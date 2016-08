Foto: Theo Schneider

Das Geheimnis von Ausdauerleistungen kennt jeder, der in der DDR zur Schule ging: Die endlosen »großen« Ferien – das Land war entspannt und lässig. Bis zum 1. September, dem Schul- und Ausbildungsbeginn. Für alle. Das galt heute vor 40 Jahren auch für unsere Kolleginnen Helga Schönwald und Regina Sommer: Sie begannen damals ein Volontariat in der Jungen Welt, studierten zwischendurch, kehrten zurück, arbeiteten in verschiedenen Abteilungen und wachen nun schon seit Jahrzehnten in der jW-Schlussredaktion über den letzten Schliff jeder Ausgabe: Stimmen wenigstens die Namen? Welche dusslige Transkription aus dem Russischen, Ukrainischen, Ungarischen, Arabischen, Chinesischen etc. wurde da benutzt? Gehört die Bildunterschrift zum Foto? Warum merkt keiner, dass da einer abgeschrieben hat? Sie kümmern sich um Orthographie, Grammatik, Stil, Fakten, historische Zusammenhänge, leeres Stroh und darum, das nächste juristische Verfahren wegen blöder Fehler zu vermeiden. So etwas durchzuhalten, insgesamt 40 Jahre, muss etwas mit der Zeit vor dem 1. September 1976 zu tun haben. Die Vermutung: Beide kamen damals in einer Form aus den Ferien, dass die Kraft bis heute und hoffentlich noch lange Zeit reicht.

Der dritte jW-Jubilar des heutigen Tages zählt da vergleichsweise zum Nachwuchs: Dietmar Koschmieder. Woher er, der als Bundesbürger aufwuchs und dort auch als Lehrer nur die übliche mickrige Feriendauer erlebte, seine Ausdauer nimmt – es muss etwas mit der bis 1990 ostdeutschen Zeitung zu tun haben. Heute vor 25 Jahren begann er seine Tätigkeit als Wirtschaftsredakteur und hält seit 1995 als Geschäftsführer des Verlages 8. Mai, in dem jW und die Musikzeitschrift M & R erscheinen, Geld und Laden zusammen. Ohne eine Kondition für Jahrzehnte geht das nicht. Die wünschen wir weiterhin allen drei.

Genossenschaft, Verlag und Redaktion