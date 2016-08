Tobias Pflüger: Bundesregierung im Aufrüstungstaumel

Der stellvertretende Vorsitzende der Partei Die Linke, Tobias Pflüger, erklärte am Mittwoch auf der Internetseite der Partei zum heutigen Weltfriedenstag/Anti­kriegstag:

Am 1. September ist Antikriegstag. 71 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges befindet sich die Bundesregierung in einem Aufrüstungstaumel. Für Die Linke ist »Nie wieder Krieg« historische und aktuelle Verpflichtung, Krieg als Mittel der Politik muss ausgeschlossen werden. Bundeskanzlerin Angela Merkel und Außenminister Steinmeier dürfen nicht länger zum Einmarsch der türkischen Armee in Nordsyrien schweigen. Die unheilige Allianz zwischen der Bundesverteidigungsministerin und dem Bundesinnenminister, um Bundeswehreinsätze im Innern künftig durchzusetzen, ohne dafür das Grundgesetz zu ändern, ist eine historische Zäsur in der Geschichte der Bundesrepublik. Die Pläne des Bundesverteidigungsministeriums, die deutsche Armee mil­liardenschwer aufzurüsten, sind größenwahnsinnig und im wahrsten Sinne des Wortes lebensgefährlich. (…) Die Linke fordert von der Bundesregierung ein Ende der militärischen, polizeilichen und geheimdienstlichen Zusammenarbeit mit der Türkei. (…)

Die Gewerkschaft ver.di warnte am Mittwoch in einer Pressemitteilung vor Dumpinglöhnen im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) und forderte eine Gesetzesänderung. Am heutigen 1. September veranstaltet sie in Hannover dazu eine Betriebsratskonferenz:

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) befürchtet die Zunahme von Dumpinglöhnen im öffentlichen Personennahverkehr durch eine Regelung im deutschen Recht, mit der europäische Vergaberichtlinien unterlaufen werden können. Leidtragende sind die Beschäftigten und die Kunden.

»Immer mehr Unternehmen stellen ›eigenwirtschaftliche‹ Anträge auf öffentliche Nahverkehrsleistungen und nutzen so eine Möglichkeit, das europäische Vergaberecht und damit alle Regelungen zum Arbeitnehmerschutz zu umgehen. Die Beschäftigten werden mit Dumpinglöhnen abgespeist, und die Kommunen müssen um Qualität und Sicherheit für die Kunden bangen«, betont ver.di-Bundesvorstandsmitglied Christine Behle. »Kommunale, aber auch private tarifgebundene Verkehrsunternehmen können bei solchen Angeboten nicht mithalten«, betont Behle. Die antragstellenden Unternehmen würden deutlich niedrigere Löhne zahlen, die eine Differenz von bis zu 600 Euro brutto im Monat bedeuten. Zudem würden Sub­unternehmen eingesetzt, Beschäftigte nicht übernommen.

Hintergrund ist, dass eine Kommune durch europäisches Recht zwar die Wahl hat, den Nahverkehr entweder auszuschreiben oder direkt an ein eigenes Unternehmen zu vergeben. Sie kann dazu Vorgaben zur Qualität und zu sozialen Bedingungen für die Beschäftigten machen, dazu gehört auch die Übernahme der Beschäftigten. Die meisten Bundesländer haben repräsentative Tarifverträge für den ÖPNV in Tariftreuegesetzen bestimmt. Mit dem im deutschen Personenbeförderungsgesetz (PBefG) festgelegten »Vorrang eigenwirtschaftlicher Anträge« wird das Vergabeverfahren jedoch abgebrochen und Vorgaben zum Arbeitnehmerschutz werden unwirksam. (…)

Im kommunalen Nahverkehr sind über 130.000 Menschen tätig, in den kommenden Jahren wird die Mehrheit der Verkehrsverträge neu vergeben. Kommunale Unternehmen sind aufgrund verhältnismäßig guter Tarifregelungen besonders gefährdet. Ver.di warnt vor massiven Arbeitsplatzverlusten und einer weiteren Zunahme des Dumpingwettbewerbs. (…)