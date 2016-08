Nachschlag: Thriller mit Ballett

Foto: ZDF/ IWC Media

Na gut, es gibt keine Leiche. Aber ansonsten ist die spielfilmreif gemachte Doku »Rudolf Nurejew – Der Sprung in die Freiheit« so spannend wie ein Krimi. Und: Der berühmteste Ballerino aller Zeiten wird gespielt und getanzt von einem der ausdrucksstärksten heutigen Bolschoi-Stars, dem sinnlichen Artjom Owtscharenko. Es geht um den Stress, den Nurejew in der Sowjetunion hatte. Szenen aus dem Ballettsaal des damaligen Leningrader Kirow-Theaters zeigen die Konflikte des Supertalentierten mit Ballettchef Konstantin Sergejew. »Rudik« provozierte die Obrigkeiten – und Bescheidenheit war seine Sache nicht. Auf seiner ersten Tournee entschied sich der 23jährige, in Paris zu bleiben. Auf dem Flughafen Le Bourget spielten sich damals im Juni 1961, wenige Wochen vor dem Bau der Berliner Mauer, dramatische Szenen ab. Regisseur Richard Curson Smith und Drehbuchautor Alexander Schwarz leisteten hier gute Arbeit, um Elemente aus dem Showbiz mit James-Bond-Flair zu verbinden. Ballett mal ganz kriminell. (gis)