannen. Der stolze Katalane kann sehr dogmatisch sein, wenn es um die Grundprinzipien seiner Spielphilosophie geht. Diese setzt er ohne Rücksicht auf Sentimentalitäten um. Bei City verbannte er gleich zu Anfang Torhüter und Klublegende Joe Hart auf die Bank, der nicht seiner Auffassung eines modernen, mitspielenden Torhüters entspricht. Ersetzt wurde er durch Claudio Bravo vom FC Barcelona. Besonderen Wert legt Guardiola auf das Mittelfeld sowie den Spielaufbau durch pass- und ballsichere Innenverteidiger. Außerdem lässt er die Außenverteidiger oft sehr hoch oder zentral stehen und probiert Spieler gerne ihren Fähigkeiten entsprechend auf verschiedenen Positionen aus, siehe Philipp Lahm. So spielt z. B. Flügelspieler David Silva vermehrt auf der acht und Sechser Fernandinho als Innenverteidiger. Einige Zeit und Transfers wird es wohl noch brauchen, bis City als echtes Pep-Team durchgeht. Der Start verlief jedenfalls mit drei Siegen nach Plan.

Auch Antonio Conte, der ehemalige italienische Nationaltrainer und neue Coach des FC Chelsea, ist ein ausgewiesener Taktiker (als Italiener hat er dahingehend natürlich einen Ruf zu verlieren). Wie bei der Europameisterschaft gesehen, ist ein Conte-Team mit einem klaren Plan ausgestattet. Defensiv gab es wenige Teams, die ähnlich klug gegen den Ball arbeiteten, wie seine Azzuri. Auch bei Chelsea war in der Vorbereitung und in den ersten Saisonspielen die Handschrift von Conte erkennbar. Allen Catenaccio-Klischees zum Trotz zeigte Chelsea auch in der Offensive bisher vielversprechende Ansätze. Das Spiel nach vorne wirkt deutlich strukturierter als noch in der letzten Saison unter Mourinho. Wie sein Vorgänger forciert Conte das Flügelspiel, was bei Akteuren der Klasse von Eden Hazard, der an seine EM-Form nahtlos anzuknüpfen scheint, oder dem Brasilianer Willian nicht überrascht. Ein wenig Sorge bereitet zwar noch die Chancenverwertung, jedoch ist Chelsea auf einem guten Weg. Drei Siege in drei Spielen sprechen jedenfalls dafür.

Der Franzose Arsene Wenger nimmt durch seine mittlerweile 20jährige Tätigkeit beim FC Arsenal unter den genannten Trainern einen Sonderstatus ein. Wie seine Kollegen verfolgt auch Wenger eine klare Strategie, die den Stil des »One touch football« prägte. Einst boten die Londoner den schnellsten Fußball auf der Insel und fungierten als Sinnbild für das moderne Spiel. Mittlerweile wurden Wenger und Arsenal aber mehr und mehr von der Konkurrenz abgehängt. Hieß es vor einigen Jahren noch »Arsene knows«, schallte es beim mehr als durchwachsenen Saisonauftakt des öfteren »You don’t know what you’re doing« durchs Emirates Stadion. Die meisten Fans halten ihm vor allem seine Zurückhaltung bei teuren Transfers vor. Mit den erst kürzlich verpflichteten Lucas Perez und Shkodran Mustafi könnte er zumindest in diesem Punkt Abhilfe geschaffen haben.