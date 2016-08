Friedliche Ferienwochen

Zu jW vom 17. und 24. August: »Drei Kartons mit Geschichte«/»Kinderfreizeit vor Gericht«

(…) Auch ich fuhr als Kind während meiner Sommerferien in Betriebsferienlager und verbrachte erlebnisreiche Ferienwochen, mehrfach auch mit westdeutschen Kindern. Im Sommer des Jahres 1959 waren wir in einer neuerbauten Berufsschule in der Kreisstadt Marienberg im Erzgebirge untergebracht. Mit uns war eine Kindergruppe aus Wuppertal angereist. Bis heute kann ich mich sehr gut an ein Mädchen erinnern, das mir in einem Gespräch, den Tränen nahe, mitteilte, dass sein Vati im Gefängnis eingesperrt sei. Natürlich wollte ich den Grund erfahren: Er war Kommunist. Als damals Vierzehnjährigem waren mir die politischen Verfolgungen in Westdeutschland nicht unbekannt geblieben. Aber diese authentische Schilderung war so ergreifend, dass ich sie bis heute in Erinnerung behalten habe. (…) Ich kann aus eigenem Erleben nur bestätigen: Wir Kinder aus der DDR und die Ferienkinder aus Wuppertal, Bremen und Lübeck, die ich über mehrere Jahre hinweg bei dieser Aktion kennenlernte, verstanden uns gut und verlebten immer drei schöne und friedliche Ferienwochen im Sozialstaat DDR.

Rainer Döhrer, Barchfeld/Werra

Idealistischer Denker

Zu jW vom 25. August: »Gefährliche Halbbildung«

Indem Herbert Schui schreibt, der betriebswirtschaftliche Begriff »Humankapital« degradiere die Arbeitskräfte in den Betrieben »zu einer nur noch ökonomischen Größe«, erweist er sich als idealistischer Denker. Die Arbeitskräfte werden nicht durch den Begriff »Humankapital«, sondern durch die gesellschaftlichen Verhältnisse im Marktwirtschaftssystem zum Produktionsmittel verdinglicht. Infolgedessen operieren materialistische Denker im Anschluss an Karl Marx mit dem Begriff »variables Kapital«, um zu zeigen, dass lohnabhängige Frauen und Männer in der marktwirtschaftlichen Warenproduktion als mehrwerterzeugende Ware instrumentalisiert werden, damit aus investiertem Unternehmergeld mehr Geld wird. Mithin ist der Begriff »Humankapital« kein »Unwort«, sondern ein korrekter Begriff, der einen üblen gesellschaftlichen Sachverhalt widerspiegelt.

H. P. Jacobitz, per E-Mail

Reale Atomkriegsgefahr

Zu jW vom 26. August: »Ein Kriegsszenario«

Als ich von der »Konzeption Zivile Verteidigung« erfuhr, die der Bundesinnenminister vorgestellt hat, wurde ich unwillkürlich an die Anweisungen der bundesdeutschen Regierung aus den 50er Jahren erinnert: Bei Atomgefahr solle man sich unter einen Tisch bzw. unter eine Schulbank ducken, Fenster und Türen schließen und – natürlich bei vorsorglicher »Bevorratung« von Lebensmitteln – die Wohnung nicht verlassen. Diese Vorschriften kamen mir schon damals illusionär vor, und auch heute wären sie bei einem Krieg (diesmal wohl wirklich einem atomaren) völlig sinnlos. Ausdrücklich wird in dem Konzept erwähnt, dass nicht nur an alltägliche Terrorgefahr gedacht ist, sondern tatsächlich an Krieg. Wo bleibt da der Aufschrei in der Bevölkerung? Wo bleibt ein Signal der Friedensbewegung? (…) Der Kalte Krieg ist schon seit langem wieder aufgewärmt und kann jederzeit zu einem heißen werden. Da Deutschland im Rahmen der NATO an fast allen Konflikten im europäischen und außereuropäischen Raum beteiligt ist, ist das Gefahrenpotential tatsächlich hoch. (…) Ulla Jelpke sieht in ihrem Artikel das Konzept des Innenministers als »Panikmache« und »Bärendienst am Katastrophenschutz«. Ich sehe dahinter eine drohende, reale Kriegsgefahr. (…)

Eva Ruppert, Bad Homburg v. d. Höhe

Wohlwollen über Völkerrechtsbruch

Zu jW vom 30. August: »Befreier unter Beschuss«

Keine Dringlichkeitssitzung des Weltsicherheitsrates oder des obersten NATO-Gremiums, obwohl die Türkei einen souveränen Staat überfällt. Das mit deutschen »Leopard-Panzern« und dem Wohlwollen der Bundesregierung. Die USA lassen ihre verbündeten Kurden in Nordsyrien im Stich und fordern deren Rückzug hinter den Euphrat. Elf Millionen Syrer sind auf der Flucht. Alles, um den Staat Syrien zu vernichten. Der Grund sind die reichen Erdgas- und Erdölvorräte in der Re­gion, das Land wehrte sich gegen eine Pipeline über sein Territorium in Richtung Europa. Die richtete sich gegen Russland, mit dem Syrien seit fast 100 Jahren verbündet ist.

Wilfried Schubert, Güstrow

Revisionismus vom Feinsten

Zu jW vom 30. August: »Gestörte Beziehung«

Fischbach bezieht sich zwar auf Marx (…). Allerdings gibt er kategorische Bestimmungen von Marx (…) falsch wieder oder verwendet sie (…) so unverständig, dass (…) eine falsche Analyse gegenwärtiger ökonomischer und sozioökonomischer Prozesse die Folge ist. (…) Insbesondere schreibt Fischbach dem Begriff »Kapital« wieder in reinem bürgerlichen Manierismus Geldfunktion zu, während Marx das Herrschaftsverhältnis vermittels des Privateigentums klar herausarbeitet (…). Was übrigbleibt, sind wieder krampfhafte Versuche, den Kapitalismus humaner, »besser« zu organisieren – also Revisionismus vom Feinsten (…). Fischbach (…) erkennt nicht die gesetzmäßige und Alleinschuld an ökologischem Desaster und Ressourcenvernichtung: kapitalistische Produktionsverhältnisse und notwendigerweise auch sozialistische Produktionsweisen, solange Kapitalismus und Sozialismus sich gegenüberstehen. Er erkennt nicht, dass ebenso sämtliche sozialen Erscheinungen bis zu ganz alltäglichen Auffassungen (»Schönheit«, »Bedürfnisse«) verformt sind durch jahrhundertelange Ausbeutungsverhältnisse. Kapitalismus gebiert ökonomische und in deren Folge ökologische Krisen.

Manfred Ebel, per E-Mail