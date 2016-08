»Die AHV hat eine starke Umverteilungskomponente von oben nach unten. Alle bezahlen auf den vollen Lohn den gleichen Beitragssatz, auch die Topmanager. Gleichzeitig ist aber die Bezugshöhe gedeckelt.« – Thomas Zimmermann, Schweizerischer Gewerkschaftsbund Foto: Arnd Wiegmann/Reuters

In der Schweiz steht eine Reform der Altersversorgung an. Angesichts von drohenden Verschlechterungen spricht der Schweizerische Gewerkschaftsbund, SGB, von einem »Rentenmassaker«. Welche Rückschritte erwarten Sie?

Beim momentanen Stand der parlamentarischen Beratung müssten die Menschen Rentensenkungen und eine Erhöhung des vorgesehenen Eintrittsalters hinnehmen. Der Mindestumwandlungssatz, der prozentuale Anteil vom angesparten Kapital, der jährlich ausbezahlt wird, soll um zwölf Prozent gesenkt werden. Das will man nicht kompensieren. Über einen Automatismus soll zudem das Renteneintrittsalter schrittweise angehoben werden. Ein ganzer Katalog von Verschlechterungen und Einsparungen ist geplant. So sollen auch die Witwen-, Waisen- und neu auch Kinderrenten gekürzt werden.

Der SGB geht angesichts dieser Angriffe mit seiner »AHV plus«-Volksinitiative in die Offensive, über die am 25. September abgestimmt wird. Was genau will diese?

Unsere Initiative verlangt, dass die erste der drei Säulen der Altersvorsorge gestärkt wird. Die erste Säule, also die Alters- und Hinterlassenenversicherung, kurz AHV, deckt die Grundversorgung durch ein Umlageverfahren, das von Arbeitnehmern und -gebern zu gleichen Teilen finanziert wird. Die AHV ist im Vergleich zur zweiten Säule, einer kapitalgedeckten Versicherung, und zur dritten, steuerbefreiten Ersparnissen, der viel effizientere Weg zu einer sicheren Altersvorsorge. Sie ist zum einen viel weniger stark den Kapitalmärkten ausgesetzt. Zudem hat sie für Normalverdiener ein viel besseres Preis-Leistungs-Verhältnis. Konkret schlagen wir vor, dass die AHV-Rente um zehn Prozent erhöht wird, was zwischen 200 und 350 Franken mehr pro Monat für Einzelpersonen und Ehepaare bedeuten wird.

Die Gewerkschaften verlassen damit ihren bisherigen Kurs.

Die Politik der Gewerkschaften hat sich in der Vergangenheit stark auf die Verhinderung eines höheren Rentenalters konzentriert. Aus der Defensive haben wir dank des Volksrechts große Erfolge erzielt. Vor ein paar Jahren gelangten wir zur Überzeugung, dass nach Jahren des Stillstands bei der AHV wieder etwas für das Rentenniveau getan werden muss. Mit »AHV plus« sind Verbesserungen möglich. Und die Initiative erlaubt uns zudem, den laufenden Reformprozess positiv zu beeinflussen. Dies ist umso wichtiger, da es für den Großteil der Bevölkerung schon jetzt traurige Realität ist, dass es sehr schnell knapp werden kann.

Die Bürgerlichen in der Schweiz schießen massiv gegen die »AHV plus«-Initiative. Wie kommt das?

Die erste Säule hat eine starke Umverteilungskomponente von oben nach unten. Alle bezahlen auf den vollen Lohn den gleichen Beitragssatz, auch die Topmanager. Gleichzeitig ist aber die Bezugshöhe gedeckelt, auf 2.350 Franken pro Monat, für ein Ehepaar auf 3.540. Die Bürgerlichen sehen in der AHV eine Reichensteuer. Das passt ihrer Klientel nicht. Ein weiterer Grund, warum sie keine Stärkung der AHV wollen, ist, dass wir eben eine zweite Säule haben. Diese kapitalgedeckte Altersvorsorge ist ein lukratives Geschäftsfeld, auf dem die Finanzwirtschaft sehr viel Geld verdient.

Die Umfragewerte der SGB-Initiative sehen gut aus. Das ist aber wenige Wochen vor einem Referendum oft so, egal, wie die Abstimmung dann läuft. Was wollen Sie machen, damit Sie erfolgreich sind?

Wir sind überzeugt, dass wir gemäß Umfrage nach wie vor eine Mehrheit haben, weil die Leute merken, dass bei der zweiten Säule die Leistungen sinken und auch weiter sinken werden. Für uns ist klar, dass wir gegen die Parlamentsentscheide bei diesem Konterreformpaket auf die Straße gehen werden. Es wird einen Aktionstag und eine Protestkundgebung in Bern geben, wo wir klarmachen, dass die Entwicklungen in der Altersvorsorge nicht akzeptabel sind und die AHV gestärkt werden muss. Gleichzeitig sprechen wir die Bevölkerung direkt an und verteilen an 80 Prozent der Schweizer Haushalte eine Abstimmungszeitung.