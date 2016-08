Demokratiemaschinen

By random: Athener Jury-Auswahlsystem Foto: haron Mollerus/CC BY 2.0/www.flickr.com/photos/38315261@N00/3358550235

Steht die Demokratie dem Fortschritt im Weg? Viele Ingenieure, Softwareentwickler und Unternehmer aus dem Silicon Valley sind dieser Auffassung. Sie glauben, dass der Schlüssel zur Lösung aller drängenden Weltprobleme in der Programmierung immer besserer Algorithmen liegt.

Der Risikokapitalgeber und Milliardär Peter Thiel meint, dass nur marktbeherrschende Konzerne in der Größenordnung von Google in der Lage seien, die für das Überleben der Menschheit notwendigen Innovationen hervorzubringen. Demokratie erscheint in dieser Perspektive als eine Fortschrittsbremse.

Dabei zeigt ein Blick in die Geschichte, dass die Idee demokratischer Gleichheit selbst zu erstaunlichen Erfindungen zu inspirieren vermag. Fast zweihundert Jahre lang, vom späten 6. bis zum Ausgang des 4. Jahrhunderts v. u. Z. wurde in Athen und einigen weiteren griechischen Stadtstaaten ein bemerkenswertes Ausmaß direkter Demokratie praktiziert. Die meisten politischen Ämter wurden nicht durch Wahlen vergeben, sondern unter den rund 20.000 Bürgern Athens ausgelost.

Da jedes Jahr 7.000 Ämter im Rat, den Gerichten und den Beamtenkollegien auf diese Weise besetzt wurden, beschleunigten die Athener das Verfahren durch ausgefeilte Losmaschinen. Die zunächst wohl hölzernen, später aus Marmor gebauten Apparate hatten in etwa die Größe einer ausgewachsenen Person. Sie verfügten über mehrere Reihen von Schlitzen. »Jeder Bürger, der an einem Gerichtstag für ein Amt als Geschworenenrichter kandidierte, brachte ein für den Gebrauch der Losmaschine individuelles Bronzetäfelchen im Format von zirka elf Zentimeter Länge, zwei Zentimeter Breite und zwei Millimeter Dicke von zu Hause mit. Das Täfelchen fungierte als eine Art maschinenkompatibler Ausweis«, erläutert der Politikwissenschaftler Hubertus Buchstein in seiner Studie »Demokratie und Lotterie. Das Los als politisches Entscheidungsinstrument von der Antike bis zur EU«.

Die Funktionsweise der Apparaturen ist zu kompliziert, als dass sie an dieser Stelle dargestellt werden könnte. Bis zu 20 Maschinen gleichzeitig sind zum Einsatz gekommen. »Dadurch wurde es möglich, innerhalb weniger Minuten bis zu 6.000 Richter auf die anstehenden Prozesse zu verteilen – ein immenser zeitlicher Gewinn gegenüber den alten Lostechniken und gegenüber allen anderen Verfahren, wie dem der Kooptation oder Einzelwahl«, so Buchstein. Am zeitaufwendigsten sei die Rückgabe der Bronzetäfelchen an ihre Besitzer gewesen.

Das antike politische Lotteriewesen zeigt, dass Form und Inhalt technischer Neuerungen nicht losgelöst von der Gesellschaftsform betrachtet werden können, in der sie entstehen. Den Polis-Bürgern ist »die Ausschaltung der persönlichen Autorität« wichtiger gewesen, »als die Möglichkeit, ihnen erwünschte Personen zu wählen und unerwünschte abzulehnen oder abzuwählen«, schreibt der Althistoriker Jochen Bleicken in seinem Buch »Die athenische Demokratie«. Bei der Losung der rasch rotierenden Posten sei es immer darum gegangen, »persönliche Autorität aufzuheben bzw. ihre Entstehen im vorhinein zu verhindern«. Den Machtambitionen reicher Familien wurde auf diese Weise ein Riegel vorgeschoben.

Als Bremse des technischen Fortschritts wirkten in Athen nicht die demokratischen Verfahren, sondern das Patriarchat und die Institution der Sklaverei. Nur ein kleiner Teil der Bevölkerung besaß das Bürgerrecht. Da die schwere körperliche Arbeit überwiegend von unfreien Frauen und Männern erledigt wurde, fehlte der Anreiz für technische Innovationen im ökonomischen Bereich.